5. Sınıf Matematik Sıklık Tablosu Ve Sütun Grafiği konu anlatımı

Verilerin düzenlenmesi ve toplanması ile beraber rakamsal olarak ortaya çıkabilmesi için, sıklık tablosu ile sütun grafiği kullanılır. Şimdi bu konuda bazı farklı örnekler yapacağız ve sıklık tablosunun ne olduğunu öğreneceğiz. Aynı zamanda sütun grafiği üzerinden de örnekler yaparak tanımını yapacağız.

Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği

Öncelikle sıklık tablosunu inceleyelim ve tanımını yaparak bu konuda örnekler verelim.

Sıklık tablosu: Bir tablo içerisindeki verilerin rakamsal olarak gösterilmesi sıklık tablosu olarak bilinmektedir. Bu tablo satır ve sütunlardan oluşur. Böylece elimizde olan verileri net bir şekilde tablo içerisinde yazarak rakamsal olarak görebiliriz. Şimdi bu konuda bir örnek yapalım ve sıklık tablosunun nasıl gerçekleştiğini inceleyelim.

Örnek: Sınıfımızda 3 tane takım bulunmaktadır. Ayrıca sınıfımızda 20 kişi vardır. Birinci takım 10 kişidir. İkinci takım ise 6 kişidir. Üçüncü takım da 4 kişidir. Şimdi bu verileri ele alalım ve sıklık tablosu oluşturalım.

Bildiğimiz üzere sıklık tablosu satır ve sütunlardan oluşmaktadır. O yüzden öncelikle satır kısmına yan yana takımlar ve öğrenci sayısı yazarız. Daha sonra tabloda başlıkların altına gelecek şekilde birinci ve ikinci ile üçüncü yazarız. Ardından her takımın karşısına kaç kişi olduklarını yazarız.

Bu işlemi tamamladıktan sonra sıklık tablomuz hazır olur. Böylece rakamsal açıdan verileri oluşturmuş oluruz. Bu da sınıfımız içerisinde hangi takımdan kaç kişinin ne olduğunu tablo içerisinde bize rahatlıkla gösterir.

Sütun grafiği: Aynı şekilde bir tablo içerisindeki veriler yine rakamsal olarak, bu defa grafik üzerinde gösterilmiş halidir. Bu grafikte yatay ve dikey olarak doğru çizilir. Bu doğrular üzerinden gerekli veriler yazılır ve rakamlar eklenir. Şimdi yukarıda verdiğimiz örneği bu defa sütun grafiği halinde yapalım.

Öncelikle yatay ve dikey olarak doğrularımızı defterimize çekelim. Daha sonra dikey kısmın üst tarafına ‘öğrenci sayısı’ yazalım. Yatay kısmı ise ‘takımlar’ yazalım. Bu defa dikey bölümdeki öğrenci sayısının olduğu yerlere takımlardaki kişi sayısını işaretleyelim. Daha sonra yatay kısmı ise birinci ve ikinci ile üçüncü şeklinde takımları yazalım. Şimdi de yazdığımız kısımları dikey ve yatay olarak çizgiler çekmek suretiyle birleştirelim. İşte bu şekilde sütun grafiği oluşturmuş oluruz.

Not: Toplanmış olan veriler söz konusu olduğu zaman, onları rakamsal olarak hem sıklık tablosu hem de sütun grafiği üzerinden hazırlayabiliriz. Yani bir veriye ortak şekilde sıklık tablosu ve sütun grafiği eşliğinde göstermemiz mümkün. Böylece elimizde bulunan verileri daha net bir şekilde okuyabiliriz.

Bu şekilde sıklık tablosu ile sütun grafiği birçok farklı alanda kullanabiliriz.

- Sınıfımızda oluşturduğumuz verilerde kullanabiliriz.

- Farklı mesleklerde veriler oluşturabiliriz.

- Kadın ya da erkek ve çocuk üzerinden elde ettiğimiz verilerde kullanabiliriz.

- Ülkemizde seçimler olduğu zaman o seçimlerdeki verileri bu şekilde değerlendirebiliriz.

Günümüzde hem sıklık tablosu hem de sütun grafiği pek çok alanda yoğun şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda okulumuzda ders işlerken de bizim için çok önemlidir. Mutlaka sıklık tablosu ile beraber sütün grafiğini iyi bir şekilde anlamamız gerekmektedir. Bu sebepten dolayı yukarıda verdiğimiz örnekleri dikkate şekilde çalışmalısınız. Defterinize yazmalı ve ayrıca başka örnekler üzerinden elde ettiğiniz verileri bu şekilde rakamsal olarak tablo ve grafik haline getirmelisiniz.