4. Sınıf Matematik Toplama İşlemiyle Problem Çözelim konu anlatımı

Toplama işleminde birçok kural vardır. Bu kuralları öğrendiğimiz takdirde problemleri çok daha kısa sürede çözebiliriz. Örneğin toplanan sayıların sırası sonucu etkilemez. (1 + 2 + 7 = 10) ya da (7 + 1 + 2 = 10)

Toplama İşlemiyle Problem Çözelim

1- Yaş Problemlerini Toplama İşlemiyle Çözelim

1.A. - Serpil, 13 yaşındadır. Annesi Serpil'den 14 yaş büyüktür. Serpil'in annesi kaç yaşındadır?

a) 25 b) 26 c) 27 d) 28

Açıklamalı Çözüm: Serpil'in yaşı ile annesiyle arasındaki yaş farkı toplanarak sonuca ulaşılır.

İşlem: 13 + 14 = 27

Doğru cevap ''c'' şıkkıdır.

1.B. - Emre ile ağabeyi arasında yaş farkı 4'tür. Emre 11 yaşında olduğuna göre ağabeyi kaç yaşındadır?

a) 14 b? 15 c) 17 d) 19

Açıklamalı Çözüm: Arada yaş farkı 4 olduğu Emre'nin yaşına 4 eklenir. 11 ile 4 toplanır.

İşlem: 11 + 4 = 15

Doğru cevap ''b'' şıkkıdır.

1.C. - Samet 7, Koray 10 yaşındadır. İki yıl sonra ikisinin yaşlarının toplamı kaç olur?

a) 30 b) 27 c) 25 d) 23

Açıklamalı Çözüm: Yapacağımız ilk işlemde Samet ve Koray'ın yaşlarını ''3'' ile toplarız. Daha sonra ise elde ettiğimiz sayıları toplayarak sonuca ulaşabiliriz.

İşlem: 7 + 3 = 10 İşlem: 10 + 3 = 13 İşlem: 10 + 13 = 23

Doğru cevap ''d'' şıkkıdır.

1.D. - Seçil şimdi 9 yaşındadır. Seçil 9 yıl sonra kaç yaşında olur.

a) 18 b) 20 c) 22 d) 25

Açıklamalı Çözüm: Seçil'in yaşı ile geçen yıl toplanır ve sonuca ulaşılır.

İşlem: 9 + 9 = 18

Doğru cevap ''a'' şıkkıdır.

1.E. - Ali 13, Rıdvan 15, Selim 17 yaşındadır. Üçünün yaşlarının toplamı kaçtır?

a) 42 b) 45 c) 48 d) 50

Bu problem iki farklı yöntem ile çözülebilir.

Yöntem: Daha pratik olması için sayıların önce ikinci basamaklarındaki rakamlar toplanır.

5 + 3 + 7 = 15

10 + 10 + 10 = 30

30 + 15 = 45

Yöntem: Sayılar birbirleriyle toplanır ve sonuca ulaşılır.

13 + 15 + 17 = 45

Doğru cevap ''b'' şıkkıdır.

2- Toplama İşlemiyle Problem Çözelim

Sadece yaş problemlerinde değil birçok problemde çözüme ulaşmak için toplama işlemi yapılır.

1.A. Halil'in toplam 22, Selçuk'un ise 18 misketi vardır. Arda'nın ise hiç misketi yoktur. Halil, Selçuk ve Arda'nın toplamda kaç misketi vardır?

a) 35 b) 37 c) 40 d) 42

Açıklamalı Çözüm: Üç arkadaşın toplamda kaç miskete sahip olduğunu bulmak için misket sayıları toplanır.

İşlem: 22 + 18 + 0 = 40

Doğru cevap ''c'' şıkkıdır.

Önemli Not: ''0'' rakamı çarpma işleminde ''yutan'', toplama işleminde ise ''etkisiz'' elemandır. Sonucu etkilemez.

Örnekler:

1 + 3 + 7 + 0 = 11

3 + 0 + 4 = 7

1.B. - Bir iş yerinde 55 kişi çalışmaktadır. 12 kişi daha işe alınır. İş yerinde çalışan sayısı toplamda kaç olur?

a) 60 b) 63 c) 65 d) 67

İşlem: 55 + 12 = 67

Doğru cevap ''d'' şıkkıdır.

1.C. - Esra'nın aldığı kitaplardan biri 15, diğeri 23 liradır. Esra kitapları almak için toplam kaç para ödemiştir?

a) 38 b) 42 c) 45 d) 51

Açıklamalı Çözüm: Esra'nın aldığı kitapların fiyatları toplanır ve sonuca ulaşılır.

İşlem: 23 + 15 = 38

Doğru cevap ''a'' şıkkıdır.