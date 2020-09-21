5. Sınıf İngilizce Movie Types (Film Türleri) konu anlatımı
Türkçe ve İngilizcede ''film'' kelimesi aynı yazılır ve telaffuz edilir. Sinema içinse ''cinema''ve ''movies'' kelimeleri kullanılır. ''Director'' yönetmen, ''Scenarist'' ise senarist demektir. 5. sınıflar için ''Movie Types - (Film Türleri) konusunu örnek kelimeler ve cümlelerle anlattık.
Başta komedi, korku ve macera olmak üzere birçok film türü bulunmaktadır. Filmler, işledikleri konuya ve çekim tekniklerine göre farklı türlere ayrılır.
Movie Types (Film Türleri)
1- Film Türleri ve İngilizce Karşılıkları:
Korku Filmi - An Horror Film ya da Horror Movie
Komedi Filmi - Comedy Film
Gerilim Filmi - Thriller
Bilim-Kurgu Filmi - A Science Fiction Film
Dram - Drama
Savaş Filmi - A War Film
Belgesel - Documentary
Aksiyon Filmi - Action Film
Macera Filmi - Adventure Movie
Fantastik Film - Fastastic Film
Polisiye - Detective film / Crime story / Whodunit
Doğaüstü Film - Supernatural film
Müzikal - Musical
Animasyon - Animation
Çizgi Film - Cartoon
Romantik Film - Romance
Kovboy Filmi - Western Film
Not: İtalya yapımı olan kovboy filmlerine ''Spagetti Western'' ya da ''Italo Western'' adı verilir.
Örnek Cümleler:
1- Dün sınıf arkadaşlarımla komedi filmi izledik.
We watched a comedy movie with my classmates yesterday.
2- O korku filmi izlemekten hoşlanmıyor.
She doesn't like to watch horror movies.
3- Babam her Pazar kovboy filmi izler.
My dad watches a western movie every Sunday.
4- Annemle dün gece macera filmi izledik.
We watched an adventure movie with my mom last night.
5- Çocuklar çizgi film izlemeyi sever.
Kids love to watch cartoons.
Not: Bir filmin türünü sormak için ''kind'' ya da ''type'' kelimeleri kullanılabilir.
Örnek Cümleler:
1- What kind of movie is this? / Bu filmin türü ne?
This is comedy film.
2- What type of movies do you like?
Ne tür filmlerden hoşlanırsın?
Not: İzlemeyi sevdiğimiz film türlerini belirtmek için ''love'' ya da ''like'' kelimeleri kullanılabilir.
Örnek Cümleler:
1- I like to watch comedy and horror movies.
Komedi ve korku filmi izlemekten hoşlanırım.
2- My older sister loves romantic movies the most.
Ablam en çok romantik filmleri seviyor.
2- Filmler ve Alt Türleri:
Romantik Komedi - Romantic Comedy Movie
Absürt Komedi - Absurd Comedy
Gizem Filmi - Mystery Movie
Kara Film - Film Noir
Tarihi Dram - Historical Drama
Dini Film - Religious Movie
Vampir Filmi - Vampire Movie
Biyografik Film - Biographical Film
Seri Katil Filmi - Slasher Film
Aksiyon - Komedi Filmi - Action Comedy Movie
Örnek Cümleler:
1- İlk kara filmler Fransa'da çekilmiştir.
The first film noirs were shot in France.
2- Bence vampir filmleri çok saçma.
I think vampire movies are absurd.
3- Steve Jobs'u anlatan bir biyografi filmi izledik.
We watched a biography film about Steve Jobs.
3- Film İle İlgili Kelimeler ve İngilizce Karşılıkları
Film İzlemek - Watch the film
Sinemaya Gitmek - Go to the cinema
Film Çekmek - Shoot a film / Make a movie / cine-record
Film Arası - Movie Break
Örnek Cümleler:
1- Film arasında patlamış mısır ve kola aldık.
We bought popcorn and cola in movie break.
2- Her hafta arkadaşlarımla birlikte film izlemeye gidiyoruz.
Every week we go to watch movies with my friends.
3- Film çekmek çok zor mu?
Is it so hard to make a movie?
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