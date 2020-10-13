5. Sınıf Matematik Yüzdelik İfadeleri Karşılaştırma konu anlatımı

Matematikte bazen karşımıza çıkan yüzdelik ifadeler üzerinden kesirleri karşılaştırma yaparak sıralamasını yapmamız gerekir. Böylece büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru yerleştirme gerçekleştirmemiz mümkün.

Yüzdelik İfadeleri Karşılaştırma

Kesirler ve yüzdelik ifadeler farklı şekillerde yazılır. Kesirler pay ve payda üzerinden ele alınırken, yüzdelik ifadeleri ise virgülün sağ ve sol tarafında rakamlar eklenerek gerçekleşir. Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve anlamaya çalışalım.

Yüzdelik ifadeler:

Virgülden sonra iki tane rakam geliyor ise o yüzdelik ifade olur. Bu da yüzde şeklinde okunur

0,55 = Yüzde elli beş

0,23 = Yüzde yirmi üç

0, 47 = Yüzde kırk yedi

0,60 = Yüzde altmış

Gördüğümüz gibi bu okunuşları üzerinden yukarıdaki yüzde ifadelerini değerlendirebiliriz. Şimdi de yukarıdaki aynı sayıları alalım ve kesir üzerinden yazmaya çalışalım.

55/100 = Elli beş bölü yüz

23/100 = Yirmi üç bölü yüz

47/100 = Kırk yedi bölü yüz

60/100 = Altmış bölü yüz

Bu defa kesir şeklinde yazlık ve okunuşlarını anlamış olduk. Yukarıdaki hem yüzde hem de kesir olarak bu rakamları ele aldığımızda karşılaştırmasını yapabiliriz. Buradaki her iki kısımda birbirine eşittir. Bunlardan bir tanesini ele alalım ve aşağıda yazalım;

0,55 = 55/100

Gördüğümüz gibi birbirleri ile karşılaştırma yaptığımız zaman bu iki işlem birbirine eşittir. Şimdi bu konuda bazı örnekler ele alalım ve değişik rakamların karşılaştırmasını yaparak çözmeye çalışalım.

Örnek:

A = 60/100

B = %55

C = 0,66

Şimdi bunları karşılaştıralım ve büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Peki bunu nasıl yapacağız? Hepsini aynı şekle getirerek hangisini daha büyük olduğunu bu şekilde anlayabiliriz.

A = 60/100 = 0,60

B = %55 = 0,55

C = 0,66

Gördüğümüz gibi A ve B ile C ışıklarını aynı şekle getirdik. Bu şekilde getirdikten sonra şimdi karşılaştırma yapabilir ve sıralama gerçekleştirebiliriz.

C > A > B

Virgülden sonra gelen rakamda hangisi büyük ise o sayı daha büyüktür. O zaman bu şekilde karşılaştırma yaptığımız zaman yukarıdaki gibi sıralama ortaya çıkıyor.

Not: Yüzdelik ifadeler üzerinden karşılaştırma yaparken mutlaka bütün rakamları aynı şekle getirmemiz gerekiyor. Yani yüzdelik ifade eder ondalık ifade ya da kesir var ise, bunları yukarıdaki gibi aynı biçimi getirmemiz çok önemlidir. Böylece doğru şekilde sırlama yapabilir ve büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru yerleştirebiliriz.

Örnek: %60 < …. < %80

Yukarıdaki küçükten büyüğe doğru da yapılmış sıralamaya baktığımız zaman, noktalı olan boşluk kısma hangisi yazılamaz?

A ) 0,65

B ) 0,75

C ) 9/10

D ) 36/50

Yukarıdaki ışıklara baktığımız zaman A ve B şıklarının yazılabileceğini görebiliriz. Bunun nedeni ise %60 = 0,60 olması ve %80 = 0,80 olmasıdır. Aynı zamanda D şıkkına baktığımız zaman onu mutlaka 100'e çevirmemiz gerekir;

36/50 = 72 /100

Gördüğümüz gibi pay ve paydayı 2 ile çarparak yüzde kısmına getirdik. O zaman 72 rakamı 60 ile 80 arasında olduğu için o da girebilir. Ancak C şıkkına baktığımız zaman 9/10 = 90/100 biçiminde ifade edildiği için 60 ile 80 arasında olmaz. Yani burada C şıkkını yazamayız.

Bu şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve yüzde ifadeleri üzerinden karşılaştırma gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki tanımlamalar ile beraber örnekleri dikkatli bir şekilde incelemeniz çok önemlidir.