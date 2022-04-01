5 30 Motor Yağı Hangi Araçlarda Kullanılır? 5 30 Yağ Hangi Arabalarda Nasıl Ve Ne Zaman Kullanılır

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5W30 yağları çok geniş bir sıcaklık aralığına sahip olup oldukça yaygın kullanılan yağlardan biridir. Bununla birlikte benzinli ve dizel motorlarda kullanılabilmektedir.

5 30 Motor Yağı Hangi Araçlarda Kullanılır?

Halk arasında 5 30 diye tabir edilen 5W30 motor yağındaki ''W'' harfi kış anlamına gelip bu harften önceki sayının düşük sıcaklıklarda yağın kalınlığını ifade eder. W harfinden sonraki sayı ise motorun çalışır durumdayken ki yağın kalınlık derecesini ifade etmektedir.

Bununla birlikte 5W30 motor yağları hafif hizmet tipi dizel ve benzinli motorlarda oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

5 30 Yağ Hangi Arabalarda Nasıl ve Ne Zaman Kullanılır?

Kişinin her zaman için aracı için en uygun motor yağını kullanması araç için önem arz etmektedir. Bununla beraber 5W30 motor yağları -30 dereceye kadar soğuk ve 35 dereceye kadar sıcak havalarda rahatlıkla çalışabilmektedir.

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Bunun yanı sıra 5W30 yağ soğuk iklim bölgelerinde bulunan otomobiller için oldukça idealdir. Yüksek mevsimsel sıcaklıkların değişebildiği bölgelerdeki tüm araçlarda da kullanılabilme özelliğine sahiptir.