4'ün katları nelerdir? Dördün katları nasıl hesaplanır?

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Sayıların katları aynı zamanda çarpımları üzerinden ifade edilir. Böylece bölme ve çarpma gibi işlemler konusunda önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Bu doğrultuda 4’ün katları merak edilen konular içerisinde yer alıyor.

4'ün Katları Nelerdir?

Düzenli bir şekilde ve sırasıyla 4'ün katları sonsuza kadar devam edebilir. Ancak burada belli bir rakama kadar şu şekilde anlatmak mümkün;

4’ün katları: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 90

Bu şekilde 4'ün katları aradaki 4 fark beraber düzenli olarak devam eder.

Dördün Katları Nasıl Hesaplanır?

Dördün katları genel olarak iki farklı şekilde ele alınır ve hesaplanır. Öncelikle her rakamın sonrasında 4 eklemek suretiyle sonuç bulunur. Aynı zamanda 4 ün katları sayının sırasıyla 4'e bölünmesi üzerinden ortaya çıkarılır.