6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hz. Yahya konu anlatımı

Peygamberler Allah’u Teala'nın elçileri olarak görevlendirilmiş kişilerdir. Her halleriyle ve hareketleriyle rehber olan insanlara doğru yolu gösteren ve onlara örnek teşkil eden peygamberler Allah'ın emir ve yasaklarını kullara iletmekle görevlidir. Elçilik görevi ile görevlendirilen peygamberler Allah’u Teala tarafından kullarına uyarı amacıyla gönderilmişlerdir. Özellikle ortaokul seviyesinde ki öğrencilerin peygamberlerin hayatını bilmeleri ve onarın hayatlarından örnek alarak yaşamlarına uyarlamaları oldukça önemlidir.

6.Sınıf Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersi Hz. Yahya Konu Anlatımı

Peygamberlerin ismi kutsal kitaplarda yer almaktadır. Hz. Yahya peygamberin de ismi Kur'an-ı Kerim'de geçer. Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresinde: ‘Ey! Zekeriya sana Yahya adında bir evladı müjdeliyoruz. Bu ismi önceden hiç kimseye vermedik.’ ayeti belirtilirken Hz. Yahya peygamberin, Hz. Zekeriya'nın oğlu olduğu belirtilmiştir. Hz. Zekeriya peygamberin oğlu olan Hz. Yahya Allah’u Teala tarafından müjdelenerek gönderilmiştir. Hz Yahya'nın ismi Allah tarafından verilmiştir. Ve ilk defa Yahya ismi kullanılmış daha önce hiçbir çocuğa konulmamıştır.

Hz. Yahya'nın özellikleri

Hz. Yahya Allah’u Teala tarafından Hz. Zekeriya peygambere müjdelenmiş olan bir peygamberdir. Hz. Yahya peygamber; ince sesli, güzel yüzlü, çatık kaşlı, uzun burunlu, kısa parmaklı ve seyrek saçlı fiziksel özelliklerde bulunmaktadır. Hz. Yahya saygılı, ibadet ehli, temiz bir kişidir. Küçük yaşlardan itibaren farklı olduğu belli olan Hz. Yahya peygamber yaşıtlarıyla küçük yaşlarda bile oynamamış ben oyun oynamak için yaratılmadım ifadelerini kullanmıştır.

Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde Hz. Yahya'nın özelliklerinden bu şekilde bahsedilmektedir. Hz. Yahya anne ve babasına itaat eden sakin yapılı bir kent çocuktur. Hz Yahya'nın özelliklerinden Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde farklı ayetlerde bahsedilmektedir. Ayetlerde Hz. Yahya’dan bahsedilen haberler verilmiştir. Hz Yahya İsa peygamberden yaklaşık 6 ay önce dünyaya gelmiştir. Aynı dönemlerde dünyaya geldiği bilinen Hz. Yahya ve HZ. İsa arasında da çeşitli konuşmalar geçmiştir. Hz. Yahya da Hz. İsa gibi Hz. Musa Peygamber'in şeriatı ile amel eden bir peygamberdir.

Hz. Yahya Allah’ü Teala’nın Koruyuculuğu

Hz. Yahya'nın doğumundan ölümüne ve ahiret yaşamına kadar yüce Allah tarafından korunacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Hz. Yahya önce Tevrat'a göre daha sonra İncil'e göre amel etmiş ve bu kitapların emrettiklerini yerine getirmiş, yasakladıklarını ise yapmaktan kendini alıkoymuştur. Kendisi bu şekilde yaşamıştır ayrıca çevresi için de oldukça çalışan hazreti Yahya dininin yayılmasında da etkin rol oynamıştır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) de Hz. Yahya'nın bu yolda verdiği mücadele ile ilgili olarak ‘Yüce Allah Hz. Zekeriya'nın çocuğu Hz. Yahya’ya öncelikle kendisi adına daha sonra İçerisinde bulunduğu İsrailoğulları'nı emretmek üzere amel etmeleri için 5 kelime emretmiştir.’ buyurmuştur.

Hz. Yahya Tarafından Tebliğ Edilen 5 Kelime

Hz. Yahya tarafından tebliğ olunan 5 kelime ise insanları Allah yoluna yönlendiren onları ibadet etmeye davet eden 5 kelimedir. Bu 5 kelime ise: yüce Allah'a şirk koşmadan ona ibadet etmek, namaz kılmak ve namaz kılarken yüzünü başka tarafa çevirmemek, sadaka vermek, oruç tutmak, Allah’u Teala'yı sürekli zikretmek Hz. Yahya tarafından tebliğ edilen 5 kelimedir.