5.sınıf İngilizce dersinin Public Buildngs konusunda şehirlerde bulunan ve tüm halka açık olan binaların İngilizcelerini ve Türkçe karşılıklarını öğreneceğiz. Aynı zamanda öğreneceğimiz bu bina isimleriyle ilgili cümleler kurmayı öğreneceğiz. Öncelikli olarak kelimeleri öğrenip ardından kelimelerin kullanımını göreceğiz.

5.Sınıf İngilizce Public Buildings (Kamu Binaları) Konu Anlatımı

Restaurant: Restoran

Hospital: Hastane

Library: Kütüphane

Mosque: Camii

Shoe shop: Ayakkabı dükkanı

Museum: Müze

Bakery: Fırın

Train station: Tren istasyonu

Stationery: Kırtasiye

Patisserie: Pastane

Bank: Banka

Pharmacy: Eczane

Barber: Banka

Playground: Oyun parkı

Supermarket: Süpermarket

Butcher: Kasap

Police station: Polis merkezi

Bus stop: Otobüs durağı

Pool: Havuz

Circus: Sirk

Movie theatre: Sinema

Post Office: Postane

Toy store: Oyuncak dükkanı

Zoo: Hayvanat bahçesi

Fire station: İtfaiye

Book shop: Kitapçı

Pet shop: Evcil hayvan dükkanı

City hall: Belediye binası

Gym: Spor salonu

Boutique: Kıyafet dükkanı

Church: Kilise

Newsagent’s: Gazete büfesi

Green grocer: Manav

Gas station: Benzin istasyonu

Grocery: Bakkal

Art gallery: Sanat galerisi

Concery hall: Konser salonu

Coffie shop: Kahve dükkanı

Kiosk: Büfe

Hungry: Aç

Clothes shop: Elbise dükkanı

Make friends: Arkadaş yapmak

Deppartment store: Büyük mağaza

Airport: Havaalanı

Florist: Çiçekçi

Music store: Müzik dükkanı

Furnitore: Mobilya

Historical: Tarihi

Letter: Mektup

Corner: Köşe

Have fun: Eğlenmek

Sale: İndirim

Wallet: Cüzdan

Skirt: Etek

Charity: Bağış

Addict: Bağımlı olmak

Trainers: Spor ayakkabı

İnformation: Bilgi

Inform new adress: Yeni adres hakkında bilgilendirmek

Chat: Sohbet etmek

Medicane: İlaç

Mummy: Mumya

Robber/ Burgler/ Thief: Hırsız

Destroy: İmha etmek / Tahrip etmek

Draw Money: Para çekmek

Crowded: Kalabalık

Painkiller: Ağrı kesici

Leave: Ayrılmak

Play: Oynamak

Map: Harita

Paintings: Tablo

Buy: Satın almak

Huge / Enormous: Kocaman

Watch a film: Bir film izlemek

Report a crime: Bir suçu ihbar etmek

Pay the bills: Faturaları ödemek

Neighbour: Komşu

Shop / Store: Dükkan, mağaza

Shopping: Alışveriş yapmak

Ride: Binmek

Public Buildings (Kamu Binaları)

Kamu binaları konusuyla ilgili olan bazı kalıplar bulunur. Bu kalıpları bilmek diyalog kurabilmeyi kolaylaştıracaktır.

Can I help you? = Size yardım edebilir miyim?

How much is it? = Ücreti ne kadar?

What size are you? = Hangi bedensiniz?

Its on sale. = O indirimde.

Can ı try it on? = Onu deneyebilir miyim?

Do you have this t-shirt in yellow? = Bu tişörtün sarısı var mı?

I am looking for a skirt. = Ben bir etek arıyorum.

Who’s it for? = Kimin için?

Şimdi ise öğrenilen kelimelerin cümle içinde ve diyaloglarda nasıl kullanılacağını inceleyelim.

A: I need a new flüte. Yeni bir fülüte ihtiyacım var.

B: You can go to the music store. Müzik dükkanına gidebilirsin.

A: I need a painkiller. Bir ağrı kesiciye ihtiyacım var.

B: Why don’t we go to a pharmacy. Neden bir eczaneye gitmiyorsun?

A: I am going to go the greengrocer’s. Ben manava gideceğim.

B: What will you do there? Orada ne yapacaksın?

A: I will buy some fruits. Biraz meyve alacağım.

A: I need some bread and cookies. Benim biraz ekmeğe ve kurabiyeye ihtiyacım var.

B: You can go to the bakery. Fırına gidebilirsin.