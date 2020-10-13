4. Sınıf Türkçe Hikâye Unsurları konu anlatımı

Hikaye farklı bölümlerden oluşur ve her bölüm içerisinde belli başlı bazı unsurlar yer alır. Hikâyenin unsurları vazgeçilmezdir. Hikayeyi bir bütün yaparlar ve bizim de rahatça okumamıza fırsat verirler. Şimdi bu konu hakkında bilgiler alacağız ve hikaye içerisinde ne tür unsurlar bulunduğunu öğreneceğiz.

Hikâye Unsurları

Evimizde ve okulumuzda ya da bulunduğumuz birçok yerde değişik hikayeler okuruz. Bu hikayeler hem eğlencelidir hem de düşündürücüdür. Ancak aynı zamanda bu hikayelerin düşündürücü ve eğlenceli olabilmesi için belli başlı bazı unsurları bulunur. Şimdi bu unsurlara bakmadan önce hikaye ne demek onu inceleyelim.

Hikaye: Yaşanmış ya da yaşanabilir ve yaşanabilecek olayların sözlü veya yazılı olarak kısa şekilde anlatılmasına hikaye denir.

Hikayeler genel olarak belli bir kişinin başından geçer. Aynı zamanda belli bir yerde yaşanır ve yine belli bir zaman aralığında geçer. Ayrıca öykülerin içerisinde ana kahraman dışında başka kahramanlar da bulunabilir. Bunlar aynı zamanda yan karakterler olarak da bilinmektedir. Bir hikaye içerisinde kahraman ise ana karakter olarak bilinir. Kahramanlar ve yardımcı kahramanların hikayede farklı görevleri vardır ve değişik olaylara karışırlar.

Not: Okuduğumuz hikayeler içerisinde belli başlı bazı durumlar hikayelerini unsurlarını oluşturur. Şimdi bu unsurlar nelerdir Birlikte bakalım.

- Öykünün baş kahramanı ile beraber yardımcı kahramanlar

- Öyküde geçen ve yaşanan olaylar

- Olayların geçtiği yerler ve mekanlar

- Olayların geçtiği zaman ile zaman aralığı

İlk gördüğümüz gibi hikayelerimizin unsurları Yukarıdaki şekilde bir araya gelir. Mutlaka Hikayemiz içerisinde kahramanlar olmalıdır ve kahramanların başından geçen olaylar bulunmalıdır. Aynı zamanda olayların geçtiği yerler ve ne zaman geçtiği de yine hikaye içerisinde belirtilmelidir. Bunların her birine hikayenin unsurları denir.

Bir öykü içerisinde geçen hikaye unsurlarını bulabilmek için bazı sorular sorarız. Tabii bu soruları sorabilmemiz için öncelikle hikayeyi iyi bir şekilde okumamız gerekmektedir. Daha sonra sorduğumuz sorulara üzerinden yine hikaye aracılığıyla doğru şekilde cevap verebiliriz. Hikaye unsurları için sormamız gereken sorular şunlardır;

- Olaylar kimlerin başından geçiyor?

- Öyküde geçen olay ile olaylar nelerdir?

- Öykü içerisinde olaylar nerede ya da nerelerde geçiyor?

- Öykü hangi zaman içerisinde geçmektedir?

Gördüğümüz gibi hikaye unsurlarını yukarıda verdiğimiz sorular üzerinden bulabilir ve doğru şekilde cevap verebiliriz. Şimdi bu konuda bir hikaye yazalım ve hikayenin üzerinden sorular sorup cevaplayalım.

Örnek: Nasrettin Hoca bir gün evine geç gitmiş ve bir de bakmış ki, bir hırsız evin önüne araba çekmiş ve eşyalarını arabayı yüklüyor. Daha sonra adamın yanına gelip onu izlemeye başlamış. Adam kimin evini soyduğunu bilmediği için bozuntuya vermemiş. Ama hoca en sonunda sormuş;

- Ne dikilip duruyorsun be adam! Ev taşıyoruz burada işte!

- Taşıdığın ev benim olduğu için bakıyorum…

Soru: Öyküde geçen olaylar nelerdir?

Öykünün olayları Nasrettin Hoca'nın evinin soyulması ve hırsızlık yakalaması üzerinedir.

Soru: Bu olay kimlerin başından geçiyor?

Okuduğumuz metin ve olaylar Nasrettin Hoca ile hırsızın başından geçmektedir.

Soru: Olay nerede ya da nerelerde geçiyor?

Olaylar Nasrettin Hoca'nın evinin önünde geçmektedir.

Soru: Olaylar ne zaman gerçekleşiyor?

Olaylar herhangi bir günde gece geç saatlerde geçiyor.

Gördüğümüz gibi bu şekilde yukarıdaki metin üzerinden sorular sorduk ve metnin unsurlarını ortaya çıkardık.