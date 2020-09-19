4. Sınıf Sosyal Bilgiler Geleneksel Çocuk Oyunları konu anlatımı

Modern çağ içerisinde artık çok fazla ilgi görmese bile, geleneksel birçok farklı Türk oyunu bulunmaktadır. Günümüzde özellikle çocuklar hala sokaklarda oynamakta ve eğlenceli bir vakit geçirmektedir. Eğer bu oyunların ne olduğunu bilmiyorsanız şimdi beraber bakalım ve inceleyelim.

Geleneksel Çocuk Oyunları

Birbirinden farklı kurallara ve çeşitleri sahip olan geleneksel çocuk oyunları bulunmaktadır. Ancak ne yazık ki artık çocuklar teknolojiye çok fazla vakit ayırdığı için, bu oyunları arkadaşlarıyla beraber çok fazla oynamıyor. Fakat dışarıda sosyal olabilmek ve arkadaşlarımızla eğlenceli bir vakit geçirebilmek için, mutlaka Türk geleneksel çocuk oyunlarını iyi bilmemiz gerekir. Şimdi bazı geleneksel çocuk oyunlarının ne olduğuna bakalım ve inceleyelim.

Çelik çomak oyunu: En keyifli çocuk oyunları içerisinde çelik çomak oyunu gelir. Burada iki taşın üzerine bir köprü olacak şekilde küçük bir çelik ya da çomak konur. Daha sonra elimizdeki uzun bir çomak ile alttan kuvvet uygulayarak bu çeliği mümkün olduğu kadar havaya atmaya çalışırız.

Mendil kapmaca oyunu: Çok zevkli bir oyundur. Hazır olda bekleriz ve bir kişi mendili tutar. O kişi mendili bıraktığı andan itibaren mendil yere düşmeden hemen havada yakalamamız gerekir. Bu şekilde arkadaşlarımız ile daha çok sosyal olabilir ve yardımlaşmayı öğrenebiliriz.

Kutu kutu pense oyunu: Kutu kutu pense oyunu arkadaşlarımız ile el ele tutuşarak ve ayakta çember yaparak oynadığımız bir oyundur. Bu oyunu oynarken şu tekerlemeyi söyleriz; ‘Kutu kutu pense, elmamı yerse, arkadaşım (oyuncu ismi) arkasını dönse.’ Ondan sonra burada kimin ismi söylenirse o zaman o kişi arkasını döner.

Körebe oyunu: Körebe oyunu içerisinde bir tane ebe seçilir. Daha sonra bu ebenin gözleri bağlanır. Diğer oyuncular ebenin etrafında dolaşır ve ona dokunur. Böylece ebe olan arkadaş diğer arkadaşlarını yakalamaya çalışır.

Saklambaç: Türkiye'nin geleneksel oyunları içerisinde en çok oynanan oyunlar arasında saklambaç gelir. Bir ebe seçilir ve herhangi bir duvarda gözlerini kapatarak belli bir rakama kadar sayar. Sayma bittikten sonra ise, ‘Önüm arkam sobe, saklamayan ebe’ tekerlemesini söyler. Bu tekerleme ile beraber diğer oyuncular saklanır ve ebe olan kişi arkadaşlarını bulmaya çalışır. Kim önce duvara değer ise o ebe olmaktan kurtulur.

Yakan top: En eğlenceli oyunlardan biri olarak yakan top öne çıkıyor. Burada oyuncular iki takıma ayrılır. Daha sonra bir takım karşılıklı olarak ayrılır ve rakip takım ortada durur. Karşılıklı ayrılan takım ortadaki rakip takıma top atar ve onları top ile vurmaya çalışır. Topla vurulan kişi yanar ve oyundan çıkar.

İstop: Geleneksel çocuk Türk oyunları içerisinde yine en çok oynanan oyun çeşitleri arasında istop gelir. Bu oyun yine topla oynanır. Bir oyuncu topu havaya atar ve bunu yaparken bir arkadaşının adını seslenir. Daha sonra ismi seslenilen oyuncu topu yere değmeden tutmaya çalışır. Eğer top yere değerse o zaman topu alır ve başka arkadaşını topla vurmaya çalışarak onu eve yapar.

Bu saydığımız oyunlar en çok sevilen ve çocuklar tarafından oynanan geleneksel çocuk oyunlarıdır. Ancak ülkemizdeki bölgelere göre daha birçok değişik oyunlar bulunmaktadır. Mesela seksek, beştaş ve Aç kapıyı bezirgan başı ile beraber ip atlama gibi daha çok değişik ve önemli oyunlar bulunur.