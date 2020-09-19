4. Sınıf Sosyal Bilgiler Bireysel İlgi, İhtiyaç Ve Yetenekler konu anlatımı

İhtiyaçlarımız ve ilgi alanlarımızı ile yeteneklerimiz farklıdır. Bu konudaki her insanın farklı istekleri ve ihtiyaçları olabilir. Aynı zamanda değişik yetenekleri ve ilgileri olabilir. Bu özelliklerimizi okulda ve evde kullanırız.

Bireysel İlgi, İhtiyaç ve Yetenekler

Öncelikle bireysel ilgi ve ihtiyaç ile yetenekler nelerdir bu kavramları sırasıyla öğrenelim.

İlgi: Belli bir etkinlik ya da olay ile beraber duruma karşı yakınlık duymak, ondan hoşlanmak ilgi olarak bilinmektedir. Mesela bu konuda birçok değişik etkinlikten bahsetmek mümkün.

- Müzik alanı

- Spor alanı

- Sinema alanı

- Oyunlar

Bu şekilde daha birçok farklı ilgi alanı anlatmak mümkün. İlgi alanlarımız bizim aynı zamanda hobilerimiz olarak da bilinmektedir. Özellikle ilgi alanlarımız sayesinde boş zamanlarımızı değerlendirir ve keyifli bir vakit geçiririz.

İhtiyaç: Herhangi bir şeye gereksinim duymaya ihtiyaç denir. Özellikle hayatımız için gerekli olan yiyecek, kıyafetler ve ısınma en önemli ihtiyaçlar içerisinde yer almaktadır. Bu ihtiyaçlar vazgeçilmezdir ve mutlaka karşılanır. İhtiyaçlar karşılandıktan sonra geriye kalan zamanımız ve paramız ile isteklerimizi gerçekleştiririz. Mesela oyun oynamak, tatlı bir şeyler almak ve onları yemek gibi birçok değişik unsurlar istekler olur. Fakat isteklerden önce mutlaka her zaman ilk olarak ihtiyaçlarımız gelir.

Yetenek: Bir kişinin herhangi bir şeyi anlaması, yapabilmesi veya etkiyi alabilmek yeterliliği ve gücü yetenek olarak bilinmektedir. Her insanın farklı alanlarda kendini özgü bir yetenekleri olabilir. Mesela bazı insanların futbol konusunda yetenekleri vardır ve çok iyi oynarlar. Bazı insanların ise matematiğe karşı yetenekleri vardır. Böylece matematik problemlerini kısa süre içerisinde ve hızlı şekilde çözerler. Bu şekilde daha birçok kişinin yetenekleri bulunmaktadır.

Hayatımız içerisinde yeteneklerimiz ve ihtiyaçlarımız ile ilgi alanlarımız çok önemlidir. Bu kavramlar bizi biz yapan unsurlardır. Mesela yeteneklerimiz ile hayatta başarılı oluruz ve okulumuzu daha başarılı bir şekilde bitiririz. Aynı zamanda ihtiyaçlarımızı ailenizle beraber karşılarız ve rahatça yaşarız. İlgi alanlarımız sayesinde ise eğlenceli vakitler geçiririz ve arkadaşlarımız ile sosyal oluruz.

Her insanın ilgi alanı ve yetenekleri farklıdır. Böylece dünyada çeşitlilik oluşur. Ayrıca bu değişik yetenekler ve ilgi alanları sayesinde birbirimize destek oluruz. Yapamadığımız bazı durumlar olduğu zaman ailemizden ve arkadaşlarımızdan destek alırız.

İhtiyaçlarımız ise genelde insanlar için ortaktır. Özellikle kıyafetler, yiyecekler ve ısınma ortak ihtiyaçlar arasında yer alır. Bu ihtiyaçlar olmazsa olmazlar içerisinde bulunmaktadır. Çünkü yaşamımızı devam ettirmemiz için bunlar temel ihtiyaçlarımızdır.

Neye ihtiyacımız olduğunu bilmeli ve yeteneklerimiz ile ilgi alanlarımızı ortaya çıkarmalıyız. Özellikle yeteneklerimiz sayesinde belki çok iyi bir sporcu olabiliriz. Aynı zamanda şarkıcı olabiliriz ya da mühendis ve mimar olabiliriz. İlgi alanlarımız sayesinde ise yeni insanlarla tanışabiliriz ve onlarla güzel bir arkadaşlık kurabiliriz. İhtiyaçlarımızı doğru bilirsek ise hayatı sorun yaşamadan kolay bir şekilde geçirebiliriz.

Aile büyüklerimize de ihtiyaçlarımızı ve onların yetenekleri ile İlgi alanlarını sorabiliriz. Bunları deftere yazabiliriz ve konuyu çok daha iyi bir şekilde anlamış oluruz. Ayrıca bu sayede aile bireylerimizi ve arkadaşlarımızı çok daha iyi tanımış oluruz. İhtiyaçlarımız ve ilgi alanlarımız ve yeteneklerimiz bizim için vazgeçilmezdir. Bunları iyi belirlemeli ve ne olduklarını çok iyi anlamalıyız. Özellikle yeteneklerimiz neyse bunları öne çıkarmak için çok çalışmalıyız. Böylece hayatımızda çok başarılı işler yapabiliriz.