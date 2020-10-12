4. Sınıf Matematik Sütun Grafiği konu anlatımı

Sütun grafiği büyüyünce hem iş hayatımız hem de şu anki okul hayatımız için çok önemlidir. Aynı zamanda günlük ihtiyaçlarımız için de elimizdeki verilerin daha anlaşılır hale gelmesi için kullanabiliriz. Şimdi bunun nasıl yapacağımızı öğreneceğiz ve sütun grafiğinin ne işe yaradığını inceleyeceğiz.

Sütun Grafiği

Öncelikle sütün grafiğinin ne olduğuna anlayalım ve tanımını yapalım.

Sütun grafiği: Verilerin dörtgensel bölgeler ile gösterildiği grafiklere sütun grafiği denmektedir. Bu sütün grafiğinin farklı özellikleri bulunmaktadır ve buna uygun şekilde işlem yapılmalıdır. Şimdi sütün grafiğinin nasıl özellikleri vardır bunları inceleyelim.

- Sütun genişlikleri mutlaka eşit olmalıdır.

- Aynı zamanda sütunlar arası boşluklar eşit olmalıdır.

- Grafik ile grafik eksenlerinin isimlendirilmesi gerekir.

- Eksenler üzerinde yer alan sayılar eşit olmalı ve aynı orana sahip olmalıdırlar.

Yukarıda saydığımız özelliklere dikkat etmek suretiyle sütün grafiğine güvenli şekilde yapabiliriz. Peki sütun grafiği nasıl yapılır? Bu konuda yatay ve dikey şekilde iki tane doğru çizilir. Daha sonra sayısal veriler dikey kısmı yazılırken, yatay bölüme ise ilgili kişi ya da konu ile beraber olayların ismi yazılır. Bu sayede hangi konu veya kişi ve olayın ne kadar orana sahip olduğunu anlayabiliriz. Şimdi bu konuda bir örnek yapalım ve anlamaya çalışalım.

Örnek: Bir sınıfta başkanlık seçimi yapılmaktadır. Bu başkanlık seçiminde başkan adaylarının aldığı oy sayıları şu şekilde verilmiştir;

Ali = 4 oy almıştır.

Esra = 6 oy almıştır.

Gökçe = 5 oy almıştır.

Mert = 8 oy almıştır.

Elif = 11 oy almıştır.

Yukarıda verilen oy sayıları ile beraber kişiler üzerinden sütun grafiği nasıl yapılır? Öncelikle yukarıda söylediğimiz gibi yatay ve dikey olarak iki doğruyu çizerek birbirine kesiştirmeliyiz. Daha sonra yukarıda saydığımız özellikleri unutmadan buna göre dikey kısma oy oranlarını yazarız. Ardından yatay kısma ise başkan adaylarının isimlerini yazarız. Tabii toplamda en fazla 11 oy olduğu için, sıfırdan başlamak suretiyle 11'e kadar dikey bölüme rakamları yazarız. Daha sonra kim ne kadar oy almış ise her birinin ucundan dikme çekerek birbirlerine kesişiriz.

İşte bu şekilde sütün grafiğine oluşturabilir ve kolayca işlem yapabiliriz. Bu sadece kişiler için değil aynı zamanda birçok eşya ya da olay ve farklı konular üzerinden de ele alınabilir. Böylece kafamız karışmadan durumu çok daha iyi bir şekilde anlayabiliriz. Mesela yukarıdaki sınıf başkanlığı grafiğinde kimin ne kadar oy aldığını yazarak, oyların karışmasına engelleme şansını elde ederiz.

Şimdi yukarıda yazdığımız başkanlık için yapılan oylar üzerinden sütün grafiğini yorumlayalım.

- Elif en çok oyu alarak başkan seçilmiştir.

- En az oyu Ali almıştır.

- Bu oylama içerisinde toplamda 34 kişi oy kullanmıştır.

- Mert, Gökçe'den daha fazla oy almıştır. (Mert 8 oy, Gökçe 5 oy)

Bu şekilde grafik sütuna bakarak daha birçok yorum yapabiliriz. Bu konuda evde kendiniz bu sütün grafiğine deftere yapabilirsiniz. Daha sonra sütun grafiğini inceleyebilir ve buna göre yorumlama gerçekleştirebilirsiniz. Kimin ne kadar oy aldığını ya da en az kimin oy aldığı gibi daha birçok değişik yorumu yazabilirsiniz. Bu sayede sütün grafiğini daha iyi bir şekilde anlayabilir ve başka örnekler üzerinden de konuyu dikkatli bir şekilde çalışabilirsiniz.