Olaylar tek boyutlu olarak algılanmayacak kadar karmaşıktır. Bir olayın etkisi başka birini de farklı bir şekilde etkileyebilmektedir. Bu sebeple olaylar genel olarak çok boyutlu sonuçlar. Doğurur soyut somut kavramların ayrılmaya başlandığı 5. Sınıf düzeyinde de bu konunun verilmesi oldukça önemlidir. Çünkü bazı kazanımlar için önemli olan kritik dönem kavramı sosyal bilgiler kazanımları içinde oldukça önemli bir noktadır.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Bir Olayın Çok Boyutluluğu Konu Anlatımı

Çevremizde yaşanan herhangi bir olay yaşamın birçok alanını etkilemektedir. Dünya üzerinde meydana gelen olaylar da farklı ülkeleri etkileyebilme gücüne sahiptir. Hiçbir zaman bir olayın oluşu ve sonucu tek taraflı kabul edilemez. Bu sebeple her olayın birden fazla nedeni ve sonucunun olma durumu mümkündür. Herhangi bir olayın birden fazla nedeni ve sonucunun olmasına olayların çok boyutluluğu adı verilir. Örneğin; bir bölgedeki tarım o bölgenin üretim faaliyetlerini etkiler. İş kollarının gelişmesini sağlar. Bu durum doğal olarak insanların yaşam faaliyetlerini de etkilemektedir. Aynı şekilde herhangi bir bölgede tarımın yapılmaması o bölgede başka bir iş koluna yönelmeye sebep olur. Bölgeden göçe sebep olur. Sosyal kültürel etkinliklerin az olması başka ülkelere başka şehirlere göçe sebep olur.

Olay Nedir?

Olay ortaya çıkan durum, oluşum anlamına gelir. Ayağın taşa takılıp düşmek, bir camın kırılması, aniden meydana gelen trafik kazaları olaya örnektir.

Olayların Özellikleri Nelerdir?

Her olayın bir ve birden fazla nedeni olabileceği gibi yine bir ve birden fazla da sonucu olabilir. Bu durum olayların çok boyutluluğu ile ilgilidir. Toplumsal olaylar farklı toplumlarda farklı sonuçları doğurur. Her kişinin toplumsal olaya tepkisi de farklıdır. Bu durum olayın sonuçlarını farklı yapar.

Aynı olay aynı toplumda farklı sonuçlar doğurabilir. Bu da olayın oluş zamanı ile alakalı bir durum olabilmektedir.

Toplumsal olaylara kişilerin verdiği tepkiler de farklılık gösterebilir. Bunun sebebi de kişilerin hayata bakış açısıyla alakalıdır.

Toplumsal olayları meydana gelmesinden bazı kişiler zararlı çıkar ancak bazı kişilerde kazançlı çıkabilir. Örneğin bir trafik kazasında trafik kazası geçiren kişi zararlı çıkarken, Bu trafik kazasında araç satan kişi, eczacı ya da tamirci karlı çıkan taraftır.

Örnek Olay İncelemesi

Örnek olay incelemesinde herhangi bir olayın sonuçları ve nedenleri irdelenir. Örneğin herhangi bir trafik kazası yapıldığında bu olayın birçok nedeni ve sonucu ortaya çıkmaktadır.

Trafik kazasının nedenleri:

1- sürücü hataları: dikkatsiz olması, sürücünün alkol almış olması, sürücünün uykusuz bir şekilde yola çıkması ya da acemiliği gibi durumlar sürücü hataları içinde yer almaktadır.

2- yolcu hataları: sürücünün dikkatini dağıtan yolcuların çok konuşması dikkat dağıtıcı hareketlerde bulunması yolcuların trafik kazasına sebep olmasının bir örneğidir.

3- yol hataları: yollarda meydana gelen çukurlar, çıkıntılar, eğimler ve keskin virajlar gibi durumlar yol hatalarından dolayı trafik kazası yapılmasına sebep olabilir.

4- araç hataları: araçların freninin tutmaması, lastiklerinin patlaması ya da herhangi bir arıza vermesi araç hatalarına örnektir.

5- levha ve lamba hataları: trafik lambaları trafik levhaları gibi levhaların yerinde ve zamanında bulunmaması da trafik kazalarına neden olabilir.

Sonuçları:

Trafik kazasının sonuçlarını iki aşamalı olarak ele almak doğru olur. Doğrudan sonuçlar olay anında ortaya çıkan sonuçlar olurken dolaylı sonuçlar olayın daha sonraki sürecinde ortaya çıkan sonuçlardır.

Trafik kazalarının doğrudan sonuçlar: can kayıpları yaralanmalar ve kişinin engelli kalmaları mal kayıpları gibi sıralanabilir.

Dolaylı sonuçlar: kaza yapan kişinin ya da ailenin ekonomik anlamda sıkıntıya girmesi, kaza yapan kişilerin ya da ailenin psikolojik olarak rahatsızlıklar görülmesi olarak sıralanabilir. Bazı kişi ve durumlarda kazanın sonucunda Karlı çıkması da söz konusu olmaktadır. Örneğin: kaza yapan kişinin yeni bir arabaya ihtiyaç duyması ya da arabasını tamir ettirmesi ile tamirci ya da galericiler, kaza yapan kişinin hastanede yatması ile ya da eczane ile ilişkilerinde hastaneye da eczanenin kazançlı çıkması sayılabilir.