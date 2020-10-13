5. Sınıf İngilizce School Subjects (Ders İsimleri) konu anlatımı
İngilizcede ''Lesson'' - ''Subject'' ve ''Lecture'' kelimeleri ''ders'' anlamına gelir. ''Class'' kelimesi ise hem sınıf hem de ders anlamında kullanılır. 5. sınıflar için School Subjects (Ders İsimleri) konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.
Dersler sözel ve sayısal olmak üzere ikiye ayrılır. İngilizcede sözel dersler ''Verbal Lesson'' sayısal dersler ise ''Numerical Lesson'' ya da ''Math Lesson'' olarak tanımlanır. ''Language Lesson'' ise dil dersi anlamına gelir.
School Subjects (Ders İsimleri)
1- Edebiyat ve Edebiyat Dersi ile İlgili Kelimeler:
Edebiyat dersi - Literature Lesson ya da Literature Class
Roman - Novel
Şiir - Poem
Roman yazarı - Novelist
Piyes - Drama
Piyes yazarı - Dramatist
Şair - Poet ya da Minstrel
Öykü - Story
Masal - Fable ya da Tale
Dize - Line of Poetry
Ana Fikir - Main Theme
Paragraf - Paragraph ya da Pasaj
Örnek Cümleler:
1- We read Shakespeare's poems at school today.
Bugün okulda Shakespeare'in şiirlerini okuduk.
2- My favourite novelists Jack London and Virginia Woolf.
En sevdiğim roman yazarları Jack London ve Virginia Woolf'tur.
2- Matematik ve Matematik Dersi ile İlgili Kelimeler:
Matematik - Mathematics ya da Math
Artı işareti (+) - Plus
Eksi işareti (-) - Minus
Bölme işareti (÷) - Divided by
Çarpı işareti (×) - Multiplied by
Sayı Doğrusu - Numerical Axis ya da Number Line
Asal Sayı - Prime Numer
Örnek Cümleler:
1- I have to study for the math exam today.
Bugün matematik sınavı için çalışmalıyım.
2- Example of prime numbers - 1 - 3 - 7 - 11 - 19
Asal sayılara örnek - 1 -3 - 7 - 11 - 19
3- Geometri ve Geometri Dersi ile İlgili Kelimeler:
Geometri - Geometry
Küp - Cube
Kare - Square
Piramit - Pyramid
Çember - Circle
Üçgen - Triangle
Geoit - Geoit
Beşgen - Pentagon
Örnek:
My geometry exam passed very well.
Geometri sınavım çok iyi geçti.
4- Coğrafya ve Coğrafya Dersi ile İlgili Kelimeler:
Coğrafya - Geography
Ülkeler Coğrafyası - Countries Geography
Harita - Map
Fiziki Harita - Physical Map
Siyasi Harita - Political Map
Göl - Lake
Deniz - Sea
Orman - Forest
Dağ - Mountain
Çöl - Desert
Ülke - Country
Şehir - City ya da Village
İlçe - Township
İklim - Region ya da Climate
İklim Kuşağı - Climate Zone
Örnek Cümleler:
1- Turkey's highest mountain is Ararat Mountain.
Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır.
2- There are 206 countries in the world.
Dünyada 206 ülke vardır.
5- Biyoloji ve Biyoloji Dersi ile İlgili Kelimeler:
Biyoloji - Biology
Fotosentez - Photosynthesis
Mutasyon - Mutation ya da Saltation
Adaptasyon - Adaptation
Doğa - Nature
6- Diğer Dersler ve İngilizce Karşılıkları
İngilizce - English
Müzik Dersi - Music Lesson
Resim - Art
Felsefe - Philosophy
Kimya - Chemistry
Fizik - Physics
Tarih - History
Güzel Sanatlar Dersi - Fine Arts Lesson ya da Fine Arts Class
Almanca Dersi - German Course
Bilişim Teknolojileri - Information Technology
Seçmeli Ders - Optiona Subject
Örnek Cümleler:
1- I drew my mother's portrait in the art class.
Resim dersinde annemin portresini çizdim.
2- We do the chemistry lesson in the laboratory.
Kimya dersini laboratuvarda yapıyoruz.
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