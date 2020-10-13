5. Sınıf Matematik Kesirlerin Ondalık Gösterimin Yazılıp Okunması konu anlatımı

5. sınıfta kesirlerin ondalık gösterimlerinin öğrenilmesi oldukça önemlidir. Çünkü 6. ve 7. sınıflarda bu konunun üzerine yeni bilgiler de eklenmektedir. Bu sebeple konu ile alakalı temel oluşturmak gerekmektedir. Kesirlerin ondalık gösterimi ile alakalı merak ettiğiniz her şeyi sizler için derledik.

Kesirlerde Ondalık Gösterimin Yazılıp Okunması

Kesirlerin aralarında virgül olacak şekilde yazılmasına ondalık gösterim ismi verilmiştir.

Ondalık Kesirlerin Basamak Gösterimi

Örnek; 12,567 sayısının virgülden önceki kısmı yani 12 tam kısımdır. Virgülden sonraki kısmı ise yani 567 kesir kısmı ya da ondalık kısmıdır. Tek tek inceleyecek olursak;

7 binde birler basamağı

6 yüzde birler basamağı

5 onda birler basamağı

2 birler basamağı

1 onlar basamağı şeklinde ifade edilmektedir.

Virgülden önceki kısım doğal sayı olduğu için basamak isimleri verilirken doğal sayılardaki ile aynı şekilde isimlendirilmektedir. Yani birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı şeklinde ilerlemektedir.

Kesir kısmında bulunan basamaklar virgülün en sağında olacak şekilde başlamaktadır. Daha sonra virgülden önceki ilk rakam onda birler basamağı olarak isimlendirilir. Sırası ile yüzde birler basamağı ve binde birler basamağı şeklinde devam etmektedir.

Ondalık Gösterimler Nasıl Okunur?

Ondalık gösterimlerde okunuşlar şu şekilde olmaktadır. Virgülden önceki sayı okunur ve arkasından tam sözcüğü söylenir. Sonrasında ondalık kısımda bulunan sayının en küçük basamağının ismi ile ondalık kısımdaki sayının ismi okunur.

Örnek;

2,1 = İki tam onda bir

5,8 = beş tam onda sekiz

76,52 = 76 tam yüzde elli iki

6,02 = 6 tam yüzde iki

8,075 = 8 tam binde yetmiş beş

11,001 = 11 tam binde bir

Bir Kesrin Ondalık Gösterimi Nasıl Bulunur?

Bir kesrin ondalık gösterimi iki farklı şekilde bulunabilmektedir. İlk yöntem paydası yalnızca 10,100, 1000 olan kesirler için geçerli iken, ikinci yöntem bütün kesirler de rahat bir şekilde kullanılabilmektedir.

1.Yöntem

Paydasında 10, 100, 1000 olan ya da sadeleştirme ve genişletme ile bu hali alabilen kesirlerin ondalık gösterimleri kesrin okunuşundan faydalanılarak elde edilebilmektedir.

2.Yöntem

Kesirlerin payı paydasına bölündüğü zaman ondalık gösterimlerini bulmak mümkün olmaktadır. Bu yöntem tüm kesirler de rahat bir şekilde kullanılabilmektedir.

5.sınıflar genellikle ilk yöntemi daha çok kullanırlar. İkinci yöntem ise 6. sınıftan itibaren kullanılmaya başlanır.

Paydası 10, 100, 1000 Olan Kesirlerin Ondalık Gösterimlerini Bulma

Bu kesirlerin okunuşlarından faydalanarak ondalık gösterimlerini bulmak mümkündür.

Örnek;

1 1/10 ifadesi 1 tam onda bir şeklinde okunmaktadır. O zaman bu kesri ondalık olarak 1,1 şeklinde yazmak mümkündür.

3 15/100 kesri 3 tam yüzde 15 şeklinde okunmaktadır. O zaman bu kesri 3,15 şeklinde göstermek mümkündür.

5/1000 kesri binde beş şeklinde okunmaktadır. Ondalık gösterimi ise 0,005 şeklinde olur.

Önemli Not: bileşik kesirler ilk önce tam sayılı kesre çevrilip daha sonra ondalık gösterimi yazılır.

23/10 kesrinin tam sayılı hali 2 3/10 şeklindedir. Okunuşu ise 2 tam onda 3'tür. O zaman ondalık gösterimi de 2,3 olur.

Paydası 10, 100, 1000 Olabilen Kesirlerin Ondalık Gösterimlerini Bulma

Eğer bir kesrin paydası 10, 100 ya da 1000 değilse ancak genişletme ve sadeleştirme yöntemleri ile bu hali alabiliyorsa bu işlemler yapıldıktan sonra ondalık gösterimi de elde edilebilir.