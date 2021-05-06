4431 nitelik kodu nedir? KPSS 4431 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

Nitelik kodu KPSS de başarılı olan adayların tercih seçimlerinde belirledikleri alan için taşımaları gereken özelliklerdir. Adaylarda aranacak özellikler nitelik kodları ile belirlenmiştir.

4431 Nitelik Kodu Nedir?

Memur olabilmek için öncelikle KPSS sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Daha sonra açılan kadrolar için gerekli şartları taşıyor olmak gerekir. KPSS nitelik kodları da başvurulacak bölümün özellikleri ve şartlarının belirlenmiş olduğu kodlardır. Tercihlerinizi yaparken atanabilmek için bu kodların özel şartlarını taşımanız istenmektedir. 4431 nitelik kodu mezuniyet kodlarından biri olarak bilinmektedir. Tercih listesinde yer alan 4431 nitelik kodu ile başvuru yapabilmek için nitelik kodunda belirlenmiş mezuniyet şartlarını taşımak gereklidir.

KPSS 4431 Nitelik Kodu Özel Şartları Nelerdir?

4431 olarak belirlenmiş mezuniyet şartının içerdiği lisans programları ;

l Muhasebe ve finans yönetimi

l Muhasebe ve finansal yönetim,

l Muhasebe finansman

l İş idaresi

l İş idaresi ve iktisat

l Yönetim bilimleri

l Yönetim bilimleri ve programları

l Yönetim bilimleri ve liderlik

l İşletme

l İşletmecilik

l İşletme-Maliye

l Pazarlama

bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. 4431 nitelik kodu özel şartı ile belirlenmiş kadrolara başvuranların mezuniyet şartlarını taşıması gerekmektedir.

4431 Nitelik Kodu İle Hangi Kadrolar Açılmaktadır?

KPSS sınavı sonrası 4431 nitelik kodu ile birçok farklı alan için kadro açıldığı bilinmektedir. 4431 nitelik kodunu taşıyanlar tahsildar, veznedar, muhasebeci, satın alım memurluğu, SGK icra memurluğu gibi alanlarda kadrolar açılmaktadır. Ayrıca birden fazla nitelik kodu aranan kadrolarda da sıklıkla 4431 nitelik şartı arandığı bilinmektedir.