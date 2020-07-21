5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Mimari Musiki Ve Edebiyatımızda Dinin İzleri konu anlatımı

İslam mimarisi Batı uygarlığının mimarisinden çok daha farklı ve özgündür. Müzikte ney enstrümanı ön plandadır. Başta şiir ve rubai olmak üzere birçok edebiyat türünde dinin izlerini görmek mümkündür.

Mimaride İslam Dininin İzleri

Geçmişten günümüze kadar gelen birçok cami İslam mimarisinin özelliklerini yansıtır. Minareler, en mühim yapı taşlarından birini oluşturur. Kubbeler büyük ve ihtişamlı bir görünüme sahiptir. Batı'nın gotik mimarisinde köşeli ve sivri figürler ön plandadır. İslam mimarisinde ise derinlik ve oval hatlar ön planda tutulur. Kemerlerinde yer alan işlemeler birçok ayrıntıdan oluşur. Mimar Sinan, dünya çapında tanınan en önemli mimarlarımızdan biridir.

Musikide İslam Dininin İzleri

İslam dininin belli başlı kısıtlamalar getirmesi ile birlikte müzikte sadelik ön plana çıkmıştır. Müzikte hareketli melodilere ve ritimlere yer verilmez. Ney, İslam müziğinin temelini oluşturur. Özellikle Mevlana'dan sonra birçok neyzen farklı eserler üretmiştir. En önemli neyzenlerimiz: Yusuf Dede Efendi, Neyzen Salih, Sipahi Ahmet Bey, Şeyh Yusuf Celali, Eyyübi Hüseyin Dede ve Mustafa Kevseri Efendi'dir.

Edebiyatta İslam Dininin İzleri

İslam'ın izlerini taşıyan edebiyatta Allah sevgisi, ahiret özlemi, dünyanın geçiciliği gibi konular sıklıkla işlenir. Hem hece hem de aruz vezniyle yazılan şiir türleri mevcuttur. Biçimden çok içeriğe önem verilen İslam Edebiyatında söz sanatlarına da sıklıkla yer verilmiştir. Özellikle 13. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında etkili olan Divan edebiyatında dinimizin derin izlerini görmek mümkündür.

Bu dönemde kaleme alınmış birçok şiirde farklı nazım türleri kullanılmıştır. Bu nazım türlerinin tamamında İslami ögeler ve motifler bulunur.

Tevhid: Tevhid, kelime anlamı olarak birlik, bütünlük demektir. Tevhid türünde yazılan şiirlerde Allah'ın birliği övülür. Allah'ın yüceliği, benzersizliği ve kudret sahibi oluşu, bu nazım türünde en sık işlenen konuların başında gelir.

Naat: Hz. Muhammed'i övmek, onun özelliklerini anlatmak için yazılan nazım türüdür. Hem şiir hem de düz yazı şeklinde yazılabilir. Bu eserlerde hadis ve sünnet sıklıkla başvurulan kaynaklar arasında yer alır. İçerik bakımından Hilye ile benzerlik gösterir. Hilye'de de peygamberimizin fiziki ve ruhani özellikleri anlatılır.

İslam'ın izlerini taşıyan diğer edebiyat türlerine Münacaat, Miraciye, Mevlid ve Kırk Hadis örnek olarak gösterilebilir.