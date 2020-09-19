4. Sınıf Matematik Simetri konu anlatımı

Okulumuzda ya da evimiz ile beraber dışarıda simetriye sahip birçok farklı cisim bulunmaktadır. Nesne ve varlıkların büyük bir çoğunluğu simetriye sahiptir. Şimdi simetri nedir bunu öğreneceğiz ve hangi cisimlerin simetri özellikleri vardır bunlara bakacağız.

Simetri

İlk olarak simetri nedir buna bakalım ve tanımını yapalım.

Simetri: İki eş parçaya ayrılabilen şekillere simetri denir. Cisimler iki eş parçaya simetri doğrusu ile ayrılır. Bu doğru cismin tam ortasından dik bir açıyla iner ve cismi ikiye ayırır. Şimdi bu konuda bazı örnekler verelim ve konuyu daha iyi şekilde anlamaya çalışalım.

Örnek: Mesela elimizde bir kare cisim olsun. Bu kare cismin tam ortasından bir doğru çizelim. Doğrunun sağ tarafında ve sol tarafında kalan kısımlar birbirine benziyorsa o zaman simetri elde etmiş oluruz.

Örnek: Defterimize bir kalp çizelim. Daha sonra kalbin tam ortasında yine aşağı doğru bir çizgi çekelim. Şimdi kalbin sağ ve sol tarafına baktığımız zaman birbirine benziyor mu? Eğer benziyor ise o zaman simetri elde etmiş oluruz.

Not: Her cisim simetri elde edemez. Mesela bir yamuk geometrik şekli ele aldığımız zaman, bunun ortasından bir çizgi çektiğimizde simetri oluşmaz. Çünkü oluşturduğunuz şekil içerisinde sağ ve sol taraflar birbirine benzemez.

Simetri oluşabilmesi için bir cismin her iki tarafında hem benzerlik açısından hem de ölçü olarak birbirinin aynı olması gerekmektedir. Eğer bunlardan herhangi biri olmuyor ise o zaman simetri oluşmaz.

Örnek: Yine defterimize çizdiğimiz bir çember üzerinden de simetri oluşturabiliriz. Çünkü her çemberin bir merkezi vardır. Bu merkezi üzerinden cetvel ile bir doğru çizelim. Böylece hem sağ hem de sol tarafında aynı şekil elde edebiliriz. Yani bu sayede bir simetri elde etmiş oluruz.

Simetrik Şekiller Nasıl Yapılır?

Elimizdeki araç ve gereçlerle kolay bir biçimde simetrik şekiller elde edebiliriz. Şimdi bunu aşamalı ve sıralı şekilde ele alalım, kolayca simetrik şekiller elde edelim.

- Elinize bir kağıt alın.

- Kağıdı tam ortasından ikiye katlayın.

- Kağıdı açmadan önce bazı bölümlerinden kesimler yapın. Bu sizin hayal gücünüze kalmış. Kağıdı birçok değişik yerinden kesebilirsiniz.

- Şimdi kağıdı tekrar açın.

- İşte harika simetrik şekil elde ettik.

Bu şekilde siz de birçok farklı simetrik şekiller oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda evinizdeki değişik eşyalara bakabilir ve onların simetrik olup olmadığını anlayabilirsiniz. Çünkü elimizde ya da okulumuz ile beraber dışarıda gördüğümüz pek çok araç gereç simetriktir.

Mesela bir arabaya önden bakalım. Bu arabanın tam ortasından bir hayali çizgi çekelim. O zaman arabanın sağ ve sol tarafına baktığımız zaman aynı iki eşit parçaya bölündüğünü görürüz. Böylece bir simetri elde etmiş oluruz.

Üstelik bizim bütün vücudumuz da yine simetriktir. Mesela aynaya bakalım ve yine vücudumuzun tam ortasından bir hayali çizgi çekelim. Şimdi vücudumuza baktığımız zaman omuzlarımız, kollarımız, bacaklarımız, ayaklarımız ve daha birçok yerimiz iki eşit parçaya bölünmüş olur. Özellikle yüzümüze baktığımız zaman gözlerimiz, burnumuz, kulaklarımız ve ağzımız simetrik oluşturur.

Not: Doğru şekilde bir simetri oluşturmak için mutlak cisimlerin tam ortasından düz bir çizgi çekmeliyiz. Aksi takdirde bir simetri oluşturamayız.