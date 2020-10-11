4. Sınıf Matematik Zihinden Çıkarma İşlemi konu anlatımı

Birçok farklı çıkarma çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitler özellikle zihnimizden çıkarma işlemini daha kolay hale getirir. Böylece çıkarma yaparken problemleri daha kolay bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Şimdi bunu nasıl yapılacağını beraber öğrenelim.

Zihinden Çıkarma İşlemi

Çeşitli yöntemleri kullanarak zihnimizden çıkarma işlemi yapabiliriz. Burada önemli olan kurallara uymak ve dikkatli bir şekilde çıkarma işlemi yapmaktır. Genel olarak ise zihinden çıkarma işleminde elimizde bulunan rakamları parçalarız. Yani onları birler basamağı ya da onlar basamağı ve yüzler basamağı şeklinde ayırırız. Şimdi bu ayırmayı nasıl yapacağımızı bir örnek ile inceleyelim ve anlamaya çalışalım.

Örnek: 268 - 40 sayısını ele alalım ve zihinden çıkarma işlemi yapalım.

Eksilen 268 = 200 + 60 + 8

Çıkan 40 40

Fark 200 + 20 + 8 = 238

Gördüğümüz gibi yukarıda 268 rakamından 40 sayısını zihnimizden çıkarma işlemi gerçekleştirdik. Bunu yaparken Öncelikle 268 sayısını yüzler ve onlar ile birler rakamına ayırdık. Daha sonra 60 sayısından 40 sayısını çıkardık ve 20 bulduk. Bu 20 sayısı onlar basamağındaki rakamdır. Diğer sayıların altında bir şey olmadığı için aynı şekilde aşağı yazdık. Böylece yukarıdaki işlem gibi sonuç olarak farkı 238 sayısı olarak bulduk.

Şimdi bu konuda başka örnek daha alalım ve değişik bir zihinden çıkarma işlem çeşidi değerlendirelim.

Örnek: 416 - 50 sayısını ele alalım ve zihinden çıkarma işlemi gerçekleştirelim.

Eksilen 476 = 470 + 6

Çıkan 50 50

Fark 420 + 6 = 426

Yukarıdaki işleme baktığımız zaman bu sefer eksilen sayısının sadece birler basamağını ayırdık. Böylece çıkan sayı üzerinden yuvarlama yaparak daha kolay şekilde işlem yapabiliriz. 470 sayısından 50 sayısını çıkardığınız zaman 420 sayısı kalır. Burada bir de 6 olarak Birlik sayısı olduğu için ekleyerek farkı 426 buluruz. Çıkan sayısı onluk olduğu için 470 sayısının 70 sayısından 50 sayısını çıkarttık.

Şimdi de başka bir zihinden çıkarma çeşidini ele alalım ve bir örnekle anlamaya çalışalım.

Örnek: 984 - 400 sayısına zihinden çıkarma işlemi ile yapmaya çalışalım.

Eksilen 984 = 900 + 84

Çıkan 400 = 400

Fark 500 + 84 = 584

Bu defa üç basamaklı eksilen sayısının onlar basamağına ayırdık. Böylece 900 sayısına yuvarlamış olduk. Şimdi artık çıkarma işlemini çok daha kolay bir şekilde yapabiliriz. İlk olarak 900 sayısından 400 sayısını çıkararak 500 sayısı buluyoruz. Daha sonra onlar basamağındaki 84 sayısını aynı şekilde alt kısma yazıyoruz. Geriye ise 500 sayısı ile 84 sayısının toplamı kalıyor. Sonuç olarak farkı 584 olarak buluyoruz.

Not: Zihinden çıkarma işleminde temel amacımız küsüratlı sayıları ayırmaktır. Böylece rakamları yuvarlamak suretiyle çok daha kolay bir şekilde çıkarma işlemi yapabiliriz. Şimdi bazı rakamlar yazalım ve bu rakamları nasıl ayırdığımızı inceleyelim.

Örnek:

756 = 750 + 6

756 = 700 + 50 + 6

756 = 700 + 56

Aynı rakamı gördüğümüz gibi farklı şekillerde ayırdık. Bunlar ise değişik zihinden çıkarma işlemi çeşitleri olarak bilinmektedir. Bu şekilde siz de farklı sayıları yukarıda gibi ayırabilir ve kolayca çıkarma işlemi yapabilirsiniz. Böylece onlar ve birler basamağındaki rakamları ayırt etmek suretiyle, çıkarma işlemini zihinden daha kolay biçimde sağlamanız mümkün. Şimdi örnek olarak siz de başka çıkarma işlemleri yapın ve bunu yukarıdaki örneklere bakarak zihninizden yapmaya çalışın. Tabii öncelikle defterinize yazın ve konuyu iyice anlamaya çalışın.