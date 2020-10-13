5. Sınıf Matematik Ondalık Gösterimlerle Toplama Ve Çıkarma İşlemi konu anlatımı

Eğer ondalık gösterimler ile toplama ve çıkarma işlemi yapacaksak, mutlaka virgüle çok dikkat etmemiz gerekmektedir. İşlemleri alt alta yazmak suretiyle sayıları birbirinden çıkarmak ve toplamak üzerinden işlemimizi yapabiliriz.

Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi

Doğal sayılar üzerinden toplama ve çıkarma işlemi gerçekleştirirken, basamaklar alt alta gelecek biçimde yazılır. Aynı durum ondalık gösterimler üzerinden gerçekleşecek toplama ve çıkarma işlemi için de geçerlidir. Burada dikkat etmeniz gereken kısım, basamaklar ye virgülün aynı hizaya gelerek alt alta yazılmasıdır. Şimdi bunun nasıl yapılacağını gelin beraber inceleyelim ve örnekler üzerinden bakalım.

Örnek: 2,45 + 1,13

Şimdi yukarıdaki ondalık gösterime sahip olan sayıları toplayalım ve sonucu bulalım. Onu yapmak için öncelikle sayıları alt alta yazacağız ve mutlaka basamaklar alt alta gelecek.

2,45

1,13

3,58

Yukarıda gördüğümüz gibi tıpkı doğal sayılarda olduğu gibi bir toplama işlemi gerçekleştirdik. Peki buradaki fark nedir? Buradaki önemli fark basamakları topladıktan sonra yine virgülü aynı hizada aşağı tarafa yazdık. Dikkat edersek, yine toplama işleminin olduğu kısımda hemen alt tarafa yazıldı.

Örnek: 4,85 - 3,63

Şimdi de yukarıdaki ondalık gösterimle ele alınmış iki tane sayıyı birbirinden çıkartalım ve sonucu bulmaya çalışalım. Bu işlem de yine aynı şekilde yukarıdaki toplama işleminde olduğu gibi yapılacak. Ancak bu çıkarma olarak gerçekleşecek.

4,85

3,63

1,22

Gördüğümüz gibi basamakları tek tek birbirinden çıkardık ve alt tarafa yazdık. Daha sonra virgül yine kaymayacak şekilde yine aynı hizada alt tarafa ekledik. Bu sayede sonuçcu1,22 sayısını bulmuş olduk. Siz de bu şekilde hem toplama hem de çıkarma işlemlerini yapabilir ve sonucu bulabilirsiniz.

Örnek: 6,3 + 2,45

Şimdi bir toplama işlemi daha yapalım ve yukarıdaki ondalık sayıları toplayalım. Ancak dikkat ettiğimiz gibi bu sefer farklı bir durum var. Çünkü 6,3 rakamında virgülden sonra sadece bir tane sayı var. Peki o zaman toplama işlemini nasıl yapacağız? Bu işlem çok kolaydır. Bu doğrultuda 6,3 rakamı 6,30 olarak yazılacak. Yani 3 rakamının yanına bir sıfır ekleyeceğiz. Çünkü aslında bu sıfır her zaman var ama yazmayız.

6,30

2,45

8,75

Yine gördüğümüz gibi tıpkı doğal sayılarda olduğu gibi aynı şekilde toplama işlemini gerçekleştirdik. Bunu yaparken birler ve onlar ile yüzler basamağını normal bir şekilde topladık. Daha sonra ise virgülü yine aynı hizada alt kısmına yazarak işlemi tamamladık.

Örnek: 25,216 + 1,4

Bu defa yukarıdaki gibi bir ondalık gösterim olan sayıları alalım ve toplayalım. Yine dikkat ettiğimiz gibi 1,4 rakamının virgülden sonra sadece bir tane sayısı vardır. Ancak ilk ondalık gösterimin sayıya eşit olabilmesi için 4 rakamının yanına iki tane sıfır getireceğiz. Şimdi bunu yaparak işlemi gerçekleştirelim.

25,216

1,400

26,616

Normal doğal sayılarda olduğu gibi toplama işlemi yaparak bu ondalık gösterimli sayıyı bulduk. Virgülden sonra iki tane sıfır yazarak Toplama işlemini yaptık ve yine kaymadan aynı hizada virgülü ekledik

Not: Ondalık gösterim üzerinden toplama ve çıkarma işlemi yaparken, mutlaka virgüle çok dikkat etmek gerekmektedir. Her zaman aynı hizada sağa veya sola kaymadan doğrudan aşağıya yazılmalıdır. Böylece sonucu doğru bir şekilde yazabilir ve sonucu bulabiliriz.