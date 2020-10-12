5. Sınıf Matematik Toplama Ve Çıkarma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme konu anlatımı
Matematikte bazı zamanlar birtakım işlemleri tahmin üzerinden yaparız. Bu konuda toplama ve çıkarma işlemleri için farklı yöntemler ile alırız. Şimdi bu yöntemleri nasıl yapacağımızı beraber öğrenelim. İşte 5. sınıf matematik toplama ve çıkarma işleminin sonucunu tahmin etme konu anlatımı.
Toplama ve çıkarma işlemlerinde tahmin yürütmek hem okul hayatımızda hem de günlük hayatımızda işe yarayabilir. O yüzden tahmin üzerinden toplama ve çıkarma konusunda bazı yöntemleri öğrenerek hayatımızı da kolaylaştırabiliriz. Şimdi bunları beraber inceleyelim.
Toplama ve Çıkarma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme
Toplama ve çıkarma işleminin sonucunu tahmin etmek için her iki işlem için de farklı yöntemler bulunur. Şimdi bu yöntemlere sırasıyla ele alalım ve inceleyelim.
Toplama İşleminin Sonucunu Tahmin Etme
Toplama işleminin sonucu tahmin etmek adına iki farklı yöntem ele alabiliriz. Şimdi bu yöntemler üzerinden inceleyelim ve nasıl yapıldığını anlayalım.
Örnek:
35246 35246 = 35000 Yuvarlama 59417 - 59000 = 417
24172 24172 = 24000 Yuvarlama
59417 59000
Gördüğümüz gibi bu işlem içerisinde yuvarlama yöntemini kullandık. Bu yöntem içerisinde 5 basamaklı yukarıdaki sayıların binler basamağını yuvarladık. Daha sonra yuvarlama yöntemi üzerinde 35000 sayısını elde ettik. Ayrıca küsüratları atarak 24000 sayısını da elde etmiş olduk. Daha sonra hem gerçek sayı hem de tahmin ettiğimiz sayıyı elde ettik. Sonuç olarak ise gerçek sayı ile tahmin sayı arasında 417 fark olduğunu gördük.
Örnek: 246, 813, 417, 645
Şimdi de yukarıdaki rakamları ele alarak gruplama yöntemi üzerinden tahmin yapacağız.
246 + 813 işlemi yaklaşık olarak 1000
417 + 645 işlemi yaklaşık olarak 1000
1000 + 1000 = 2000 Tahmini sonuç
246 + 813 + 417 + 645 = 2121 Gerçek sonuç
2121 - 200 = 121
Yukarıdaki örneği incelediğimiz zaman gördüğümüz gibi 246 ve 813 sayısının yaklaşık olarak 1000 sayısına yuvarlandığını görüyoruz. Aynı şekilde 417 ve 645 sayısına yine 1000 sayısına yuvarlanıyor. Böylece gruplama yöntemi ile beraber 2000 sayısını buluyoruz.
Çıkarma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme
Çıkarma işleminde yine aynı şekilde yuvarlama yöntemini kullanabiliriz. Tıpkı toplama işleminde nasıl yapıyorsak aynı şekilde bu yöntem üzerinden de onluk ya da yüzlük ve binlik kısımları yuvarlamamız mümkün. Şimdi bu konuda bir örnek yapalım ve anlamaya çalışalım.
Örnek:
34786 34000 13251 - 13000 = 251
21435 21000
13251 13000
Yukarıdaki işlemde gördüğümüz gibi 34786 sayısının binler basamağına yuvarladık ve 34000 sayısını bulduk. Aynı zamanda 21435 sayısını yuvarladık ve 21000 sayısını elde ettik. Sonuç olarak ise 13000 sayısını bulduk. Sonuç olarak gerçek rakam ile tahmini rakam arasında 251 sayı fark bulunmaktadır.
Not: Yuvarlama işleminde dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus bulunmaktadır. Bu husus hem toplama hem de çıkarma tahmin yönteminde önemlidir. Ortak şekilde eğer sayının birler ya da onlar ve yüzler basamağındaki rakam 5’ten küçük ise o zaman bir alt sayıya yuvarlanır. Ancak eğer rakamın birler ya da onlar ve yüzler basamağı 5 veya 5'ten büyük ise o zaman bir üst tam sayıya yuvarlanır. Bu kuralı kesinlikle unutmamalı ve buna göre işlemleri gerçekleştirmeliyiz.
Şimdi bu konuda arka arkaya bazı rakamları yuvarlayalım ve bunları beraber inceleyelim.
Örnek:
43256 = 43000
58453 = 59000
61142 = 61000
27850 = 28000
Gördüğünüz gibi 5'ten küçük binler basamağı olan sayıları bir alt tam sayıya yuvarladık. Aynı şekilde 5 ve 5'ten büyük olan sayıları da yine bir üst tam sayıya yuvarlamış olduk. Bu şekilde de farklı örnekler yapabilir ve hem toplama hem de çıkarma işlemleri üzerinden tahmin yürütebilirsiniz.
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