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5 30 Motor Yağı Hangi Araçlarda Kullanılır? 5 30 Yağ Hangi Arabalarda Nasıl Ve Ne Zaman Kullanılır

5 30 Motor Yağı Hangi Araçlarda Kullanılır 5 30 Yağ Hangi Arabalarda Nasıl Ve Ne Zaman Kullanılır

Motor yağları aşırı viskoziteye ve aşırı sıcaklıklarda ya da viskozite sınıfında nasıl bir performans sağlayacağına göre derecelendirilir. Bunun yanı sıra otomobiliniz için en ideal yağı kullanmanız aracınız için çok önemlidir. 5W30 motor yağı geniş sıcaklık aralığı ile en yaygın olarak kullanılması sebebiyle merak edilen yağlardan biridir. Bu bakımdan sizin için 5 30 motor yağı hangi araçlarda kullanılır? 5 30 yağ hangi arabalarda nasıl ve ne zaman kullanılır tüm detayları ile derledik.

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5W30 yağları çok geniş bir sıcaklık aralığına sahip olup oldukça yaygın kullanılan yağlardan biridir. Bununla birlikte benzinli ve dizel motorlarda kullanılabilmektedir. 

 5 30 Motor Yağı Hangi Araçlarda Kullanılır? 

 Halk arasında 5 30 diye tabir edilen 5W30 motor yağındaki ''W'' harfi kış anlamına gelip bu harften önceki sayının düşük sıcaklıklarda yağın kalınlığını ifade eder. W harfinden sonraki sayı ise motorun çalışır durumdayken ki yağın kalınlık derecesini ifade etmektedir. 

 Bununla birlikte 5W30 motor yağları hafif hizmet tipi dizel ve benzinli motorlarda oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 5 30 Yağ Hangi Arabalarda Nasıl ve Ne Zaman Kullanılır? 

 Kişinin her zaman için aracı için en uygun motor yağını kullanması araç için önem arz etmektedir. Bununla beraber 5W30 motor yağları -30 dereceye kadar soğuk ve 35 dereceye kadar sıcak havalarda rahatlıkla çalışabilmektedir. 

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 Bunun yanı sıra 5W30 yağ soğuk iklim bölgelerinde bulunan otomobiller için oldukça idealdir. Yüksek mevsimsel sıcaklıkların değişebildiği bölgelerdeki tüm araçlarda da kullanılabilme özelliğine sahiptir.

 

 

 

 

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