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Geri5. SINIF 5. Sınıf İngilizce School Subjects (Ders İsimleri) konu anlatımı
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5. SINIF
Haber Giriş: 13.10.2020 - 14:58 | Son Güncelleme:

5. Sınıf İngilizce School Subjects (Ders İsimleri) konu anlatımı

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5. Sınıf İngilizce School Subjects (Ders İsimleri) konu anlatımı
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İngilizcede ''Lesson'' - ''Subject'' ve ''Lecture'' kelimeleri ''ders'' anlamına gelir. ''Class'' kelimesi ise hem sınıf hem de ders anlamında kullanılır. 5. sınıflar için School Subjects (Ders İsimleri) konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.

Dersler sözel ve sayısal olmak üzere ikiye ayrılır. İngilizcede sözel dersler ''Verbal Lesson'' sayısal dersler ise ''Numerical Lesson'' ya da ''Math Lesson'' olarak tanımlanır. ''Language Lesson'' ise dil dersi anlamına gelir.

 School Subjects (Ders İsimleri)

 1- Edebiyat ve Edebiyat Dersi ile İlgili Kelimeler:

 Edebiyat dersi - Literature Lesson ya da Literature Class

 Roman - Novel

 Şiir - Poem

 Roman yazarı - Novelist

 Piyes - Drama

 Piyes yazarı - Dramatist

 Şair - Poet ya da Minstrel

 Öykü - Story

 Masal - Fable ya da Tale

 Dize - Line of Poetry

 Ana Fikir - Main Theme

 Paragraf - Paragraph ya da Pasaj

 Örnek Cümleler:

 1- We read Shakespeare's poems at school today.

 Bugün okulda Shakespeare'in şiirlerini okuduk.

 2- My favourite novelists Jack London and Virginia Woolf.

 En sevdiğim roman yazarları Jack London ve Virginia Woolf'tur. 

 2- Matematik ve Matematik Dersi ile İlgili Kelimeler:

 Matematik - Mathematics ya da Math

 Artı işareti (+) - Plus

 Eksi işareti (-) - Minus

 Bölme işareti (÷) - Divided by

 Çarpı işareti (×) - Multiplied by

 Sayı Doğrusu - Numerical Axis ya da Number Line

 Asal Sayı - Prime Numer

 Örnek Cümleler:

 1- I have to study for the math exam today.

 Bugün matematik sınavı için çalışmalıyım.

 2- Example of prime numbers - 1 - 3 - 7 - 11 - 19

 Asal sayılara örnek - 1 -3 - 7 - 11 - 19

 3- Geometri ve Geometri Dersi ile İlgili Kelimeler:

 Geometri - Geometry

 Küp - Cube

 Kare - Square

 Piramit - Pyramid

 Çember - Circle

 Üçgen - Triangle

 Geoit - Geoit

 Beşgen - Pentagon

 Örnek:

 My geometry exam passed very well.

 Geometri sınavım çok iyi geçti. 

 4- Coğrafya ve Coğrafya Dersi ile İlgili Kelimeler:

 Coğrafya - Geography

 Ülkeler Coğrafyası - Countries Geography

 Harita - Map

 Fiziki Harita - Physical Map

 Siyasi Harita - Political Map

 Göl - Lake

 Deniz - Sea

 Orman - Forest

 Dağ - Mountain

 Çöl - Desert

 Ülke - Country

 Şehir - City ya da Village

 İlçe - Township

 İklim - Region ya da Climate

 İklim Kuşağı - Climate Zone

 Örnek Cümleler:

 1- Turkey's highest mountain is Ararat Mountain.

 Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır.

 2- There are 206 countries in the world.

 Dünyada 206 ülke vardır. 

 5- Biyoloji ve Biyoloji Dersi ile İlgili Kelimeler:

 Biyoloji - Biology

 Fotosentez - Photosynthesis

 Mutasyon - Mutation ya da Saltation

 Adaptasyon - Adaptation

 Doğa - Nature

 6- Diğer Dersler ve İngilizce Karşılıkları

 İngilizce - English

 Müzik Dersi - Music Lesson

 Resim - Art

 Felsefe - Philosophy

 Kimya - Chemistry

 Fizik - Physics

 Tarih - History

 Güzel Sanatlar Dersi - Fine Arts Lesson ya da Fine Arts Class

 Almanca Dersi - German Course

 Bilişim Teknolojileri - Information Technology

 Seçmeli Ders - Optiona Subject

 Örnek Cümleler:

 1- I drew my mother's portrait in the art class.

 Resim dersinde annemin portresini çizdim.

 2- We do the chemistry lesson in the laboratory.

 Kimya dersini laboratuvarda yapıyoruz.

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