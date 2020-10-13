4. Sınıf Türkçe Metinle İlgili Sorular Sorma Ve Soruları Cevaplama konu anlatımı

Metinler ya da hikayeler ve farklı parçalar üzerinden sorular sorabilir ve bunları cevaplayabiliriz. Bunu yapabilmek için ise okuduğumuz parçanın ana fikrini, giriş ve gelişme ile sonuç bölümlerine iyi bilmemiz gerekiyor.

Metinle İlgili Sorular Sorma ve Soruları Cevaplama

Metinle ilgili sorular sorma ve soruları cevaplama konusunda ilk yapmamız gereken bize verilen metni çok iyi okumaktır. Metin içerisinde neler yaşanmış ve neler olmuş iyi bilmemiz gerekiyor. Böylece metnin bize ne söylemek istediğini iyi şekilde anlayabiliriz. Bu sayede bize sorulan sorular üzerinden cevap verebiliriz. Aynı zamanda okuduğumuz metin üzerinden farklı sorular çıkarabiliriz. Şimdi bu konuda bilmemiz gereken bazı hususlar mevcuttur.

- Okuduğumuz bir metnin ana fikri genelde paragrafın başında ya da sonunda olur.

- Metin içerisindeki karakterleri ve yer ile olayları iyi bilmemiz gerekiyor.

- Metin içerisindeki soruları cevaplayabilmek ve sorular sorabilmek için, mutlaka metni tam olarak okumalıyız.

- Ana fikri ile beraber aynı zamanda metin ana duygusunu da iyi anlamamız gerekiyor.

Ana fikir: Herhangi bir metnin ya da hikaye ve parçanın okuyucuya anlatmak istediği düşüncedir.

Ana duygu: Yine metin ya da hikaye ve parça içerisindeki duygunun okuyucuya hissettirilmesidir.

Metinle ilgili sorular sorma: Metin içerisindeki herhangi bir paragrafta yaşanan olaylar üzerine sorular sormaktadır.

Metinle ilgili soruları cevaplama: Metin içerisinde geçen olaylar hakkında sorulmuş olan soruları uygun şekilde cevap vermektir.

Şimdi bu konuda bir örnek paragraf yazalım ve bu paragraf içerisinden sorular sorarak cevaplamaya çalışalım.

Örnek: Elif hafta sonu okul olmasa bile yine de erken kalktı. Ailesiyle beraber kahvaltı yaptı ve sonra biraz dinlendi. Daha sonra odasına giderek yapması gereken ödevlerini tamamladı. Tabii ödevlerini yaptığı için televizyonda istediği programı seyretti. Arkadaşları dışarı çağırınca Elif sokakta bir süre arkadaşlarıyla beraber oynadı. Ancak akşam olmadan Elif evine döndü ve okul için hazırlıklarını yaptı. Elif böylece günü planlı ve programlı bir şekilde tamamladı.

Soru: Yukarıdaki paragrafta Elif ne zaman kalktı?

- Elif çok geç kalktı

- Elif öğleden sonra kalktı.

- Elif erken kalktı.

- Annesi gelip kaldırdı.

Eğer paragraf düzgün şekilde okunmuş ise o zaman Elif'in erken kalktığını anlayabiliriz.

Soru: Elif ne zaman televizyon seyretti?

- Yataktan kalktı gibi televizyon seyretti.

- Gece televizyon seyretti.

- Ödevlerimi yaptıktan sonra televizyon seyretti.

- Elif kahvaltıdan sonra televizyon seyretti.

Yine yukarıdaki paragrafta okuduğumuz zaman Elif'in ödevini yaptıktan sonra televizyon seyrettiğini kolayca anlayabiliriz.

Soru: Yukarıdaki metne baktığımız zaman Elif nasıl biridir?

- Düzenli biridir.

- Çok geç kalkan biridir.

- Ödevlerini yapmayan biridir.

- Düzensiz biridir.

Eğer metni başından sonuna kadar okur isek o zaman Elif'in ne kadar düzenli ve planlı biri olduğunu anlayabiliriz. Yani Elif düzenli biridir.

Şimdi arka arkaya yukarıdaki paragraf ile ilgili bazı sorular soracağım?

- Elif hafta sonu mu yoksa hafta içi mi kalktı?

- Elif kiminle kahvaltı yaptı?

- Bu metinde Elif ödevini tamamladıktan sonra ne yaptı?

- Metin içerisinde Elif'in dışarı çıktığı yazıyor mu?

Bu şekilde daha birçok farklı soru sorabilir ve aynı zamanda soruların cevabını verebiliriz. Herhangi bir metin üzerinden doğru şekilde soru sormak ve cevap verebilmek için, tek yapmamız gereken metni dikkatli bir şekilde okumaktır.