5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hz Lokman (A.s.) Ve Hayatı konu anlatımı

Hz. Lokman oldukça zeki bir kişiydi. Bu özellikleri kendisine Allah (c.c.) tarafından verilmiştir. Kendisine verilen yetenekleri ve bunun yanında ilmini insanların yararına kullanmak adına çalışmalar yapmıştır. Kur'an-ı Kerim de Hz. Lokman'dan övgü ile bahsedilmektedir.

Hz. Lokman Hayatı

Hz. Lokman, Lokman hekim olarak da bilinmektedir. Bu kişinin ismi Kur'an-ı Kerim de ve halk efsanelerinde sürekli geçmektedir. İslam dininde Lokman hekimin peygamber olduğuna dair inançlar da bulunmaktadır. Fakat bazı İslam alimleri Lokman hekimin peygamber olmadığını söylemektedirler. Bir çok alimin de peygamber olduğuna dair görüşleri bulunmaktadır.

Lokman Hekim tıp da yapmış olduğu çalışmalar ile tıp biliminin babası olarak kabul edilmektedir. Hz. Lokman İslam dininden önce bilgisi ve özlü sözleri ile halkın dikkatini çekmiş bir kişidir. Bu kişinin hikmetli sözler söylemesi sebebi ile Lokmanü-l Hakim ismi ile de bilinmektedir. Lokman Hekim çok yönlü olması ile de bilinmektedir.

Kur'an-ı Kerim'in 31. suresi Hz. Lokman'ın adını taşımaktadır. Bu sure Mekke'de indirilmiştir. Hz. Lokman hikmetli olması sebebi ile oldukça ünlü bir kişi olmuştur. Bazı rivayetlere göre Eyyub-u Aleyhisselam'ın akrabası olduğu söylenmektedir. Bunun yanında pek çok peygamberin hizmetinde çalıştığı da söylenmektedir. Hz. Lokman'ın çok uzun yıllar yaşadığı söylenmektedir. Bu sebeple de lakabı uzun ömürlüdür. Günümüzün tıp biliminin atası olduğu düşünülmektedir.

Hz. Lokman'a bu hikmetler Allah (c.c) tarafından verilmiştir. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim de Hz. Lokman'dan oldukça güzel ve övgülü bahsedilmektedir.

Lokman Hekimin tam olarak nerede doğduğu bilinmemektedir. Babasının Baura olduğu bilinmektedir. Bunun yanında Hz. Eyüp soyundan geldiği de bilinmektedir. Hz. Lokman bitkileri ve her çeşit otları kullanarak ilaçlar yapan bir kişiydi. Tıp biliminin ambleminde bulunan yılan işaretinin Hz. Lokman'dan geldiği de söylenmektedir.

Lokman Hekim doktorluk ile eczacılık mesleği ile ilgilenmiştir. Tüm bitkiler ile ilgili pek çok bilgisi bulunmakta idi. Pek çok hastalığa şifa olacak olan reçeteler Hz. Lokman tarafından yazıldığı bilinmektedir. Hastalıklar ile ilgili pek çok formül bulmuştur. Bu da Lokman Hekimin mucizeleri olarak gösterilmektedir. Hz. Lokman'ın ismi kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim de iki farklı yerde geçmektedir. Lokman Suresin de ismi geçmektedir. Bu sure Kureyşlilerin Peygamber Efendimize (sav) Hz. Lokman'ı sorması ile ortaya çıkmıştır.

Rivayete göre Lokman Hekimin ölümsüzlük iksirini bulduğu fakat daha sonra kaybettiği söylenmektedir. Formülün nasıl kaybolduğu ile ilgili de pek çok rivayet bulunmaktadır. Bir rivayete göre içinde ölümsüzlük iksirinin bulunduğu şişe bir köprü üzerinden geçerken nehre düşmüştür. Başka bir efsaneye göre ise bu iksirin formülünü kağıda el ile yazmıştır ve yağmur suları ile yazı silinmiştir. Başka bir rivayete göre de Allah (c.c.) emir vermiş ve Cebrail a.s. formülü silmiştir.

Bir rivayete göre Hz. Davud Lokman hekimden koyun kesmesini ve koyunun en iyi yerlerini kendisine getirmesini ister. Lokman hekim koyunu keser ve dili ile yüreğini Hz. Davud'a götürür. Başka bir zamanda Hz. Davud Lokman hekimden yine bir koyun kesmesini ister ve bu sefer koyunun en kötü yerini kendisine getirmesini söyler. Hz. Lokman yine koyunun yüreği ile dilini Hz. Davud'a götürür. Hz. Davud Lokman Hekime neden bunu yaptığını sorar. Lokman Hekim iyilik için kullanıldığı zaman dil ve yürekten daha iyi bir şey yoktur, kötülük için kullanıldığında ise yine dil ve yürekten daha kötü olan başka bir şey yoktur der.