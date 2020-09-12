4. Sınıf Sosyal Bilgiler Herhangi Bir Yerin Konumu konu anlatımı

Evimizin ya da okulumuz ile beraber dışarıda olduğumuz zaman bu yerlerin konumları bulunur. Aynı zamanda dünyanın herhangi bir yerinin de her zaman bir konumu vardır. Bu konumları doğru şekilde bulabilmek için ise yönlerden faydalanırız. Böylece yönler üzerinden konum belirler ve bunun içinde bazı yöntemler kullanırız.

Herhangi Bir Yerin Konumu

Bildiğimiz dört tane yön vardır. Bu yönleri kullanmak suretiyle konumumuzu belirleriz. Şimdi yönlerin nereleri gösterdiğini Türkiye haritası düşünerek ele alalım ve yazalım.

- Kuzey (Yukarıyı gösterir)

- Güney (Aşağıyı gösterir)

- Batı (Sol tarafı gösterir. Güneşin battığı yer)

- Doğu (Sağ tarafı gösterir. Güneşin doğduğu yer.)

Aynı zamanda bir de ara yönler bulunmaktadır.

- Kuzeydoğu (Kuzey ile doğu arasındaki yer)

- Kuzeybatı (Kuzey ve batı arasındaki yer)

- Güneydoğu (Güney ile doğu arasındaki yer)

- Güneybatı (Güney ile batı arasındaki yer)

İşte bu yönleri kullanmak vasıtasıyla farklı konumları rahatlıkla bulabiliriz. Tabii bu konumları bulabilmek için insanlar çok eski çağlardan günümüze kadar birçok değişik yöntem kullanmıştır.

Yön Bulma Metotları

Yön bulabilmek için hem doğal yöntemler hem de insan eliyle yapılmış teknolojik cihazlar bulunmaktadır. Bu yöntemlerin bazıları bize sadece yönleri anlatır. Bazıları ise herhangi bir konumun net olarak yerini bulmamıza imkan verir. Şimdi bunları tek tek ele alalım ve inceleyelim.

Pusula: Kolay ve güvenilir, aynı zamanda kesin yön bulma yöntemidir. Pusulayı yatay olarak tuttuğumuz zaman renkli kısmı her zaman kuzeyi gösterir. Eğer pusula ile yönümüzü bulmak istiyor isek o zaman bu aleti yatay tutmalı ve etrafında herhangi bir metal eşya bulundurmamalıyız.

Güneş: Sol kolumuzu batıya doğru tutar ve sağ kolumuzu doğuya doğru tutar isek, o zaman sol kolumuz batıyı sağ kolumuz ise doğuyu gösterir. Bu doğrultuda sırtımız güneyi, yüzümüz ise kuzeyi gösterir. Aynı zamanda Güneş tam tepedeyken yere vuran gölgemiz kuzeyi gösterir. Ancak bu yöntemi kullanabilmek için mutlaka hava açık ve bulutsuz olmalıdır.

Kutup yıldızı: Gökyüzünde gördüğümüz en parlak yıldız kutup yıldızıdır. Her zaman kuzeyi gösterir ve sabittir. Eğer kutup yıldızına doğru yürürsek o zaman kuzeyi görmüş oluruz. Aynı şekilde bunun içinde havanın bulutlu ve açık olması gerekmektedir.

Karınca yuvaları: Karınca yuvalarının toprak yığıntısı her zaman kuzey yönünü gösterir. Yuvalarının ağız bölümü ise güneye bakar.

Camiler: Cami minarelerinin şerefe kapıları her zaman güneyi gösterir.

Ağaç ve taşlar: Hem ağaç hem de taşların yosunlu bölümleri kuzeyi gösterir.

Navigasyon sistemi: Günümüzde en çok kullanılan ve nokta atışı yerimizi belirleyen en önemli teknoloji navigasyon sistemidir. Bu yer bulma cihazları ile özellikle herhangi bir konum rahatlıkla bulunabilir. Kesin olarak tam yeri bulmak bu şekilde mümkündür. Günümüzde bu yöntem özellikle cep telefonları üzerinden artık kolayca kullanılabiliyor.

Görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki unsurlar ile beraber hem yönümüzü bulabilir hem de tam olarak konum belirleyebiliriz. Böylece kuzey, güney ya da doğu ve batı yönlerini kolaylıkla belirlememiz mümkün. Aynı zamanda navigasyon sistemi gibi özel teknolojik sistemler sayesinde çok daha kesin şekilde konumumuzu belirleyebiliriz.

Not: Bu yön bulma yöntemlerini tek tek okumalı ve dikkatli şekilde inceleyerek ezberlemeliyiz. Böylece ileride ihtiyacımız olduğu zaman kolayca yönümüzü bulabilir ya da derslerimizde soruları çözebiliriz.