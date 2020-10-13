5. Sınıf Matematik Ondalık Gösterim konu anlatımı

Günlük hayatımızda birçok yerde ondalık sayıları kullanırız. Şimdi bunu nerelerde kullandığımızı ve nasıl kullandığımıza bakacağız. Ayrıca ondalık gösterimleri kesir olarak da ele alacağız ve nasıl yazıldığını inceleyeceğiz.

Ondalık Gösterim

Gündelik hayatımızda markete ya da pazara gittiğimiz zaman fiyat etiketlerinde bazı rakamlar görürüz. Mesela fiyat olarak, ‘3,5 TL’ gibi değişik fiyatlar karşımıza çıkar. Aynı zamanda ölçü olarak ise, ‘0,5 L ya da 1,5 kg’ gibi rakamlar ile karşı karşıya kalabiliriz. İşte bu tür yazılar ondalık gösterim olarak bilinir. Diğer bir ifade ile kesirlerin virgül kullanılarak anlatılmasına ondalık gösterim denmektedir.

Kesirleri Ondalık Gösterim Üzerinden İfade Etmenin Yolu

Kesirler genel olarak ondalık gösterim üzerinden ifade edilmektedir. Günlük hayatımızda da buna Birçok yerde şahitlik ederiz. Peki bu nasıl yapılıyor? Paydası 10, 100 ve 1000 olan kesirler ondalık gösterim şeklinde ifade edilebilmektedir. Bu doğrultuda kullanın virgül tam kısım ve ondalık kısmı birbirinden ayırır. Şimdi buna bir örnek verelim ve anlamaya çalışalım.

Örnek: Mesela 5,75 sayısına ele alalım. Bu ondalık sayının virgülden önceki kısmı, yani 5 tam sayı olan bölümdür. Virgülden sonra olan 75 sayısı ise ondalık kısım olarak bilinir.

Not: Paydası 10 olan gösterimlerinin virgülden sonra bir basamağı bulunur. Aynı zamanda paydası 100 olan gösterimlerinin virgülden sonra ise iki basamak yer alır. Eğer paydası 1000 ise o zaman virgülden sonra üç basamak bulunmaktadır. Şimdi birkaç örnek yapalım ve kesirler üzerinden ondalık sayıya çevirme gerçekleştirelim.

Örnek:

1/10, 1/100, 1/1000

Yukarıdaki kesirlere baktığımız zaman bunları ondalık sayıya çevirebiliriz. Ancak bunlar gördüğümüz gibi basit kesirlerdir. Bu sebepten dolayı çevirirken virgülden önceki kısım sıfır olarak alınır. Çünkü basit kesirlerin tam kısımları yoktur.

1/10 = 0,1

1/100 = 0,01

1/1000 = 0,001

Gördüğümüz gibi kesirleri bu şekilde ondalık sayıya çevirebiliriz. Şimdi başka örnekler ile pay kısmını değişik rakamlar üzerinden ele alalım ve örnekler yapalım.

Örnek: 7/10, 24/100, 28/1000

Şimdi de yukarıdaki gibi payları farklı rakamlardan oluşmuş olan kesirleri ondalık sayıya çevirelim.

7/10 = 0,7

24/100 = 0,24

28/1000 = 0,028

Siz de bu şekilde farklı örnekler ele alabilir ve birbirinden farklı kesirleri ondalık sayıya çevirebilirsiniz. Bunu öğrendikten sonra şimdi de tam sayılı kesirleri ele alalım ve onları ondalık sayıya çevirelim.

Tam Sayılı Kesirleri Ondalık Sayıya Çevirme

Tam sayılı kesirleri ondalık sayıyı kolay bir şekilde çevirebiliriz. Burada şimdi birkaç örnek tam sayılı kesir yazalım ve daha sonra bunları ondalık sayı üzerinden çevirelim.

Örnek:

2 4/10, 3 7/100, 7 9/1000

Yukarıdaki tam sayılı kesirleri sırasıyla ve hiç zorlanmadan ondalık kesirleri çevirebiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken bu kesirlerin tam sayıları olduğu için mutlaka virgülden önce 0 değil tam sayı ne ise o gelmektedir.

2 4/10 = 2,4

3 7/100 = 3,07

7 9/1000 = 7,009

Gördüğümüz şekilde tam sayılı kesirleri de öyle yazabiliriz. Ayrıca bunları okurken kolay bir şekilde okumamız mümkün.

0,7 = Sıfır tam onda yedi

0,08 = Sıfır tam yüzde sekiz

2, 08 = İki tam yüzde sekiz

Siz de birbirinden değişik ondalık kesirleri sırası ile yukarıdaki gibi yazabilir ve okunuşunu alt kısmına ekleyebilirsiniz. Ancak önce yukarıdaki örnekleri mutlaka inceleyin.