4459 nitelik kodu nedir? KPSS 4459 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?  

KPSS sınavında atama yapılacak kadrolara bazı kodlar verilir. Doğru tercih yapabilmek için bu kodlar konusunda yeterli bilgi sahibi olmak gerekir. KPSS 4459 nitelik kodu da ilgili kişilerin bilgi sahibi olması gereken konulardan biridir.

KPSS 4459 Nitelik Kodu Özel Şartı Ne İşe Yarar?

KPSS nitelik kodları, kamu personeli atamaları öncesinde yapılan başvurularda başvuru yapılacak pozisyonlar için adaylarda aranan özellikleri simgeleyen kodlardır.

Tercih edilen kadro ile o kadro için adaylarda aranan eğitim düzeyi, cinsiyet ve cinsiyet gibi özellikler arasından tutarsızlık olmamalıdır. Örneğin lisans düzeyinde bir eğitim programından mezun olmayı gerektiren bir bölümü önlisans mezunu bir kişi tercih ettiğinde ÖSYM tarafından tutarsızlık tespit edilecek ve atama yapılamayacaktır.

4459 nitelik kodu gerektiren bir kadrodan bahsediliyorsa o kadroya atanabilmek için Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetimi ya da Muhasebe Bilgi Sistemleri gibi lisans programlarından birini bitirmiş olmak gerekecek demektir. Eğer bu programlardan herhangi birini bitirmemiş, başka bir programdan mezun olan kişiler 4459 nitelik kodu gerektiren bir pozisyona başvurursa sıralama puanı o pozisyon için yeterli olsa dahi yerleştirme yapılamaz.