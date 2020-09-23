5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Niçin Ve Nasıl Dua Edilir konu anlatımı

Mümin kullar kaza ve belalardan korunmak, tövbe etmek, yardım istemek ve bağışlanmak için sık sık dua okur. Dua etmenin zamanı ve mekanı yoktur. Her zaman her yerde dua edilebilir. ''Dua, ibadetin kendisidir'' hadisi duanın dinimizde ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Nasıl ve Niçin Dua Edilir?

1- Besmele:

Müslümanların gün içerisinde en sık okudukları dua besmeledir. Bir işe başlarken, evden çıkarken, abdest alırken ve oruca niyetlenirken besmele çekilir.

Besmele: Bismillahirrahmanirrahim

Anlamı: Rahman ve Rahim olan adıyla

Allah'ın Rahman ve Rahman sıfatları, yarattığı kullarını hem dünyada hem de ahirette esirgeyen ve bağışlayan demektir. Rabbimiz bize kazalardan, belalardan, gözümüzle görmediğimiz, haberimizin olmadığı nice kötülükten korur. Peygamberler hariç her insan birçok kere günah işler. Allah'ın isimlerinden biri de Afüvv'tür. Afüvv, günahları bağışlayan, örten ve kuluna unutturan demektir. Büyük günahlardan ve haramdan kaçınan Müslümanların işlediği küçük günahlar Allah katında affedilir. Nisa Suresinin 48. ayetinde sadece şirk (Allah'a ortak koşma) günahının affedilmeyeceği yazılıdır. Biz de sonsuz merhamet sahibi olan Rabbimize yönelmeli, hayrın ve şerrin yalnızca ondan geldiğini bilmeliyiz. Bunun için de bol bol dua okuyarak hem şükretmeli hem de ondan bağışlanma dilemeliyiz.

2- Niçin ve Ne Zaman Besmele Çekilir?

- Bereket gelsin diye dükkan açarken.

- Kazalardan ve belalardan korunmak için evden çıkarken.

- Sınava girerken

- Bir işe başlarken ve bir şeye niyetlenirken.

- Şeytanın verdiği vesveselerden kurtulmak için.

- Korku ve kaygılardan arınmak için.

- Yemek yemeğe başlamadan önce

3- Peygamberimizin Ettiği Dualar:

Peygamberimiz günün büyük kısmını ibadetle geçirirdi. Cennetle müjdelenmiş olmasına rağmen sık sık tövbe eder ve bağışlanma dilerdi. En sık ettiği dualardan biri ise şu idi:

''Allah'ım sen inanmış tüm kullarını cehennem azabından koru. Bize hem bu dünyada hem de ahirette güzellikler ver.''

İslam dininde bu duanın anlamı ve kıymeti büyüktür. Bir Müslüman sadece ahiret için değil dünya hayatı için de güzellik isteyebilir. Mümin kullar helal lokma yemek, hayırlı bir yuva kurmak, çocuk sahibi olmak ve musibetlerden sakınmak için bu duayı sık sık okumalıdır. Sırat-ı Müstakim - Allah'ın takdirini kazanmak ve sapmadan, dosdoğru bir yolda ilerlemek demektir. Bu yolda ebedi hayata doğru ilerleyenler cehennem azabından korunurlar.

Başka bir rivayete göre Hz Muhammed'in ettiği dualardan bir diğeri şudur:

''Yerleri ve gökleri yaratan Allah'ın. Fakirliğin ve zenginliğin şerrinden sana sığınırım.''

Dinimize göre zenginlik, insanlara ahiret hayatını unutturduğu için tehlikelidir. Zengin olup da malının zekatını vermemek ve muhtaç durumdaki insanlara yardım etmemek en büyük günahlardan biridir. Bakara Suresinin 219. ayetinde, herkese ihtiyacından fazlasını infak etmesi emredilir. İnfak etmek hem zekat vermek hem de birinin geçimini sağlamak anlamına geliyor. Bu nedenle dua ederken verdiği nimetler için Allah'a şükretmeli ve bilmeden işlediğimiz günahlar için ona sığınmalıyız. ''Komşusu açken tok yatan bizden değildir'' hadisini de hatırlayarak yakınımızdaki insanlara yardım etmeliyiz.

Çünkü dinimiz kimsenin muhtaç durumuna düşmesini istemez. Bu nedenle sık yardımlaşma ve dayanışma içinde olmamızı ister.

Peygamber efendimizin sıklıkla okuduğu dualardan biri de ''Allah'ım sen ilmimi arttır.'' duasıdır. Akla ve düşünceye önem veren dinimizde ilim sahibi olmak önemli bir mertebedir. Bu mertebeye erişmek için de bol bol dua etmeli ve Allah'tan ilmimizi arttırmasını dilemeliyiz.