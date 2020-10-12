4. Sınıf Matematik Veri Problemleri konu anlatımı

Etrafımızda birçok farklı beri elde edebiliriz. Mesela sınıfımızdaki öğrencilerin sevdiği spor oyunları ya da bir sınıf başkanlığında kimlere oy verileceği gibi değişik veriler ortaya çıkarılabilir. Bu veriler farklı seçenekler üzerinde kağıda yazılır ve daha anlaşılır hale getirilir.

Veri Problemleri

Veri problemleri yaparken sayılar farklı yöntemler ile daha kolay yorumlama imkanı verir. Öncelikle veri ne demek bunun tanımını yapalım ve öğrenelim.

Veri: Bir tartışma ya da akıl yürütme ile beraber bir araştırma konusunda, sonuca ulaşabilmek için gerekli olan bilgiye veri denmektedir. Değişik yolları üzerinden elde ettiğimiz bu verileri farklı biçimlerde yorumlayabiliriz.

- Tablo halinde

- Sütun grafiği halinde

- Çetele halinde

Şimdi bu konuda bazı problemlere ele alalım ve yukarıdaki yöntemleri kullanarak verileri daha doğru şekilde ortaya çıkaralım. Böylece verileri yorumlayabilir ve analiz ederek daha iyi bir şekilde karşılaştırma yapabiliriz.

Örnek: Bir araba galerisinde 5 kişi spor arabayı beğenmiştir. 6 kişi klasik arabayı beğenmiştir. 8 kişi aile arabasına beğenmiştir. 4 kişi ise hiçbir arabayı beğenmemiştir. Bu veriler üzerine yukarıdaki yöntemleri ele alarak düzgün bir şekilde yazılım.

Tablo Yöntemi

Gördüğümüz gibi yukarıda bir araba galerisinde hangi arabaların beğenilip beğenilmediği yazıyor. Aynı zamanda bu arabaları kaç kişinin beğenip beğenmediğini de görüyoruz.

Spor araba = 5 kişi

Klasik araba = 6 kişi

Aile arabası = 8 kişi

Hiç araba beğenmeyen = 4 kişi

Yukarıda gördüğümüz gibi toplamda 23 kişi vardır ve kimlerin hangi arabaları sevdiği ve araba sevmeyen kişiler gösterilmektedir. Bu şekilde bir tablo içerisinde yazabilir ve verileri yorumlama şansını elde edebilirsiniz.

Sütun Grafiği Yöntemi

Sütun grafiği ise yatay ve dikey olarak iki tane doğrunun kesişmesi üzerinden oluşturulan bir grafik bir. Bu grafik çubuklarla oluşturulur ve bu çubuklar verileri açık şekilde gösterir. Şimdi Yukarıdaki problemi ele alalım ve sütun grafiği oluşturalım.

Öncelikle yatay ve dikey şekilde iki tane doğru çizerek bu doğruları kesiştirelim. Ardından dikey doğruda araba sevenleri ve araba sevmeyenlere kaç kişi olduğunu aşağıdan yukarı doğru sırası ile yazalım. Yatay kısımda ise arama modellerini yazalım. Daha sonra araba modelleri üzerinden çubuklar çıkaralım ve kaç kişi seviyorsa, tam o seviyede bırakalım. İşte sütun grafiğimiz kolay bir şekilde oluştu.

Not: Sütun grafiği oluştururken unutmamanız gereken en önemli hususlardan biri, mutlaka yatay ve dikey olarak ele aldığımız verilen arasında eşit oranda uzaklık olmasıdır. Bu sayede sütun grafiği daha düzgün bir şekilde yapılabilir ve yorumlanabilir.

Çetele Yöntemi

Çetele yöntemi de en çok kullanılan yöntemler içerisinde yer almaktadır. Özellikle hem okulumuzda hem de evimizde ya da dışarıda birçok farklı yerde elde ettiğiniz verileri, çetele yöntemi üzerinden kullanabiliriz. Şimdi yine aynı şekilde yukarıdaki problemi ele alalım ve çetele şeklinde yazalım.

Spor araba / / / /

Klasik araba / / / / /

Aile arabası / / / / / / /

Hiç araba beğenmeyen / / / /

Gördüğünüz gibi yukarıda çetele sisteminde çubukları kullandık. Aynı zamanda verileri Çubuk üzerinden yazarken 4’e kadar yazdıktan sonra, üzerine çizerek 5’inci çubuğu ekledik. Böylece elimizdeki verilere çetele sistemiyle yazmış olduk.

Siz de şimdi yukarıdaki yöntemleri dikkatli şekilde inceleyerek anlamaya çalışabilirsiniz. Daha sonra başka problemler üzerinden bu üç yöntemi de kullanarak elinizdeki verileri düzgün bir şekilde yazabilirsiniz.