5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi İhlas Suresi Ve Anlamı konu anlatımı

Kuran'ın 112. Suresi olan İhlas Suresi, ''Kul Hüvallahü Ehad'', ''İhlaseyn'' ve ''İhlas-ı Şerif'' isimleriyle de biliniyor. Surenin ilk ayetinde Allah'ın Ahad sıfatı, diğer üç ayetinde ise Tevhid anlatılır.

İhlas Suresi ve Anlamı

1- İhlas Suresi ve Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

2- İhlas Suresi ve Meali:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1- De ki O Allah'tır, Ahad'dır, tektir.

2- Samed'dir, O hiçbir şeye muhtaç değildir / yaratılan her şey O'na muhtaçtır

3- O doğmamış ve doğurmamıştır

4- Hiçbir şey onun denge ve benzeri olamaz.

3- İhlas Suresi ve Anlamı:

İhlas kelimesinin sözlük anlamı, samimiyettir. İslam dininde ise dine içtenlikle bağlanmak anlamına gelir. Dinimizde samimiyet esastır. Riya (ikiyüzlülük) ise en büyük günahlardan biri kabul edilir. İhlas sahibi olan Müslümanlar ise Allah'ın birliğine gönülden inanırlar.

İhlas Suresinin ilk ayetinde geçen Ahad kelimesi, Allah'ın sıfatlarından biridir. ''Vahd'' kökünden türeyen bu sözcük, birlik anlamına geliyor. Kuran'ı Kerim'in nazil olmaya başladığı dönemde hem Mekke'de hem de dünya genelinde Çok Tanrıcılık hakimdi. Sadece Kabe'nin için 350'den fazla put vardı. Bu putlar aynı zamanda ticaret amacıyla kullanılıyor, insanlar sırf bu putlara ibadet etmek için kilometrelerce uzaklıktan geliyordu. Hz. Muhammed peygamberliğini ilan etmesinden en çok Mekkeli putperestler rahatsız oldu. Önce onunla ''Mecnun'' diye alay ettiler, sonra da tehdit ettiler. En sonunda ise Müslümanların üstünde çok büyük bir baskı kurdular. Bu baskılara daha fazla dayanamayan Müslümanlar, 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ettiler.

8 yıl süren mücadelelerden sonra Hendek Savaşını kazanan Müslümanlar 630 yılında Mekke'yi Kureyşlilerin elinden aldı. Peygamberimiz ve ordusu Kabe'nin içindeki putları tek tek kırdılar. Mekke ve Arabistan yarımadasından tüm dünyaya Tevhid inancı yayıldı. Bu nedenle Allah'ın Ahad sıfatı son derece önemlidir ve hatırdan çıkarılmamalıdır. Ona ortak koşmak, ondan başka ilahlar edinmek, dinimizdeki en büyük günahtır.

Her namazda okuduğumuz Fatiha Suresin ''yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz'' kısmı, Allah'ın Ahad sıfatını ve dinimizdeki Tevhid inancını özetler niteliktedir. Kalbinde Allah korkusu ve sevgisi taşıyan her mümin, hayrın da şerrin de yalnızca Allah'tan geldiğini bilir. Asla isyan etmez ve sabreder. Dünyanın gelip geçici olduğunu, gerçek hayatın sonsuza kadar sürecek olan ahirette başlayacağını bilir.

İhlas Suresinin ikinci ayetinde Allah'ın bir diğer sıfatı olan Samed ismi geçer. Samed, hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, kendisine muhtaç olunan demektir. Kuran'ı Kerim'in başka bir ayetinde de Allah'ın acizlik yüzünden dost / veli edinmediği yazılıdır. İnsan gerçekten de muhtaç bir yaratıktır. Önemli olan muhtaçlığını, insanlara, paraya, mala mülke değil sadece Allah'a yöneltmesidir. Eğer böyle yaparsa muhtaçlığı bir zaafa değil kulluğa dönüşür. Takva sahibi olan Müslümanlar sadece Allah'a kulluk edip yalnızca onun önünde secde ederler.

Surenin üçüncü ayetinde Allah'ın doğmadığı ve doğurmadığı bildirilir. O hem ebedi hem de ezelidir. Bir sonu olmadığı gibi bir başlangıcı da yoktur. Son ayette ise hiçbir şeyin Allah'ın dengi ve benzeri olamayacağı yazar.