4421 nitelik kodu nedir? KPSS 4421 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?
4421 nitelik kodu ve şartları KPSS tercihlerinde önemli kadrolar için gereklidir. 4421 nitelik kodu ile açılan kadrolara başvuru yapmak isteyen adayların özel şartları taşıyor olması önemlidir. Sizde 4421 nitelik kodu ile KPSS tercihi yapmak istiyorsanız özel şartları öğrenerek, koşulları sağlıyor olmanız gerekmektedir. Adayların merak ettiği 4421 nitelik kodu nedir? KPSS 4421 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar? Nitelik kodunu ve özel şartını sizler için detaylı olarak derledik.
Nitelik kodları KPSS sınavında başarılı olarak başvuru yapmak isteyen adayların taşıması gereken şartların belirlendiği kodlardır. Her kadro için farklı bir ya da birden fazla nitelik kodu aranabilir.
4421 Nitelik Kodu Nedir?
4421 nitelik kodunun bulunduğu bir tercih yapmak istiyorsanız bu kodla aranılan niteliklere sahip olmalısınız. 4421 nitelik kodu mezuniyet şartı kodlarındandır. Bu kodla belirtilmiş olan alan programlarından en az birinden mezun olmak gerekmektedir.
4421 Nitelik Kodu Özel Şartı
KPSS tercih bölümünde 4421 nitelik kodu ile belirlenen kadrolara başvuru yapabilmek mezuniyet şartı uygulanmaktadır. 4421 nitelik kodu ile aranılan özel şart olarak mezun olunması gereken bölümler;
l İktisat
l İş İdaresi ve İktisat
l Ekonomi
l Ekonomi ve İdari Bilimler
l Ekonomi ve İdari bilimler Programları
l Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi
l Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Programları
Bölümlerin lisans programlarından en az birinden mezun olmak gerekmektedir. Ancak bu şartı yerine getirmiş adaylar 4421 nitelik kodu ile açılmış olan kadrolara başvuru yapabilir, görev alabilirler.