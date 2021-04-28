54 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 54 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

54 numaralı plaka kodu Sakarya ilimize ait olan plaka kodudur. İsminin yanı sıra Sakarya ili bu kod ile anılır.

54 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

54 plaka kodu Sakarya iline ait olmakla birlikte Sakarya ili Marmara Bölgesi içinde yer alan ilimizdir. Marmara Bölgesi ise ülkemizde yer alan 7 bölgeden birisini teşkil etmektedir. Sakarya ili aynı zamanda İstanbul ve Edirne şehirlerine konum olarak yakın bulunan bir ildir. Yerleşim merkezi olarak ise insanlar tarafından sıkça tercih edilmekte ve gelişmiş olan bir ildir.

54 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

54 plaka numaralı ilimiz Sakarya'dır. Bunu yukarı da belirttik. Sakarya ilinin içerisinde Sakarya iline bağlı ilçeler bulunur. Bu ilçeler de aynı zamanda ilinin plaka kodunun yanı sıra plaka harflerine sahiptir. Buradaki araçlara bu plaka kodu ve plaka harflerinden yola çıkılarak bu surette plaka numarası verilir.