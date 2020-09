4. Sınıf Matematik Küp konu anlatımı

Küp 6 yüzeylidir ve her yüzeyi birbirine eşittir. Mesela en güzel örnek zardır. Tavla ve benzeri oyunlar oynarken zar kullanırız. Zarların 6 yüzeyi vardır ve her bir yüzeyi de eşit ölçüye sahiptir. Böylece zarlar kullanarak daha adil bir şekilde oyun oynanır.

Küp

Öncelikle küp ne demek bunun tanımını yapalım ve anlayalım.

Küp: Birbirine eşit olan 6 tane kenarı bulunan, üç boyutlu ve dik açı ile birleşen 6 yüzlü şekillere küp denir.

Dışarıdan baktığımız zaman küplerin her yüzeyi aynı şekilde birbirine benzerdir. Aynı zamanda küpün dış kısımları bir kare gibi görünüme sahiptir. Kenarları eşit olan 2 boyutlu çizimler kare olarak bilinir. Küpün içerisinde bu kare cisimlerden 6 tane vardır. 6 tane kare cisim bir araya gelir ve küpü oluşturur.

Küpün birçok farklı özelliği bulunmaktadır. Şimdi bu özelliklerine bakalım ve neler olduğunu öğrenelim.

- Küpün altı yüzü vardır.

- Küpün 12 ayrıtı vardır.

- Küpün 8 tane köşesi vardır.

- Küpün karşılıklı yüzleri birbirine eşittir.

- Ayrıca küpün karşılıklı yüzleri birbirine paraleldir ve eşit ölçüye sahiptir.

- Küpün bütün yüzeyleri birbirine eş karesel şekilde eşittir.

Yukarıda verdiğimiz özellikler küpün tüm niteliklerini sunmaktadır. Siz de çevrenizde gördüğünüz küp şeklindeki farklı cisimleri inceleyebilirsiniz. Unutmayın ki bir küpün bütün farklı yüzeyleri birbirine eşittir. Aynı zamanda kenar uzunlukları da yine birbirine eşittir. Mesela bir zarı elinize alabilir veya bunu inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda defterinizde veya kitabınızda gördüğünüz küp cisimlerine bakabilirsiniz.

Küpün açılımını yaparak çok daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Mesela defterinize 6 tane kare şekil çizerek küpün açılımını gerçekleştirmeniz mümkün. Mesela bu konuda yukarıdan aşağı doğru birleştirilmiş 4 tane kare çizin. Daha sonra yukarıdan ikinci küpün sağ ve sol taraflarına birer kare daha çizim. İşte bu şekilde küpün açılmış halini görebilirsiniz. Bu kare cisimler katlanmak suretiyle bir küp oluşturur.

Küpün boyutları değişkenlik gösterebilir. Yani küp şekli farklı boyutlara sahip olabilir. Mesela bazı değerler çok küçükken bazı oyun zarları çok daha büyüktür. Küpün etrafındaki yüzeylerin kenar uzunluklarını büyük tutarsak küp daha büyük olur.

Küpü oluşturmak için küpün açılımı mutlaka yukarıda söylediğimiz gibi olmalıdır. Aksi takdirde yanlış küp açılım ile küpü oluşturamayız. Bu konuda aile büyüklerinizden yardım alabilir ve beraber küpün açılımını oluşturabilirsiniz. Böylece bu açılım üzerinden bir küp oluşturduğunu zaman, hangi kenarların karşılıklı geldiğini görebilirsiniz.

Ayrıca aynı boyutlardaki birçok küpü bir araya getirerek değişik şekiller oluşturabiliriz. Buna birim küp denir. Birim küpler birden fazla küpün bir araya gelmesi ile beraber değişik bir şekil oluşturması üzerinden elde edilmiş biçimdir. Bu konuda istediğiniz kadar sayıda küp kullanabilir ve farklı şekiller meydana getirebilirsiniz.

Not: Küp cisminin her köşesi dik açılıdır. Yani dış yüzeyindeki her karenin birbirini birleşmesi sonucunda dik bir açı oluşmuştur. Böylece küpün neresine bakarsak bakalım dik bir açı oluşturduğunu görürüz.

Defterinize yukarıda söylediğimiz gibi bir küp açılımı yapabilirsiniz. Bu açılım ile beraber daha sonra ailenizin yardımıyla küpleri makas ile kesebilirsiniz. Böylece kare şekilleri bir araya getirebilir ve bunun sonucunda Bir küp oluşturabilirsiniz. Ancak bunu yaparken kenar ölçüleri ve karelerin aynı ölçüde olmasına dikkat etmelisiniz.