Ara
EKSTRA
MENÜ
Geri5. SINIF 5. Sınıf İngilizce Public Buildings (Kamu Binaları) konu anlatımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
5. SINIF
Haber Giriş: 13.10.2020 - 14:52 | Son Güncelleme:

5. Sınıf İngilizce Public Buildings (Kamu Binaları) konu anlatımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
5. Sınıf İngilizce Public Buildings (Kamu Binaları) konu anlatımı
Abone Olgoogle-news

İngilizce konularından biri olan Public Building (kamu binaları) konu anlatımı nedir? Public buildings kelimeleri nelerdir? Public buildings kelimeleri kullanılarak oluşturulacak cümleler nelerdir? İşte 5. Sınıf İngilizce dersi Public Buildings (kamu binaları) konu anlatımı.

 5.sınıf İngilizce dersinin Public Buildngs konusunda şehirlerde bulunan ve tüm halka açık olan binaların İngilizcelerini ve Türkçe karşılıklarını öğreneceğiz. Aynı zamanda öğreneceğimiz bu bina isimleriyle ilgili cümleler kurmayı öğreneceğiz. Öncelikli olarak kelimeleri öğrenip ardından kelimelerin kullanımını göreceğiz.

 5.Sınıf İngilizce Public Buildings (Kamu Binaları) Konu Anlatımı

 Restaurant: Restoran

 Hospital: Hastane

 Library: Kütüphane

 Mosque: Camii

 Shoe shop: Ayakkabı dükkanı

 Museum: Müze

 Bakery: Fırın

 Train station: Tren istasyonu

 Stationery: Kırtasiye

 Patisserie: Pastane

 Bank: Banka

 Pharmacy: Eczane

 Barber: Banka

 Playground: Oyun parkı

 Supermarket: Süpermarket

 Butcher: Kasap

 Police station: Polis merkezi

 Bus stop: Otobüs durağı

 Pool: Havuz

 Circus: Sirk

 Movie theatre: Sinema

 Post Office: Postane

 Toy store: Oyuncak dükkanı

 Zoo: Hayvanat bahçesi

 Fire station: İtfaiye

 Book shop: Kitapçı

 Pet shop: Evcil hayvan dükkanı

 City hall: Belediye binası

 Gym: Spor salonu

 Boutique: Kıyafet dükkanı

 Church: Kilise

 Newsagent’s: Gazete büfesi

 Green grocer: Manav

 Gas station: Benzin istasyonu

 Grocery: Bakkal

 Art gallery: Sanat galerisi

 Concery hall: Konser salonu

 Coffie shop: Kahve dükkanı

 Kiosk: Büfe

 Hungry: Aç

 Clothes shop: Elbise dükkanı

 Make friends: Arkadaş yapmak

 Deppartment store: Büyük mağaza

 Airport: Havaalanı

 Florist: Çiçekçi

 Music store: Müzik dükkanı

 Furnitore: Mobilya

 Historical: Tarihi

 Letter: Mektup

 Corner: Köşe

 Have fun: Eğlenmek

 Sale: İndirim

 Wallet: Cüzdan

 Skirt: Etek

 Charity: Bağış

 Addict: Bağımlı olmak

 Trainers: Spor ayakkabı

 İnformation: Bilgi

 Inform new adress: Yeni adres hakkında bilgilendirmek

 Chat: Sohbet etmek

 Medicane: İlaç

 Mummy: Mumya

 Robber/ Burgler/ Thief: Hırsız

 Destroy: İmha etmek / Tahrip etmek

 Draw Money: Para çekmek

 Crowded: Kalabalık

 Painkiller: Ağrı kesici

 Leave: Ayrılmak

 Play: Oynamak

 Map: Harita

 Paintings: Tablo

 Buy: Satın almak

 Huge / Enormous: Kocaman

 Watch a film: Bir film izlemek

 Report a crime: Bir suçu ihbar etmek

 Pay the bills: Faturaları ödemek

 Neighbour: Komşu

 Shop / Store: Dükkan, mağaza

 Shopping: Alışveriş yapmak

 Ride: Binmek

 Public Buildings (Kamu Binaları)

 Kamu binaları konusuyla ilgili olan bazı kalıplar bulunur. Bu kalıpları bilmek diyalog kurabilmeyi kolaylaştıracaktır.

Can I help you? = Size yardım edebilir miyim?

How much is it? = Ücreti ne kadar?

What size are you? = Hangi bedensiniz?

Its on sale. = O indirimde.

Can ı try it on? = Onu deneyebilir miyim?

Do you have this t-shirt in yellow? = Bu tişörtün sarısı var mı?

I am looking for a skirt. = Ben bir etek arıyorum.

Who’s it for? = Kimin için? 

 Şimdi ise öğrenilen kelimelerin cümle içinde ve diyaloglarda nasıl kullanılacağını inceleyelim.

A: I need a new flüte. Yeni bir fülüte ihtiyacım var.

B: You can go to the music store. Müzik dükkanına gidebilirsin.

A: I need a painkiller. Bir ağrı kesiciye ihtiyacım var.

B: Why don’t we go to a pharmacy. Neden bir eczaneye gitmiyorsun?

A: I am going to go the greengrocer’s. Ben manava gideceğim.

B: What will you do there? Orada ne yapacaksın?

 A: I will buy some fruits. Biraz meyve alacağım.

A: I need some bread and cookies. Benim biraz ekmeğe ve kurabiyeye ihtiyacım var.

B: You can go to the bakery. Fırına gidebilirsin. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle