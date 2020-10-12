5. Sınıf Matematik Toplama Ve Çıkarma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme konu anlatımı

Toplama ve çıkarma işlemlerinde tahmin yürütmek hem okul hayatımızda hem de günlük hayatımızda işe yarayabilir. O yüzden tahmin üzerinden toplama ve çıkarma konusunda bazı yöntemleri öğrenerek hayatımızı da kolaylaştırabiliriz. Şimdi bunları beraber inceleyelim.

Toplama ve Çıkarma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme

Toplama ve çıkarma işleminin sonucunu tahmin etmek için her iki işlem için de farklı yöntemler bulunur. Şimdi bu yöntemlere sırasıyla ele alalım ve inceleyelim.

Toplama İşleminin Sonucunu Tahmin Etme

Toplama işleminin sonucu tahmin etmek adına iki farklı yöntem ele alabiliriz. Şimdi bu yöntemler üzerinden inceleyelim ve nasıl yapıldığını anlayalım.

Örnek:

35246 35246 = 35000 Yuvarlama 59417 - 59000 = 417

24172 24172 = 24000 Yuvarlama

59417 59000

Gördüğümüz gibi bu işlem içerisinde yuvarlama yöntemini kullandık. Bu yöntem içerisinde 5 basamaklı yukarıdaki sayıların binler basamağını yuvarladık. Daha sonra yuvarlama yöntemi üzerinde 35000 sayısını elde ettik. Ayrıca küsüratları atarak 24000 sayısını da elde etmiş olduk. Daha sonra hem gerçek sayı hem de tahmin ettiğimiz sayıyı elde ettik. Sonuç olarak ise gerçek sayı ile tahmin sayı arasında 417 fark olduğunu gördük.

Örnek: 246, 813, 417, 645

Şimdi de yukarıdaki rakamları ele alarak gruplama yöntemi üzerinden tahmin yapacağız.

246 + 813 işlemi yaklaşık olarak 1000

417 + 645 işlemi yaklaşık olarak 1000

1000 + 1000 = 2000 Tahmini sonuç

246 + 813 + 417 + 645 = 2121 Gerçek sonuç

2121 - 200 = 121

Yukarıdaki örneği incelediğimiz zaman gördüğümüz gibi 246 ve 813 sayısının yaklaşık olarak 1000 sayısına yuvarlandığını görüyoruz. Aynı şekilde 417 ve 645 sayısına yine 1000 sayısına yuvarlanıyor. Böylece gruplama yöntemi ile beraber 2000 sayısını buluyoruz.

Çıkarma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme

Çıkarma işleminde yine aynı şekilde yuvarlama yöntemini kullanabiliriz. Tıpkı toplama işleminde nasıl yapıyorsak aynı şekilde bu yöntem üzerinden de onluk ya da yüzlük ve binlik kısımları yuvarlamamız mümkün. Şimdi bu konuda bir örnek yapalım ve anlamaya çalışalım.

Örnek:

34786 34000 13251 - 13000 = 251

21435 21000

13251 13000

Yukarıdaki işlemde gördüğümüz gibi 34786 sayısının binler basamağına yuvarladık ve 34000 sayısını bulduk. Aynı zamanda 21435 sayısını yuvarladık ve 21000 sayısını elde ettik. Sonuç olarak ise 13000 sayısını bulduk. Sonuç olarak gerçek rakam ile tahmini rakam arasında 251 sayı fark bulunmaktadır.

Not: Yuvarlama işleminde dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husus bulunmaktadır. Bu husus hem toplama hem de çıkarma tahmin yönteminde önemlidir. Ortak şekilde eğer sayının birler ya da onlar ve yüzler basamağındaki rakam 5’ten küçük ise o zaman bir alt sayıya yuvarlanır. Ancak eğer rakamın birler ya da onlar ve yüzler basamağı 5 veya 5'ten büyük ise o zaman bir üst tam sayıya yuvarlanır. Bu kuralı kesinlikle unutmamalı ve buna göre işlemleri gerçekleştirmeliyiz.

Şimdi bu konuda arka arkaya bazı rakamları yuvarlayalım ve bunları beraber inceleyelim.

Örnek:

43256 = 43000

58453 = 59000

61142 = 61000

27850 = 28000

Gördüğünüz gibi 5'ten küçük binler basamağı olan sayıları bir alt tam sayıya yuvarladık. Aynı şekilde 5 ve 5'ten büyük olan sayıları da yine bir üst tam sayıya yuvarlamış olduk. Bu şekilde de farklı örnekler yapabilir ve hem toplama hem de çıkarma işlemleri üzerinden tahmin yürütebilirsiniz.