5. Sınıf İngilizce Public Buildings (Kamu Binaları) konu anlatımı
İngilizce konularından biri olan Public Building (kamu binaları) konu anlatımı nedir? Public buildings kelimeleri nelerdir? Public buildings kelimeleri kullanılarak oluşturulacak cümleler nelerdir? İşte 5. Sınıf İngilizce dersi Public Buildings (kamu binaları) konu anlatımı.
5.sınıf İngilizce dersinin Public Buildngs konusunda şehirlerde bulunan ve tüm halka açık olan binaların İngilizcelerini ve Türkçe karşılıklarını öğreneceğiz. Aynı zamanda öğreneceğimiz bu bina isimleriyle ilgili cümleler kurmayı öğreneceğiz. Öncelikli olarak kelimeleri öğrenip ardından kelimelerin kullanımını göreceğiz.
5.Sınıf İngilizce Public Buildings (Kamu Binaları) Konu Anlatımı
Restaurant: Restoran
Hospital: Hastane
Library: Kütüphane
Mosque: Camii
Shoe shop: Ayakkabı dükkanı
Museum: Müze
Bakery: Fırın
Train station: Tren istasyonu
Stationery: Kırtasiye
Patisserie: Pastane
Bank: Banka
Pharmacy: Eczane
Barber: Banka
Playground: Oyun parkı
Supermarket: Süpermarket
Butcher: Kasap
Police station: Polis merkezi
Bus stop: Otobüs durağı
Pool: Havuz
Circus: Sirk
Movie theatre: Sinema
Post Office: Postane
Toy store: Oyuncak dükkanı
Zoo: Hayvanat bahçesi
Fire station: İtfaiye
Book shop: Kitapçı
Pet shop: Evcil hayvan dükkanı
City hall: Belediye binası
Gym: Spor salonu
Boutique: Kıyafet dükkanı
Church: Kilise
Newsagent’s: Gazete büfesi
Green grocer: Manav
Gas station: Benzin istasyonu
Grocery: Bakkal
Art gallery: Sanat galerisi
Concery hall: Konser salonu
Coffie shop: Kahve dükkanı
Kiosk: Büfe
Hungry: Aç
Clothes shop: Elbise dükkanı
Make friends: Arkadaş yapmak
Deppartment store: Büyük mağaza
Airport: Havaalanı
Florist: Çiçekçi
Music store: Müzik dükkanı
Furnitore: Mobilya
Historical: Tarihi
Letter: Mektup
Corner: Köşe
Have fun: Eğlenmek
Sale: İndirim
Wallet: Cüzdan
Skirt: Etek
Charity: Bağış
Addict: Bağımlı olmak
Trainers: Spor ayakkabı
İnformation: Bilgi
Inform new adress: Yeni adres hakkında bilgilendirmek
Chat: Sohbet etmek
Medicane: İlaç
Mummy: Mumya
Robber/ Burgler/ Thief: Hırsız
Destroy: İmha etmek / Tahrip etmek
Draw Money: Para çekmek
Crowded: Kalabalık
Painkiller: Ağrı kesici
Leave: Ayrılmak
Play: Oynamak
Map: Harita
Paintings: Tablo
Buy: Satın almak
Huge / Enormous: Kocaman
Watch a film: Bir film izlemek
Report a crime: Bir suçu ihbar etmek
Pay the bills: Faturaları ödemek
Neighbour: Komşu
Shop / Store: Dükkan, mağaza
Shopping: Alışveriş yapmak
Ride: Binmek
Public Buildings (Kamu Binaları)
Kamu binaları konusuyla ilgili olan bazı kalıplar bulunur. Bu kalıpları bilmek diyalog kurabilmeyi kolaylaştıracaktır.
Can I help you? = Size yardım edebilir miyim?
How much is it? = Ücreti ne kadar?
What size are you? = Hangi bedensiniz?
Its on sale. = O indirimde.
Can ı try it on? = Onu deneyebilir miyim?
Do you have this t-shirt in yellow? = Bu tişörtün sarısı var mı?
I am looking for a skirt. = Ben bir etek arıyorum.
Who’s it for? = Kimin için?
Şimdi ise öğrenilen kelimelerin cümle içinde ve diyaloglarda nasıl kullanılacağını inceleyelim.
A: I need a new flüte. Yeni bir fülüte ihtiyacım var.
B: You can go to the music store. Müzik dükkanına gidebilirsin.
A: I need a painkiller. Bir ağrı kesiciye ihtiyacım var.
B: Why don’t we go to a pharmacy. Neden bir eczaneye gitmiyorsun?
A: I am going to go the greengrocer’s. Ben manava gideceğim.
B: What will you do there? Orada ne yapacaksın?
A: I will buy some fruits. Biraz meyve alacağım.
A: I need some bread and cookies. Benim biraz ekmeğe ve kurabiyeye ihtiyacım var.
B: You can go to the bakery. Fırına gidebilirsin.
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