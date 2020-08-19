5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yönetim Birimleri konu anlatımı

Temel yönetimi gerçekleştiren organlara da merkezi yönetim birimi ismi verilmektedir. Bunun dışında iller ve ilçelerde de merkezi yönetime bağlı kurumlar bulunmaktadır. İllerin ve ilçelerin merkezi yönetime bağlı kurumlar tarafından yönetilmesine ise merkeze bağlı yönetim ismi verilmektedir.

Yönetim Birimleri

Merkezi yönetim başkentten sağlanmaktadır. Bunun yanında il ve ilçeler de merkeze bağlı yönetim ile yönetilmektedir.

İllerin Yönetimi

Türkiye kamu hizmetlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmek amacı ile il ve ilçelere ayrılmaktadır. İller merkez yönetime bağlı olan en büyük biri olarak ifade edilmektedir. İlleri her ile atanan valiler yönetmektedir. İlçe ise ile bağlı bulunan yönetim birimleridir. İlçeleri yöneten kişilere kaymakam ismi verilmektedir.

Ülkemizde toplamda 87 il bulunur. Bu illere bağlanmış olan 957 adet ilçe bulunmaktadır.

Vali

Hükümeti yani merkezi yönetimi ilçelerde temsil eden kişilere vali denilmektedir. Valiler iç işleri bakanlığı tarafından Bakanlar Kuruluna teklif edilirler. Bakanlar kurulu karar verir Cumhurbaşkanı ise bu kararı onaylamaktadır. Valiler iç işleri bakanlığına çalışmaktadırlar. Ancak tüm bakanlıklara karşı da sorumlulukları bulunmaktadır. Valiler atanarak il yönetimine getirilmektedir. Seçim ile iş başı yapmazlar.

Valilerin Görevleri;

İllerde yasaları uygular, Bakanlar Kurulu ile diğer bakanlıktan gelen emirleri ve yükümlülükleri yerine getirir

Konu ile ilgili bakanlıklar ile iletişime geçerek bulunduğu ilin kalkınması adına çalışmalar yapar.

İllerde yaşayan vatandaşların şikayet ve önerilerini dinler. Bu konuda çalışmalar yapar.

İllerin güvenlik ile ilgili konularından sorumludur. İldeki güvenliği korumak adına çalışmalar yürütür.

Milli bayramlarımızda illerde düzenlenen kutlamalara katılır. Halk ile ilgilenir ve bayramlarını kutlar. Yapılan törenlere başkanlık etmektedir

İlçelerin Yönetimi

İllere bağlı olan idari birimlere ilçe ismi verilmektedir. İlçeler kaymakamlar ile yönetilen birimlerdir. Kaymakamlar Valiye bağlı olarak işlerini yürütürler. Kaymakamda İş işleri bakanlığı tarafından teklif edilir ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanmaktadır. Kaymakamlar seçimle ilçelere gönderilmezler. Atama yöntemi ile ilçelerde göreve başlarlar.

Kaymakamların Görevleri;

Kaymakamlar görev yaptıkların ilçelerin bağlı olduğu ildeki valilerin emirlerini yerine getirmek ile sorumludur.

Göreve getirildikleri ilçelerde merkezi yönetimin yönetmelikleri ve yasalarını uygular.

İlçelerin gelişmeleri ve ilerlemesi için çalışmalarda bulunur.

İlçe de yaşayan halkın istek ve şikayetleri ile ilgilenir. Bu yönde çalışmalar yapar.

Polis ve jandarma ile birlikte ilçe de güvenlikten sorumludur.

Ülkemizin milli bayramlarında ilçedeki kutlamaları katılır ve başkanlık eder.

Türkiye'deki Merkezi Yönetim Birimleri Nelerdir?

Ülkemizde merkezi yönetim bakanlar kurulu, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığından oluşmaktadır. Merkezi yönetime yardımcı olan kuruluşlar da bulunmaktadır. Bu kuruluşlar ise; Danıştay, Sayıştay, Milli Güvenlik Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatıdır.

Kamu hizmetleri bakanlıklar arasında iş bölümüne ayrılmıştır. Bu da devletin daha düzenli bir kurum olmasını sağlamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli eğitim bakanlığı Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan kişilerin eğitim ve öğretiminden sorumlu bakanlıktır.

Dış İşleri Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer ülkeler ile olan ilişkilerini düzenler.

İç İşleri Bakanlığı

Ülkemizin iç güvenliğinden sorumludur. Bunun yanında toplum huzur ve kamu hizmetlerinden de sorumlu olan bakanlıktır. Vatandaşlık ve nüfus ile ilgili konuların yürütülmesini sağlar. Kara yolunda trafiğin düzeninden sorumludur ve yapılan düzenlemeleri de denetler. İç işleri bakanlığı ülke de suç işlenmesini engeller. Suçluların yakalanmasından da sorumludur.

Sağlık Bakanlığı

Ülkede toplum sağlığı ile ilgili her türlü konuda hizmet vermekten ve toplum sağlığını korumaktan sorumludur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Ülkemizin kültürel mirasını koruma ve her türlü turizm konuları ile ilgili alanlardan sorumludur.