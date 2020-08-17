4. Sınıf Sosyal Bilgiler Teknolojik Ürünlerin Zaman İçinde Gelişimi konu anlatımı

Geçmişten günümüze kadar birçok farklı teknolojik ürünler icat edildi. Bu ürünler o zamanlar teknoloji daha az gelişmiş olduğu için basit cihaz olarak görünüyordu. Fakat gelişen teknoloji ile beraber icat edilen pek çok ürün günümüzde çok daha büyük özelliklere sahip hale geldi. Tabii bu gelişim zaman içerisinde bazı durumlara bağlı olarak gerçekleşti.

Teknolojik Ürünlerin Zaman İçinde Gelişimi

İlk olarak teknolojik ürünlerin zaman içinde gelişiminden önce mucit ve icat gibi kelimelerin anlamlarını öğrenelim.

İcat (Buluş): Daha önce bulunmamış bir ürünün insanlar tarafından ortaya çıkarılması icat ya da buluş olarak bilinmektedir.

Mucit: Buluşu ya da icadı yapan kişiler mucit olarak bilinir.

Aydınlatma Zaman İçerisinde Nasıl Gelişti?

Belirli aşamalar ile beraber aydınlatma gelişti ve zaman içerisinde günümüze kadar geldi.

- İlk olarak güneş, ay ve yıldızlar kullanıldı.

- Daha sonra ateş ile beraber meşale kullanıldı.

- Hayvan yağları kullanarak kandil ve mumlar değerlendirildi.

- Gaz lambaları kullanıldı.

- Elektriğin icadı ile ampul ve benzeri birçok ürün icat edildi.

Ulaşım Araçları Zaman İçerisinde Nasıl Gelişti?

Aydınlatmada olduğu gibi aynı şekilde ulaşım araçları da zaman içerisinde gelişim gösterdi.

- İnsanlar eski zamanlarda bir yerden bir yere gitmek için at ve eşek gibi binek hayvanları kullanırdı.

- Tekerleğin icadı ile çok önemli değişimler yaşandı.

- Buharlı otomobiller, trenler, at arabaları, motorlu taşıtlar ve uçaklar gibi birçok icat ortaya çıkarıldı.

İletişim Araçları Zaman İçerisinde Nasıl Gelişti?

Aynı şekilde iletişim araçları da eski zamanlardan günümüze kadar yavaş yavaş farklı şekillerde gelişim gösterdi.

- İnsanlar eskiden iletişim amaçlı duman ve tamtam gibi araçları kullanırdı.

- Yazının bulunması ile mektup güvercinleri ve posta arabaları kullanıldı.

- Zaman içerisinde ise telgraf, telefon, internet, radyo ve cep telefonu gibi devamlı olarak gelişen ürünler icat edildi.

Teknolojik Ürünlerin Gelişimi ve Tasarlanması Nasıl Yapılır?

Teknolojik ürünlerin gelişimi ve tasarlanması için öncelikle proje ele alınır. Peki, proje ne demek?

Proje: Bir sorunu çözmek ya da gereksinim duyulan bir konu adına araştırma yapmak suretiyle, çözüm yolları sunan bilimsel çalışmalar proje olarak bilinmektedir.

Proje aşamaları: Bazı aşamalar üzerinden sırasıyla proje aşamaları ele alınır ve teknolojinin gelişimi sağlanır.

- Sorunu belirleme

- Planlama

- Araştırma ve bilgileri düzene sokma

- Sunum adına hazırlık yapma,

- Proje sunumu gerçekleştirme

- Değerlendirme

Aynı şekilde biz de etrafımızdaki durumları değerlendirmek suretiyle ihtiyaçlarımızdan yola çıkabilir ve özgün ürünleri tasarlayıp proje gerçekleştirebiliriz.

Gelişmiş Olan Teknolojik Ürünleri Nasıl Kullanmalıyız?

Günümüze kadar gelmiş olan ve gelişmiş teknolojik ürünleri kendimize, çevremize ve etrafımıza zarar vermeyecek şekilde kullanmamız gerekmektedir.

- Eğer çok fazla televizyon seyreder ve bilgisayar başında oturursak hayal gücümüz azalır. Ayrıca boyun, bel ve sırt ağrılarımız artar. Sosyal hayattan koparız ve arkadaşlarımız ile doğru düzgün iletişim kuramayız.

- Teknolojik ürünlerin etrafa yaydığı radyo dalgaları sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir.

- Fabrika atıkları ve arabalardan çıkan egzoz dumanları çevreye zarar verir.

- Elektronik araçlarda kullandığımız piller ve plastik atık ile metal cam çeşitleri çevreyi kirletir.

Bu gibi unsurlara dikkat ederek teknolojiyi etrafına zarar vermeden sağlıklı şekilde ve doğru biçimde kullanmalıyız.