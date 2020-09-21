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Geri5. SINIF 5. Sınıf İngilizce Movie Types (Film Türleri) konu anlatımı
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5. SINIF
Haber Giriş: 21.09.2020 - 02:01 | Son Güncelleme:

5. Sınıf İngilizce Movie Types (Film Türleri) konu anlatımı

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5. Sınıf İngilizce Movie Types (Film Türleri) konu anlatımı
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Türkçe ve İngilizcede ''film'' kelimesi aynı yazılır ve telaffuz edilir. Sinema içinse ''cinema''ve ''movies'' kelimeleri kullanılır. ''Director'' yönetmen, ''Scenarist'' ise senarist demektir. 5. sınıflar için ''Movie Types - (Film Türleri) konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.

Başta komedi, korku ve macera olmak üzere birçok film türü bulunmaktadır. Filmler, işledikleri konuya ve çekim tekniklerine göre farklı türlere ayrılır.

 Movie Types (Film Türleri)

 1- Film Türleri ve İngilizce Karşılıkları:

 Korku Filmi - An Horror Film ya da Horror Movie

 Komedi Filmi - Comedy Film

 Gerilim Filmi - Thriller

 Bilim-Kurgu Filmi - A Science Fiction Film

 Dram - Drama

 Savaş Filmi - A War Film

 Belgesel - Documentary

 Aksiyon Filmi - Action Film

 Macera Filmi - Adventure Movie

 Fantastik Film - Fastastic Film

 Polisiye - Detective film / Crime story / Whodunit

 Doğaüstü Film - Supernatural film

 Müzikal - Musical

 Animasyon - Animation

 Çizgi Film - Cartoon

 Romantik Film - Romance

 Kovboy Filmi - Western Film

 Not: İtalya yapımı olan kovboy filmlerine ''Spagetti Western'' ya da ''Italo Western'' adı verilir.

 Örnek Cümleler:

 1- Dün sınıf arkadaşlarımla komedi filmi izledik.

 We watched a comedy movie with my classmates yesterday.

 2- O korku filmi izlemekten hoşlanmıyor.

 She doesn't like to watch horror movies.

 3- Babam her Pazar kovboy filmi izler.

 My dad watches a western movie every Sunday.

 4- Annemle dün gece macera filmi izledik.

 We watched an adventure movie with my mom last night.

 5- Çocuklar çizgi film izlemeyi sever.

 Kids love to watch cartoons.

 Not: Bir filmin türünü sormak için ''kind'' ya da ''type'' kelimeleri kullanılabilir.

 Örnek Cümleler:

 1- What kind of movie is this? / Bu filmin türü ne?

 This is comedy film.

 2- What type of movies do you like?

 Ne tür filmlerden hoşlanırsın?

 Not: İzlemeyi sevdiğimiz film türlerini belirtmek için ''love'' ya da ''like'' kelimeleri kullanılabilir.

 Örnek Cümleler:

 1- I like to watch comedy and horror movies.

 Komedi ve korku filmi izlemekten hoşlanırım.

 2- My older sister loves romantic movies the most.

 Ablam en çok romantik filmleri seviyor.

 2- Filmler ve Alt Türleri:

 Romantik Komedi - Romantic Comedy Movie

 Absürt Komedi - Absurd Comedy

 Gizem Filmi - Mystery Movie

 Kara Film - Film Noir

 Tarihi Dram - Historical Drama

 Dini Film - Religious Movie

 Vampir Filmi - Vampire Movie

 Biyografik Film - Biographical Film

 Seri Katil Filmi - Slasher Film

 Aksiyon - Komedi Filmi - Action Comedy Movie

 Örnek Cümleler:

 1- İlk kara filmler Fransa'da çekilmiştir.

 The first film noirs were shot in France.

 2- Bence vampir filmleri çok saçma.

 I think vampire movies are absurd.

 3- Steve Jobs'u anlatan bir biyografi filmi izledik.

 We watched a biography film about Steve Jobs.

 3- Film İle İlgili Kelimeler ve İngilizce Karşılıkları

 Film İzlemek - Watch the film

 Sinemaya Gitmek - Go to the cinema

 Film Çekmek - Shoot a film / Make a movie / cine-record

 Film Arası - Movie Break

 Örnek Cümleler:

 1- Film arasında patlamış mısır ve kola aldık.

 We bought popcorn and cola in movie break.

 2- Her hafta arkadaşlarımla birlikte film izlemeye gidiyoruz.

 Every week we go to watch movies with my friends.

 3- Film çekmek çok zor mu?

 Is it so hard to make a movie?

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