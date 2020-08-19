5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Rabbena Duaları Ve Anlamları konu anlatımı

Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları Rabbena duaları olarak bilinirler. Bu dualar Kuran’da geçen ayetlerdir. Ayet olarak çok kısa olmalarına rağmen, anlam olarak çok kapsamlıdırlar. Bu dualar Peygamber Efendimizin en çok yaptığı dualardandır.

Rabbena Duaları ve Anlamları

Rabbena duaları, namazda okunan dualardır. Namazın son oturuşunda (ka’de-i ahire), selam vermeden önce okunurlar. Rabbena dualara Kuran’da geçen ayetlerdendir. Rabbena atina duası Bakara suresinin 201, Rabbenağfirli duası da İbrahim suresinin 41. ayetidir.

Rabbena duaları, son oturuşta Eettehiyatu, Allahümme Salli, Allahümme Barik dualarından sonra okunurlar. Bu dualardan önce okuyamazsınız. Ayrıca önce Rabbena atina sonra Rabbenağfirli duasını okuyorsunuz. Bu duaların ikisi birlikte okunduğu için, sadece birini okumanız eksik kalır.

Rabbena duaları çok kısa olmalarına rağmen içerikleri bakımından çok önemlidirler. Peygamber Efendimizin dilinden düşürmediği ve sıklıkla yaptığı dualardandır.

Rabbena Dualarının Okunuşu

Rabbena atina duasının okunuşu şöyledir; Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve filâhireti haseneten ve gına azâbennâr.

Rabbenağfirli duasının okunuşu da şöyledir; Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil mü'minîne yevme yekûmülhisâb. Birahmetike ya errahmanirrahimin.

Rabbena duaları birer ayet olduğu için harflerin okunuşuna çok dikkat etmelisiniz. Bir harfin yanlış okunmasının anlam değişikliğine yol açacağını unutmayın. Bu da kelimeyi yanlış okumanıza yol açacaktır. Bu nedenle öğretmeninizi/hocanızı çok iyi dinleyip, harflerin çıkış yoluna (mahreç) ve okunuşuna çok dikkat etmelisiniz.

Rabbena duaları her ne kadar ayet olsalar da son oturuşta Allahümme Salli-Barik dualarından sonra okunduğu için başlarken önce “Allahuekber” diyorsunuz. Yani önce besmele değil de “Allahuekber” diyerek dualara başlıyorsunuz.

Rabbena Dualarının Anlamları

Yüce Allah (CC), İbrahim Peygamber (as) dilinden nasıl dua etmemiz gerektiğini bize bildiriyor. Rabbena dualarının ne anlam ifade ettiğini kelime kelime açıklayalım.

Rabbena: Ey Rabbim!

Âtinâ: Bize ver.

Fiddünya: Dünya’da ver bize ya rabbi.

Haseneten: Güzellik, iyilik, mutluluk, huzur, nimet ver.

Ve fil ahreti: Ahirette de ver ya rabbi.

Haseneten: güzellik, muhabbet, huzur, nimet ver ya rabbi.

Ve kınâ: ve bizi koru ya rabbi.

Azâbennâr: Ateş azabından, cehennem azabından koru bizi yarabbi diyoruz.

Birleştirecek olursak; “Ey Rabbim! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver. Bizi cehennem azabından koru.” Diye dua etmiş oluyorsunuz.

Rabbena: Ey Rabbim!

İğfirlî: Beni bağışla.

Velivalideyye: Annemi ve babamı da bağışla, onları da affet ya Rabbi.

Velil mü’minîne: Bütün mü’minleri, bütün iman edenleri bağışla.

Yevme yekûmül hisâb: Hesap gününde.

Birleştirecek olursak; “ Ey Rabbim! Beni, anamı, babamı ve bütün müminleri herkesin sorguya çekileceği hesap gününde bizleri bağışla.” Şeklinde dua etmiş oluyorsunuz.

Peygamber Efendimiz dualarında sürekli bu duaları okur, Allah (CC)’tan sürekli olarak bu dünya ve ahret için af ve afiyet (sağlık) isterdi. İmandan sonra sağlığın en büyük nimet olduğunu bildirmiştir. Bir hadis-i şerifinde de;

“Duanın en makbul olanı Allah’tan bu dünya ve ahret için af ve afiyet istemektir. Affa ve afiyete kavuşan kişi, dünya ve ahrette de kurtuluşa ermiş demektir.” Buyurmuştur.

Rabbena Dualarını Nerelerde Okuyabilirsiniz?

Rabbena dualarını sadece namaz içinde okumuyorsunuz. Her dua edişinizde de okuyabilirsiniz. Cenaze namazında cenaze duasını bilmiyorsanız, öğrenene kadar Rabbena dualarını okuyabilirsiniz.

Vitir namazının son rekâtında “Kunut duaları” okunuyor. Eğer bu duaları bilmiyorsanız öğrenene kadar Rabbena dualarını okuyabilirsiniz.