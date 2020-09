5. Sınıf İngilizce Movie Types (Film Türleri) konu anlatımı

Başta komedi, korku ve macera olmak üzere birçok film türü bulunmaktadır. Filmler, işledikleri konuya ve çekim tekniklerine göre farklı türlere ayrılır.

Movie Types (Film Türleri)

1- Film Türleri ve İngilizce Karşılıkları:

Korku Filmi - An Horror Film ya da Horror Movie

Komedi Filmi - Comedy Film

Gerilim Filmi - Thriller

Bilim-Kurgu Filmi - A Science Fiction Film

Dram - Drama

Savaş Filmi - A War Film

Belgesel - Documentary

Aksiyon Filmi - Action Film

Macera Filmi - Adventure Movie

Fantastik Film - Fastastic Film

Polisiye - Detective film / Crime story / Whodunit

Doğaüstü Film - Supernatural film

Müzikal - Musical

Animasyon - Animation

Çizgi Film - Cartoon

Romantik Film - Romance

Kovboy Filmi - Western Film

Not: İtalya yapımı olan kovboy filmlerine ''Spagetti Western'' ya da ''Italo Western'' adı verilir.

Örnek Cümleler:

1- Dün sınıf arkadaşlarımla komedi filmi izledik.

We watched a comedy movie with my classmates yesterday.

2- O korku filmi izlemekten hoşlanmıyor.

She doesn't like to watch horror movies.

3- Babam her Pazar kovboy filmi izler.

My dad watches a western movie every Sunday.

4- Annemle dün gece macera filmi izledik.

We watched an adventure movie with my mom last night.

5- Çocuklar çizgi film izlemeyi sever.

Kids love to watch cartoons.

Not: Bir filmin türünü sormak için ''kind'' ya da ''type'' kelimeleri kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

1- What kind of movie is this? / Bu filmin türü ne?

This is comedy film.

2- What type of movies do you like?

Ne tür filmlerden hoşlanırsın?

Not: İzlemeyi sevdiğimiz film türlerini belirtmek için ''love'' ya da ''like'' kelimeleri kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

1- I like to watch comedy and horror movies.

Komedi ve korku filmi izlemekten hoşlanırım.

2- My older sister loves romantic movies the most.

Ablam en çok romantik filmleri seviyor.

2- Filmler ve Alt Türleri:

Romantik Komedi - Romantic Comedy Movie

Absürt Komedi - Absurd Comedy

Gizem Filmi - Mystery Movie

Kara Film - Film Noir

Tarihi Dram - Historical Drama

Dini Film - Religious Movie

Vampir Filmi - Vampire Movie

Biyografik Film - Biographical Film

Seri Katil Filmi - Slasher Film

Aksiyon - Komedi Filmi - Action Comedy Movie

Örnek Cümleler:

1- İlk kara filmler Fransa'da çekilmiştir.

The first film noirs were shot in France.

2- Bence vampir filmleri çok saçma.

I think vampire movies are absurd.

3- Steve Jobs'u anlatan bir biyografi filmi izledik.

We watched a biography film about Steve Jobs.

3- Film İle İlgili Kelimeler ve İngilizce Karşılıkları

Film İzlemek - Watch the film

Sinemaya Gitmek - Go to the cinema

Film Çekmek - Shoot a film / Make a movie / cine-record

Film Arası - Movie Break

Örnek Cümleler:

1- Film arasında patlamış mısır ve kola aldık.

We bought popcorn and cola in movie break.

2- Her hafta arkadaşlarımla birlikte film izlemeye gidiyoruz.

Every week we go to watch movies with my friends.

3- Film çekmek çok zor mu?

Is it so hard to make a movie?