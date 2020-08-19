5. Sınıf Fen Bilimleri Işığın Yansıması konu anlatımı

Işığın bir maddeye çarpıp maddeden geri dönmesi durumuna yansıma denmektedir. Işık çarptığı yere göre düzgün ya da dağınık bir şekilde yansıma göstermektedir. Yansıma durumlarında ışığın renginde ya da hızında herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Yansıma olayı olurken yalnızca ışığın yönünde değişiklik olmaktadır.

Işığın Yayılması

Işın pürüzlü de olsa pürüzsüz de olsa yansıma kanunlarına uygun bir şekilde yansıma göstermektedir. Bu kanunlar şu şekilde sıralanabilir;

Yansıma açısı ile gelme açısı her zaman birbirine eşittir.

Yansıyan ışın ile gelen ışın bunun yanında yüzey normali hep aynı düzlemde bulunur.

Eğer bir ışın bir yüzeye dik bir şekilde geliyorsa kendi üzerinden geri dönecektir.

Yansıma Çeşitleri Nelerdir?

Yüzeye paralel bir şekilde gelen ışınlar yine aynı şekilde yüzeyden yansıma göstermektedir. Bu şekilde gerçekleşen yansımalara düzgün yansıma ismi verilmektedir.

Eğer ışın pürüzlü bir yüzeye geliyorsa yüzey normalleri farklılık gösterir. Böyle durumlarda yüzey çarpan ışın ile yansıyan ışın arasındaki açı eşitlik göstermez. Bu şekilde gerçekleşen yansımalar dağınık yansıma olarak isimlendirilmektedir.

Düzgün yansıma olduğu zaman ışınlar geldikleri açı ile yansıdıkları için görüntü oluşumu gerçekleşir. Fakat dağınık yansımada gelen açı ile yansıyan açı birbirine eşit olmadığından dolayı görüntü oluşmamaktadır.

Dağınık yansıma olayında ışınlar her yöne çarptıkları için aydınlanma olmasına sebep olurlar. Bu şekilde etrafımızdaki cisimleri görebiliriz.

Yansıma olayları etrafımızdaki cisimleri görmemize sebebiyet vermektedir. Örnek verecek olursak; otomobil aynalarından yansıma olması sayesinde arkamızdan gelen araçları görebiliriz. Bu durum yansımanın olumlu bir etkisidir.

Fakat bazen olumsuz yansıma olayları da gerçekleşmektedir. Çevreye özellikle ormanlık arazilere atılan cam parçaları ışıkları yansıtır ve kuru dal ile yaprakların tutuşmasına sebep olur. Böyle durumlarda orman yangınları çıkabilmektedir.

1.Düzgün Yansıma

Düzgün yansımalar oldukça pürüzsüz ve bunun yanında parlak yüzeylerde görülen yansıma çeşididir. Işıklar paralel bir şekilde yüzeye gelir ve yine paralel bir şekilde yüzeyden yansır. Düzgün yansıma sayesinde etrafımızdaki nesneleri çok net bir şekilde algılayabiliriz.

Bu tarz yansımaları alüminyum folyo, ayna, durgun su gibi yerlerde görmek mümkündür. Düzgün yansıma olayında gelen ışınlar paralel bir şekilde yansıdıkları için nesnelerin görüntüleri oluşmaktadır. Düzgün yansıma olayında nesneler aynı boyutlarda görülmektedir.

2.Dağınık Yansıma

Dağınık yansımalar özellikle pürüzlü ve mat olan yüzeylerde olmaktadır. Işınlar yüzeye paralel şekilde gelir fakat yüzey pürüzlü olduğu için dağınık bir şekilde yansıma gösterir.

Dağınık yansıma olayında herhangi bir görüntü oluşumu gözlenmemektedir. Dalgalı suda, buruşturulmuş alüminyum folyo üzerinde ya da buzlu cam da dağınık yansıma olayları gerçekleşmektedir. Dağınık yansıma olayında nesneler farklı boyutlarda ve şekillerde görülmektedir.

Koyu renkli yüzeylerde ışık ışınları soğurulmaktadır. Parlak yüzeylerde ise ışık ışınlarının yansıması durumu gerçekleşmektedir. Bir nesneyi görebilmek için ışık ışınlarının yansıması gerekmektedir. Bilinenin aksine Dünyamızın uydusu olan Ay ışık kaynağı değildir. Ay Güneş ışığını yansıttığı için görünür olmaktadır.

Bir nesnenin görünmesi için mutlaka bir ışık kaynağı olması gerekmektedir. Eğer bir yerde ışık kaynağı yok ise orası karanlık olur. Böyle bir durumda nesneleri görmemiz mümkün değildir. Nesnelere çarpan ışık kaynakları buradan gözümüze gelmektedir. Bu şekilde kolaylıkla nesneleri görebiliriz. Bunun yanında siyah olan nesnelerin de ışık yayma özelliği yoktur.

Işık kaynağından gelen ve yansıtıcı yüzeye çarpan ışığa gelen ışık denmektedir. Yansıtıcı yüzeye çarpan ışık ışınları her zaman doğrusal bir ok ile ifade edilmektedir.