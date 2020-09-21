5. Sınıf Türkçe Örneklendirme Cümleleri konu anlatımı

Bazı durumları daha iyi açıklamak ve karşı tarafa daha iyi aktarabilmek için, cümle içerisinde örneklendirme yaparız. Bu örneklendirme için gerçek kişilerden ya da eser ve benzeri durumlardan yararlanırız. Bu sayede durumu daha iyi bir biçimde açıklama şansı elde ederiz. Şimdi bunu nasıl yapacağız ve bu nasıl oluyor öğrenelim.

Örneklendirme Cümleleri

Herhangi bir yargıyı somutlamak amaçlı o yargı ile ilgili kişi, eser ya da olayların kullanıldığı cümleler örneklendirme cümleleri olarak bilinmektedir. Örneklendirme yaparken kullanmamız gereken belli başlı bazı bağlaçlar bulunmaktadır. Genelde, ‘mesela, sözgelimi ya da örneğin’ şekildeki bağlaçlar kullanılmaktadır. Öylece cümle içerisinde neyi anlatmak istediğimizi daha etkili şekilde ortaya çıkarabiliriz. Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve konuyu daha iyi bir biçimde anlamaya çalışalım.

Örnek:

‘’Ben meyve yemeyi çok severim, mesela erik, elma ve kiraz gibi meyveleri söyleyebilirim.’’

Gördüğümüz gibi yukarıdaki cümlede ne kadar çok meyve sevdiğimizi söyledik. Bunu daha iyi bir şekilde anlatmak için örneklendirme yaptık ve bazı meyveleri yazdık.

Bir cümleyi daha anlaşılır hale getirmek, somutlamak ve açıklamak amacıyla konu ile ilgili bu şekilde örnekler verebiliriz. Bu sayede karşı tarafa ne anlatmak istediğimizi çok daha etkin bir biçimde aktarabiliriz. Şimdi yukarıda söylediğimiz gibi bazı bağlaçları yine ele alalım ve birkaç örnek yapalım.

Örnekler:

‘’Günümüzde artık bazı çocuk oyunları unutulmaya başladı; Arapsaçı, bülbül kafesi, çelik çomak ve çatlak patlak…’’

Bu defa yukarıda bazı çocuk oyunlarının unutulmaya başladığını anlatmak istedik. Böylece örneklendirme yaparak bu oyunların hangileri olduğunu söyledik.

‘’Dünyanın bazı ülkelerinde internet çok pahalıdır; Özbekistan, Etiyopya, Myanmar ve Türkiye…’’

Bu defa dünyanın bazı ülkelerinde internetin ne kadar fazla olduğunu anlatabilmek için örneklendirme yaptık.

‘’Ben spor yapmayı çok severim; örneğin futbol, basketbol, koşu ve vücut çalışmayı söyleyebilirim.’’

Bu defa spor yapmayı ne kadar sevdiğimizi anlatmak istedik. Özellikle hangi sporları sevdiğimizi örneklendirme yaparak gösterdik ve konuyu daha iyi bir şekilde anlattık.

‘’Okulların açılması ile beraber trafik artık çok daha zor hale geldi; mesela son birkaç gündür Beşiktaş-Taksim arası neredeyse 4 saat sürüyor.’’

Bu defa okulların açılması nedeniyle trafiğin çok tıkandığını anlattık. Buna örnek olarak ise Beşiktaş ile Taksim arasındaki mesafenin ne kadar uzun hale geldiğini söyledik. Böylece bu konuda örneklendirme yaparak durumu daha iyi bir şekilde anlatmaya çalıştık.

‘’Ne kadar lezzetli yiyecek var ise hep zararlı; örneğin hamburger, cips, çikolata, kola ve patates kızartması…’’

Şimdi de hep sevdiğimiz yiyeceklerin zararlı olduğunu söylerken, örneklendirme yaparak bunların hangileri olduğunu anlattık.

Bu şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve cümle içerisinde örneklendirme gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yaparken mutlaka, ‘mesela, örneğin ya da söz gelimi’ gibi bağlaçları kullanabilirsiniz. Bu bağlantılar sayesinde örnekleri daha etkin şekilde anlatmanız mümkün.

Örneklendirme yaparak bir konuyu daha somut bir hale getirebiliriz. Yani herhangi bir konuyu anlatırken o konu hakkındaki bazı örnekleri cümle içerisinde verdiğimiz zaman, karşı taraftaki kişi ne demek istediğimizi daha iyi anlar. Aynı zamanda bu durum daha açıklayıcı bir hale gelmektedir. O yüzden cümle içerisinde farklı zamanlarda örneklendirme yapabiliriz.

Not: Örneklendirme yaparken cümle içerisinde kullanacağımız örneklerin, mutlaka konu ile alakalı olmasına dikkat etmeliyiz. Yoksa örneklendirmeyi yanlış yaparız ve istediğimiz şeyi anlatamayız.