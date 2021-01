5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hz Davud (A.s.) Ve Hayatı konu anlatımı

Hz. Davud (a.s) peygambere Zebur isimli kutsal kitabın gönderildiği de bilinmektedir. Hz. Davud peygambere Zebur kutsal kitabının indirildiği Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir.

Hz. Davud ve Hayatı

Allah (c.c.) Hz. Davud'a yalnızca peygamberlik değil hükümdarlık da vermiştir. Bu da Allah'ın Hz. Davud'a lütufta bulunduğunun göstergesidir. Allah (c.c.) kuşları ve dağları da Hz. Davud'un emrine verdi. Kuşlar ve dağlar sabah ve akşam olmak üzere Hz. Davud ile birlikte Allah'ı (c.c.) tesbih ediyorlardı. Hz. Davud (a.s.) peygamber Zebur'u okurken kuşlar da ağaçlara konarak Allah (c.c.)'ı zikrederlerdi.

Hz. Davud demircilik sanatı konusunda epey bilgili idi. Davud peygamber demiri işler zırh yapardı. Bunları satarak da para kazanırdı. Geçimini bu şekilde sağlıyordu. Hz. Davud'un yapmış olduğu zırhlar kendi ordusunun da çok güçlü olmasını sağlamıştır.

Hz. Davud (a.s) peygamber günah işlememek ve günahtan kaçmak konusundan çok titiz davranırdı. Sürekli Allah'a (c.c.) zikreder ve ibadetlerini aksatmadan yerine getirirdi. Hz. Davud peygamber ibadet işlerini gerçekleştirirken tüm dünya işlerinden elini eteğini çekerdi. İbadet ettiği esnada kimsenin yanına gelmesini de istemezdi. İbadetlerini yaptıktan sonra divan kurarak halkının sıkıntılarını dinler ve bu sıkıntılar ile ilgilenirdi.

Hz. Davud peygamber ibadetlerini titizlik ile gerçekleştirirdi. Bunun yanında nafile ibadetlerine de büyük bir önem verirdi. Bir gün aralıklarla sürekli oruç tutardı. Peygamber efendimiz (sav) Hz. Davud peygamberin tuttuğu orucun ve kıldığını namazın Allah'ın (c.c.) en sevdiği namaz ve oruç olduğunu söylemiştir.

Hz. Davud (a.s) dini yaymak adına gönderilen peygamberlerden biridir. Hz. Süleyman (a.s)'ın da babası olduğu bilinmektedir. Bunun yanında kitap indirildiği bilinen peygamberlerden de biridir. Tevrat isimli ilahi kitaptan sonra Hz. Davud'a Zebur indirilmiştir.

Hz. Musa (a.s.) ölümünden sonra İsrailoğulları yurtlarından gönderilmiş ve ailelerinden koparılmıştır. Bu dönemlerde Hz. Davud peygamber oldukça gençti ve henüz peygamberlik kendisine gelmemişti. İsrailoğulları bu yaşadıkları sebebi ile oldukça zor zamanlar geçirmekteydiler. Bu sebeple de peygamberlerine giderek Allah'ın (c.c) kendilerine hükümdarlık yapması için birini göndermesini istediler.

Bundan sonra Allah (c.c.) İsrailoğulları için hükümdar olarak Talut'u seçti. Fakat İsrailoğulları Talut zengin olmadığı için hükümdarlığını kabul etmediler. Savaşan kişilerin içerisinde Hz. Davud da bulunmaktaydı.

Talut hükümdar olduktan sonra askerleri ile birlikte sefere çıktı. bu askerler arasında Hz. Davud (a.s) da bulunmaktaydı. Allah (c.c) Hz. Davud (a.s) peygambere anlayış, ilim ve mucizeler vermişti. Bunun yanında Hz. Davud Dünya'da halife de olmuştur. Hz. Davud (a.s.) her zaman ve her şartta kendisine verilmiş olan bu nimetleri Allah rızası için kullanmıştır.

Hükümdarlık zamanlarında asla adaletten kaçınmadı. Tüm kararlarını adil bir şekilde verdi. Hz. Davud (a.s) peygamber her gece muhakkak namaz kılar ve Allah'a ibadetini gerçekleştirirdi. Peygamber efendimiz (sav) söylediğine göre Hz. Davud (a.s) sürekli ibadet ettiği için her zaman gecenin bir yarısında uykuya giderdi. Daha sonra üçte birinde uyanır ve namaz kılardı ve tekrar uykuya giderdi. Hz. Davud yılın yarısını da oruç tutarak geçirmekteydi.

Hz. Süleyman (a.s), Hz. Davud (a.s.)'ın oğludur. Hz. Davud (a.s.)'ın oğlu da kendisi gibi peygamberlik ve hükümdarlık yapmıştır. Hz. Süleyman da babası gibi her zaman adaletli bir şekilde hükümdarlığını yerine getirmiştir. Kendisine gelen vahiy ile Mascid-i Aksa'nın inşasına başlamıştır. 7 yıl sonra ise yapının inşası tamamlanmıştır.