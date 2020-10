5. Sınıf İngilizce School Subjects (Ders İsimleri) konu anlatımı

Dersler sözel ve sayısal olmak üzere ikiye ayrılır. İngilizcede sözel dersler ''Verbal Lesson'' sayısal dersler ise ''Numerical Lesson'' ya da ''Math Lesson'' olarak tanımlanır. ''Language Lesson'' ise dil dersi anlamına gelir.

School Subjects (Ders İsimleri)

1- Edebiyat ve Edebiyat Dersi ile İlgili Kelimeler:

Edebiyat dersi - Literature Lesson ya da Literature Class

Roman - Novel

Şiir - Poem

Roman yazarı - Novelist

Piyes - Drama

Piyes yazarı - Dramatist

Şair - Poet ya da Minstrel

Öykü - Story

Masal - Fable ya da Tale

Dize - Line of Poetry

Ana Fikir - Main Theme

Paragraf - Paragraph ya da Pasaj

Örnek Cümleler:

1- We read Shakespeare's poems at school today.

Bugün okulda Shakespeare'in şiirlerini okuduk.

2- My favourite novelists Jack London and Virginia Woolf.

En sevdiğim roman yazarları Jack London ve Virginia Woolf'tur.

2- Matematik ve Matematik Dersi ile İlgili Kelimeler:

Matematik - Mathematics ya da Math

Artı işareti (+) - Plus

Eksi işareti (-) - Minus

Bölme işareti (÷) - Divided by

Çarpı işareti (×) - Multiplied by

Sayı Doğrusu - Numerical Axis ya da Number Line

Asal Sayı - Prime Numer

Örnek Cümleler:

1- I have to study for the math exam today.

Bugün matematik sınavı için çalışmalıyım.

2- Example of prime numbers - 1 - 3 - 7 - 11 - 19

Asal sayılara örnek - 1 -3 - 7 - 11 - 19

3- Geometri ve Geometri Dersi ile İlgili Kelimeler:

Geometri - Geometry

Küp - Cube

Kare - Square

Piramit - Pyramid

Çember - Circle

Üçgen - Triangle

Geoit - Geoit

Beşgen - Pentagon

Örnek:

My geometry exam passed very well.

Geometri sınavım çok iyi geçti.

4- Coğrafya ve Coğrafya Dersi ile İlgili Kelimeler:

Coğrafya - Geography

Ülkeler Coğrafyası - Countries Geography

Harita - Map

Fiziki Harita - Physical Map

Siyasi Harita - Political Map

Göl - Lake

Deniz - Sea

Orman - Forest

Dağ - Mountain

Çöl - Desert

Ülke - Country

Şehir - City ya da Village

İlçe - Township

İklim - Region ya da Climate

İklim Kuşağı - Climate Zone

Örnek Cümleler:

1- Turkey's highest mountain is Ararat Mountain.

Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır.

2- There are 206 countries in the world.

Dünyada 206 ülke vardır.

5- Biyoloji ve Biyoloji Dersi ile İlgili Kelimeler:

Biyoloji - Biology

Fotosentez - Photosynthesis

Mutasyon - Mutation ya da Saltation

Adaptasyon - Adaptation

Doğa - Nature

6- Diğer Dersler ve İngilizce Karşılıkları

İngilizce - English

Müzik Dersi - Music Lesson

Resim - Art

Felsefe - Philosophy

Kimya - Chemistry

Fizik - Physics

Tarih - History

Güzel Sanatlar Dersi - Fine Arts Lesson ya da Fine Arts Class

Almanca Dersi - German Course

Bilişim Teknolojileri - Information Technology

Seçmeli Ders - Optiona Subject

Örnek Cümleler:

1- I drew my mother's portrait in the art class.

Resim dersinde annemin portresini çizdim.

2- We do the chemistry lesson in the laboratory.

Kimya dersini laboratuvarda yapıyoruz.