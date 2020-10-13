4. Sınıf Matematik Zamanı Ölçme İle İlgili Problem Çözelim konu anlatımı

Zamanı ölçerken mutlaka birbiriyle bağlantılı olduklarını unutmamalıyız. Böylece zamanı çok daha kolay bir şekilde ölçeriz ve anlayabiliriz. Gün içerisinde yaşanan saatler ile beraber yıl içerisinde yaşanan aylar eşliğinde farklı zaman ölçüleri bulunmaktadır.

Zamanı Ölçme ile İlgili Problem Çözelim

Bir saatin içerisinde 60 dakika bulunmaktadır. Aynı şekilde bir dakikanın içerisinde ise 60 saniye bulunur. Öncelikle bunları unutmamamız gerekiyor. Böylece gün içerisinde saati ve zaman dilimini çok daha kolay bir şekilde anlayabiliriz.

Örnek: 3 saat 20 dakikanın toplamda kaç dakika olduğunu öğrenelim.

1 saat 60 dakikadır.

3 saat 3 x 60 = 180 dakikadır.

3 saat 20 dakika = 180 dakika + 20 dakika = 200 dakikadır.

Örnek: 3 dakika 15 saniyenin toplamda kaç saniye olduğunu öğrenelim.

1 dakika 60 saniyedir.

3 dakika 3 x 60 = 180 dakikadır.

3 dakika 15 saniye = 180 dakika + 15 saniye = 195 saniyedir.

Not: Bir gün toplamda 24 saattir. Burada geçen 12.00 ile beraber öğlen 12.00 arası dilime öğleden önce denir. Öğle 12.00 ile beraber gece 12.00 arasındaki zaman dilimine ise öğleden sonra denir. Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve zamanı ölçelim.

07.32 = Öğleden önce

09.30 = Öğleden önce

15.36 = Öğleden sonra

22.45 = Öğleden sonra

Yukarıdaki ilk 2 saat 12.00'dan önce olduğu için öğleden önce olarak bilinir. Ancak sonraki 2 saat ise 12.00’dan sonra olduğu için öğleden sonra olarak geçmektedir. Bu şekilde siz de farklı örnekler yapabilir ve öğleden önce ile beraber öğleden sonra nasıl yazılıyor daha iyi anlayabilirsiniz.

Örnek: Ali saati 22.00 da yatmış ve sabah saat 08.00 da uyanmıştır. Gökçe ise 21.00 da yatmış ve sabah saat 09.00 da uyanmıştır. Peki Gökçe Ali'den kaç saat fazla uyumuştur

Bir gün 24 saat olduğunu öğrenmiştik. Öğleden önceye kadar 12 saat öğleden sonraya kadar ise 12 saat geçer ve toplamda 24 saat ile gün biter. Şimdi burada Ali 22.00 da yattığına göre, kalkış saati olan 08.00 a kadar ne kadar zaman geçtiğini öğreneceğiz.

Şimdi burada girme 22.00 yine beraber saymaya başlarsak Ali'nin kaç saat uyuduğunu öğrenebiliriz.

23.00, 24.00, 01.00, 02.00, bu şekilde devam ederek sabah saat 08.00’a kadar gideceğiz. Bunları saydığımız zaman Ali'nin 10 saat kadar uyuduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde Gökçe'yi de yine sırasıyla sayarsak şu şekilde yazabiliriz;

21.00, 22.00, 23.00, bu şekilde sabah saat 09.00 a kadar saymamız gerekiyor. O zaman Gökçe'nin tam 12 saat uyuduğunu görüyoruz.

Şimdi burada Gökçe'nin uyuduğu saatten Ali'nin uyuduğu saati çıkartır isek o zaman arada kaç saat fark olduğunu anlarız.

12 saat - 9 saat = 3 saat

Yani Gökçe, Ali'den tam olarak 3 saat fazla uyumuştur.

Bu şekilde sizden farklı örnekler yapabilir ve zaman ölçme problemleri çözebilirsiniz. Üstelik sayma yöntemi ile işlemi çok daha kolay bir biçimde tamamlamanız mümkün. Ayrıca öğleden önce ve öğleden sonra zaman birimleri ile beraber yukarıda verdiğimiz bilimleri mutlaka iyi öğrenmemiz gerekiyor. Böylece çok daha kolay işlem yapabilirsiniz. Üstelik yukarıda yazılanları defterinize yazarak konuyu daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz.