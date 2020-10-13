5. Sınıf Türkçe Hikaye Unsurları Ve Anlatıcı (Birinci kişi ağzıyla anlatım, üçüncü kişi ağzıyla anlatım) konu anlatımı

Hikaye unsurları değişik bölümleri ayrılır ve bu bölümler bir araya gelerek hikayeyi oluşturur. Aynı zamanda hikaye anlatıcı açısından da birinci kişi ve üçüncü kişi olmak üzere iki farklı şekilde ele alınır. Şimdi bunlar ne demek ve nasıl yapılıyor gelin beraber öğrenelim.

Hikaye Unsurları ve Anlatıcı (Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım, Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)

Bir hikaye yazarken farklı bölümler oluşur ve bu bölümler hikayenin bütün hale gelmesine imkan verir. Aynı zamanda hikaye anlatılırken birinci kişi ağzıyla anlatılabilir ya da üçüncü kişi ağzı üzerinden anlatım yapılabilir. Şimdi bunlar nasıl oluyor inceleyelim ve öğrenmeye çalışalım.

Hikaye Unsurları

Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların kurgulanmış kısa olaylara hikaye denmektedir. Herhangi bir hikaye anlatılırken mutlaka ele alınması gereken farklı unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar hikayenin bütün haline gelmesine fırsat verirken daha kolay anlaşılmasına olanak tanımaktadır.

Olay: Hikayede mutlaka yer alması gereken en önemli unsurların başında olay gelmektedir. Hikaye içerisindeki kahramanların başından geçenler, ilgi çeken birçok farklı iş ve unsur ile beraber yaşanan durumlar olay olabilir. Bazı olaylar çok yumuşak ele alınır ve bu yüzden iç içe karmaşık bir durum oluşabilir. Bazı olaylarda ise doğrudan kahramanlarının hayatları ele alınır.

Kahramanlar: Hikaye içerisinde olayları yaşayan ve olayların başına geldiği kişi kahramanlardır. Olayın merkezinde olan kahramanlar ile beraber aynı zamanda yan karakterler kahramanlar olarak bilinir.

Yer: Hikayeleri meydana geldi olayların geçtiği bölüm yer olarak bilinir. Burada gene olarak hikayeler romanlara göre daha kısa olduğundan dolayı, mekanlar da daha az olabilir.

Zaman: Hikaye içerisinde yaşanan olayların geçtiği zaman dilimi ne denmektedir. Ancak burada zaman dendiğinde sadece gün veya ay ile beraber yıl gibi durumlar söylenmez. Mesela sıcak bir yaz günü ya da kış aylarında gibi zaman dilimleri üzerinden hikayeler oluşturulabilir. Aynı zamanda akşama doğru gibi değişik zamanlar üzerinden de genel açıdan ele alınabilir.

Hikaye Anlatıcı (Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım ve Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım)

Hikayeler genel olarak bir ya birinci kişi ağzıyla anlatılır ya da üçüncü kişi ağzı üzerinden anlatım yapılır. Bu durum hikaye anlatacak olan kişiye bağlı olarak değişir. Şimdi bunları sırası ile ele alalım ve neler olduklarını inceleyelim.

Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım

Birinci kişi ağzıyla anlatım içerisinde yazar kendi başından geçen olayları anlatabilir ya da herhangi bir olayı kendi yaşamış bir dille anlatabilir. O yüzden bu tür anlatım içerisinde yazar tekil şahıs (ben) ya da çoğul şahıs (biz) bitiminde bir anlatım gösterir.

‘’Bugün hiç ses çıkarmadan evden yavaşça çıktım. Sonra okula gittim ve öğretmenlerimi dinledim. Ardından okul bittiğinde yeniden evime geldim.’’

Gördüğümüz gibi birinci kişi ağzıyla anlatım bu şekilde olur.

Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım

Üçüncü kişi ağzıyla anlatım ise yazar daha çok duyduğu ve gördüğü şeyleri anlatır. Bu tür anlatım içerisinde yazardı yeni olarak Tekil şahıs (o) ya da çoğul şahıs (onlar) şeklinde bir anlatım gerçekleştirir. Yani yazar burada olaya dışarıdan bakıp anlatıyormuş gibi görünür.

‘’Bugün hiç ses çıkarmadan evden yavaşça çıktı. Sonra okula gitti ve öğretmenlerini dinledi. Ardından Okul bittiği zaman yeniden evine döndü.’’