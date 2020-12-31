5. Sınıf Matematik Paralel Doğru Parçaları Çizme konu anlatımı

Paralel doğrular dikdörtgen ya da kare ile beraber yamuk ve adından da anlaşılacağı üzere paralelkenar geometrik şekillerinde yer alırlar. Aynı zamanda birbirine bağlı olan, ‘Z’ şeklindeki doğrular kapsamında da çizilebilir. Şimdi paralel kenar hakkında bilgileri ele alalım ve çizimini öğrenelim.

Paralel Doğru Parçaları Çizme

İki doğru parçasının veya doğrunun uzaklıkları hep aynı kalıyorsa, doğru parçaları ya da doğrular birbirlerine uzaklaşıp yakınlaşmıyor ise o zaman bunlar birbirine paralel doğrulardır. Bu konuda paralellik, ‘//’ sembolü ile gösterilmektedir. Bu konuda paralel doğruların belli başlı bazı özellikleri bulunmaktadır.

- Birbirine paralel olan geometrik şekiller herhangi bir şekilde birbirini kesmezler.

- Paralel doğruların birbirine olan uzaklıkları her zaman aynıdır.

- Paralel doğrular birbirine karşı yaklaşmaz ya da uzaklaşmaz.

- Tren rayları paralel doğrulara örnek olarak verilebilir.

- Ayrıca bir otoyolda yerdeki düz beyaz şeritler yine paralel doğrulardır.

Not: Doğru veya doğru parçalarının birbirine paralel olup olmadığını gözümüzde bakarak kolayca anlayamayız. O yüzden bu parçaların uçlarına bakarak konumlarına göre paralel olduklarını anlayabiliriz. Mesela bir kare defter üzerine çizgilere alt alta iki tane doğru çizerek onların paralel olup olmadığını kolayca anlamamız mümkün.

Doğru parçalarının birbirine paralel olup olmadığını anlamak için bazı uygulamalar gerçekleştirebiliriz. Mesela kare defterimize paralel iki tane doğru çizelim. Daha sonra bunların paralel olduğunu anlayabilmek için yukarı ve aşağı doğru, ayrıca sağ ve sola doğru hareket ettirelim. Mesela iki doğruydu 2 birim yukarı çıkaralım ya da 2 birim aşağı indirelim. Uzaklıkları hala aynı ise o zaman bunlar paralel doğrulardır. Aynı şekilde 2 birim sağ tarafa ve 2 birim sol taraf hareket ettirdiğimiz zaman, yine aynı hizada duruyorlarsa paralel doğrulardır.

Not: Doğru parçalarının veya doğruların birbirine paralel olabilmesini anlamak için yapmamız gereken kare defterlerimizi kullanmaktır. Aşağı yukarı ve sağa sola hareket ettirmek suretiyle her iki doğrunun da paralel olup olmadığını böylece kolayca anlayabiliriz.

Paralel doğrular ayrıca farklı yönleri bakabilir. Mesela alt alta 2 tane paralel doğru çizerek onları yatay şekilde hazır hale getirebiliriz. Aynı zamanda dikey şekilde sağ ve sol tarafa iki tane paralel doğru çizebiliriz. Onları özellikle kare defter üzerine yaparsak çok daha kolay şekilde çizebilir ve anlayabiliriz. Yani hem yatay olarak hem de dikey şekilde paralel doğrular çizmemiz mümkün.

Paralel Doğrulara Sahip Geometrik Şekiller

Paralel doğrulara sahip olan birçok geometrik şekil bulunmaktadır. Bu şekiller özellikle hem günlük hayatımızda hem de eğitim hayatımızda çok önemli şekillerdir. Bu şekillerin hepsi karşılıklı en az iki doğru parçası birbirine paralel olarak çizilir.

- Dikdörtgen

- Paralelkenar

- Kare

- Yamuk

- Eşkenar dörtgen

Bu şekiller içerisinde yamuk haricinde diğer tüm dörtgenlerin karşılıklı kenarların hepsi birbirine paraleldir. Ancak sadece yamuk alt ve üst kenarları birbirine paralel olarak çizilir.

Not: Paralel kenarlar sayesinde bilmediğimiz bir açıyı kolayca bulabiliriz. Bunun için herhangi bir dörtgenin köşegeninden bir doğru çizmemiz yeterlidir. Böylece bir dörtgen içerisindeki doğru şekil, ‘Z’ şeklini alır. Böylece paralel üzerinde aynı açıyı göstermiş paralel bölümden kolayca işlem yapabiliriz.

Genel olarak paralel doğruları bilmemiz için, kare defterlerimizi kullanabiliriz. Böylece paralel doğruları hem yatay hem dikey olarak çizebilir ve çalışma yapabiliriz.