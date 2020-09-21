4. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşadıklarımızın Kronolojik Sıralaması konu anlatımı

Yaşantımız içerisinde yapmanız gerekenlerin bir sıralaması vardır. Her şeyin zamanı gelince gerçekleşir ve bunlar sırası ile olur. Buna diğer bir ismi ile kronoloji denir. Şimdi hayatımızdaki kronolojiyi ele alalım ve nasıl gerçekleştiğine bakalım.

Yaşadıklarımızın Kronolojik Sıralaması

Öncelikle kronoloji ne demek bunu öğrenelim ve anlamını yazalım.

Kronoloji: İnsan yaşamında meydana gelen olaylar ve durumların tarihsel sıralaması kronoloji olarak bilinir. Hayatımız boyunca tarihi bağlı olarak farklı olaylar ile karşılaşır ve bunları yaşarız.

Kronolojik sıralama hayatımız için çok önemlidir. Çünkü bu sayede bazı olayları çok daha kolay ve anlamlı şekilde anlatabiliriz. Bu durum hem kendi hayatımız için geçerlidir hem de başkaları hayatı için geçerli olur. Şimdi kronoloji açısından herhangi bir kişiyi örnek verelim ve bu kişinin hayatına bakalım.

Mesela hayatını kronolojik sıralama olarak ele alacağımız kişinin adı Mert olsun. Şimdi Mert'in hayat kronolojisini sırasıyla yazalım.

- Mert 2004 yılında doğmuştur.

- Daha sonra 2006 yılında Mert yürümeye başlamıştır.

- Mert 2008 yılında konuşmaya başlamıştır.

- Mert 2009 yılında anasınıfına başlamıştır.

- Daha sonra 2010 yılında Mert 1. sınıfa başlamıştır.

- Mert 2011 yılında ikinci sınıftayken sınıfın birincisi olur.

- Mert 2013 yılında 4. sınıfa geçer.

- 2014 yılında Mert 5. sınıftayken bisiklet sahibi olur.

Gördüğümüz gibi Mert'in kronolojik hayatını belli bir döneme kadar yazdık. Bu döneme kadar doğduğu tarihi, yürümesini, konuşmasını ve okula başlamasına sırasıyla yazdık. Siz de bu şekilde kendi hayatımızı kronolojik sıralama şeklinde yapabilirsiniz. Doğduğunuz andan itibaren neler yaptıklarınızı sırası ile tarihsel açıdan yazabilirsiniz.

Şimdi ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesini alalım ve kronolojik olarak yazalım.

- Mustafa Kemal Atatürk 1881'de da Selanik’te pembe renkli bir evde doğdu.

- 1902 yılında Teğmen rütbesiyle harp okulundan mezun oldu.

- 1905 yılında ilk görev yeri olan Şam'a atandı.

- 1915'de Çanakkale Savaşı'nda çok büyük bir başarı gösterdi.

- Atatürk Kurtuluş Savaşı mücadelesi için 1919 tarihinde Samsun'a çıktı.

- 1920 yılında TBMM'yi açtı.

- 1923'te Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan etti.

- 1938 yılında İstanbul'da gözlerini hayata yumdu.

Gördüğümüz gibi Mustafa Kemal Atatürk doğduğu andan itibaren gözlerini hayata yumana kadar hayat hikayesini kronolojik sıralama ile gerçekleştirdik. Böylece Atatürk'ün hayatını kısa bir şekilde ve çok daha iyi bir biçimde anlama şansı elde ettik.

Not: Hayatımızın kronolojik tarihini ve sıralamasını yazarken, önemli zamanları almanız yeterlidir. Böylece doğru kronolojik sıralamaya göre hayatınızı yazabilirsiniz. Sadece kendi hayatında değil aynı zamanda başka insanların hayatlarını da bu şekilde yazmanız mümkün.

Evde kendinizle beraber annenizin ve babanızın da hayatının kronolojik sıralamasını yazabilirsiniz. Ayrıca kronolojik sıralama gerçekleştirirken tarihleri bilmiyorsanız, bunun için anne babanızdan yardım alabilirsiniz.

Sınıfta bazı arkadaşlarınızın da hayatının kronolojik sıralamasını yapabilirsiniz. Hayat hikayelerini dinleyerek önemli kısımlarını alabilir ve defterinize yazabilirsiniz. Aynı zamanda önemli isimlerin hayatını da okuyabilir ve onların kronolojisini çıkarabilirsiniz. Böylece konuyu çok daha iyi bir şekilde anlayabilir ve başka örnekleri yapabilirsiniz.

Kronolojiler özellikle birçok olay ve durum hakkında özet bilgi vermek için büyük bir öneme sahiptir. Böylece herhangi bir kişi ya da olay ve durum konusunda neler yaşandığını basit bir şekilde anlama şansı elde ederiz.