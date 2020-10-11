4. Sınıf Matematik Toplama İşleminde Tahmin konu anlatımı

Hem okulda hem de okul dışında mutlaka bazı toplamaları tahmin ederiz. Mesela markete gittiğimiz zaman alışveriş yaptığımızda toplamını aklımızda hesaplarız. Böylece ne kadar ödememiz gerektiğini hızlı şekilde ve yakın olarak anlarız. Ayrıca okul hayatımızda da problem çözerken bize çok büyük kolaylıklar sağlar.

Toplama İşleminde Tahmin

Toplama işleminde tahmin yürütmek için belli kuralları bilmemiz yeterlidir. Böylece kolay bir şekilde iki basamaklı ya da üç basamaklı ve hatta 4 basamaklı rakamları basit şekilde tahmin edebiliriz. Bunun için yuvarlama yöntemini kullanırız. Yani elimizde bulunan sayıların onlar ve yüzler basamağına en yakın tam sayıya çeviririz. Bu sayede elimizdeki rakamlar onluk ya da yüzlük haline dönüşür. Bu da kolay şekilde hesaplama yapmamıza fırsat verir.

Toplama işlemi için tahmin yaparken 5 rakamına ele alırız. Eğer elimizdeki sayının birler ya da onlar basamağı 5'in altında ise o zaman bunu alt katındaki tam sayıya yuvarlarız. Ancak eğer elimizdeki sayının birler ya da onlar basamağı 5 veya 5 rakamının üzerinde ise, o vakit üst kısımdaki tam sayı yuvarlarız. Şimdi bunu nasıl yapmamız gerektiğini örnekler üzerinden inceleyelim.

Toplananları En Yakın Onluğa Yuvarlama

Öncelikle toplananları en yakın onluğa yuvarlama işlemleri üzerinden nasıl toplama tahmini yaptığımızı öğrenelim.

Örnek:

5346 En yakın onluğa yuvarlama 5300 Gerçek hesaplama 5346

2497 En yakın onluğa yuvarlama 2500 Gerçek hesaplama 2497

7800 7843

Gördüğümüz gibi yukarıdaki işlemleri incelediğimiz zaman rakamı en yakın onluğa yuvarladık. Bunu gerçekleştirirken 5346 sayısının onlar basamağında yer alan 4 sayısı 5'ten küçük olduğu için, o zaman 5300 sayısına yuvarlanır. Aynı şekilde 2497 sayısının onlar basamağındaki 9 sayısı 5'ten büyük olduğu için, bu defa 2500 sayısına yuvarlarız. Sonra da hesaplamayı tamamladık. Şimdi gerçek hesaplama ile tahmin arasındaki farkı bakalım.

7843 - 7800 = 43

Gördüğümüz şekilde gerçek sayı ile yaptığımız tahmin sayısı arasında 43 fark bulunmaktadır. Böylece yapacağımız kolay tahmin ile beraber, gerçek sayı yaklaşık bir hesaplama yapabiliriz.

Toplananları En Yakın Yüzlüğe Yuvarlama

Şimdi de elimizde 4 basamaklı bir sayı olduğu zaman toplananları en yakın yüzlüğe yuvarlama işlemini ele alalım.

Örnek:

7638 En yakın yüzlüğe yuvarlama 7700 Gerçek hesaplama 7638

1362 En yakın yüzlüğe yuvarlama 1300 Gerçek hesaplama 1362

9000 9000

Bu defa en yakın yüzlüğe yuvarlama işlemini yaptık ve 7638 sayısını 7700’e yuvarladık. Bunun nedeni ise bu sayının yüzler basamağındaki 6 sayısı 5 rakamından büyüktür. Aynı şekilde 1362 sayısını da 1300 şeklinde yuvarladık. Çünkü bu sayının yüzler basamağına baktığımızda 3 sayısı 5 sayısından küçüktür. Özellikle bu işleme baktığımızda yuvarlama sayesinde doğru ve tam bir tahmin yapabildik.

Bu şekilde size birçok farklı tahmini ele alabilir ve toplama işlemleri yapabilirsiniz.

Not: Yaptığımız bu işlemler tamamen tahmine dayalıdır. Bu işlem esnasında yuvarlama yöntemini kullanırız ve elimizdeki sayı onluk ya da yüzlüğe yuvarlarız. Böylece küsuratlı olan sayıları tam sayı haline getiririz. O da bize toplamaya da çıkarma işlemlerini daha kolay bir şekilde yapmamıza imkan verir.

Günlük hayatımız ile okul hayatımız için önemli olan toplama işleminde tahmin yürütme konusunu, yukarıdaki örnekleri inceleyerek daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Konuyu anladıktan sonra siz de farklı örnekler yapabilir ve karşılaştırabilirsiniz.