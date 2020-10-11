4. Sınıf Matematik Kısa Yoldan Bölme konu anlatımı

Bölme işlemi yaparken genelde, bölünenin içinde kaç tane bölen olduğunu bulmak için sırasıyla işlem yapılıyor. Tam sonucu bulmak için bütün basamakların işleme dahil edilmesi gerekiyor. Fakat 10, 100 ve 1000 gibi bölenli işlemlerde kısa yoldan bölme yapmak mümkündür.

Kısa Yoldan Bölme

10 ile kısa yoldan bölme; Bir doğal sayıyı 10 ile bölerken, doğal sayının en sağındaki yani sonundaki basamaktan bir sıfır atıyorsunuz. Bunu örnekle gösterecek olursak;

6.500÷10 = İşlemini kısa yoldan yapmak için 6.500 doğal sayısından bir sıfır siliyoruz. Tabi 10’dan da bir sıfır silmiş oluyorsunuz. Böylece işlem yapmadan sonucu 650 bulmuş oluyorsunuz.

Bunu bir problemle gösterelim;

a) Mustafa, 8.000 kavanozu 10 adet kutuya eşit şekilde yerleştirmek istiyor. Her kutuda kaç kavanoz olur?

10 ile kısa yoldan bölmede doğal sayıdan bir sıfır atılacağını hatırlayın.

8.000÷10 = 800 her kutuda bulunan kavanoz sayısı

b) Selim, 10.000 lirayı 10 kişiye eşit şekilde paylaştırmak istiyor. Her bir kişiye kaç lira düşer?

10 binden bir sıfır attığınızda sonucu bulursunuz.

10.000÷10 = 1.000 her bir kişiye düşen para.

c) Kerim, 850 kalemi 10’arlı desteler haline getirmek istiyor. Bunun için kaç lastiğe ihtiyacı vardır?

850’den bir sıfır attığınızda kaç lastiğe ihtiyacınız olduğunu bulabilirsiniz.

850÷10 = 85 lastiğe ihtiyacı vardır.

100 ile kısa yoldan bölme; Bir doğal sayıyı 100 ile bölerken, doğal sayının en sağındaki yani sonundaki basamaktan iki sıfır atıyorsunuz. Bunu örnekle gösterelim;

85.000÷100 = Sayıyı 100 ile böldüğümüz için, sayıdan iki sıfır atıyoruz. Böylece 850 sonucunu bulmuş oluyoruz.

e kısa yoldan bölmeyi problem içinde gösterelim;

a)Nazan, 1500 peçeteyi 100’lük poşetlere ayırmak istiyor. Bunu için kaç poşete ihtiyacı vardır?

Bir doğal sayıyı 100’e kısa yoldan bölerken iki sıfır attığınızı hatırlayın.

1.500÷100 = 15 poşete ihtiyacı vardır.

b) Sultan, 3200 adet çikolatayı, 100’erli kutulara yerleştirmek istiyor. Bunun için kaç kutuya ihtiyacı vardır?

3200 sayısından iki sıfırı sildiğinizde sonucu kısa yoldan bulmuş olursunuz.

3.200÷100 = 32 adet kutuya ihtiyacı vardır.

c) Bir tükenmez kalem fabrikasında, Hasan Usta, 12.000 kalemi 100’erli olarak kutulara yerleştirecektir. Bunun için kaç kutuya ihtiyacı vardır?

İşlemi kısa yoldan yapmak için 12 binden iki sıfırı silin, kaç kutuya ihtiyacı olduğunu bulursunuz.

12.000÷100 = 120 kutuya ihtiyacı vardır.

1000 ile kısa yoldan bölme; Bir doğal sayıyı 1000 ile bölerken, doğal sayının en sağındaki yani sonundaki basamaktan üç sıfır atıyorsunuz. Bunu örnekle gösterelim;

900.000÷1000 = 900 Bin sayısında üç sıfır olduğu için 900 binden üç sıfır siliyoruz.

1000 ile kısa yoldan bölmelerde, böleceğiniz sayıdan her zaman üç sıfır silerseniz, sonucu bulursunuz.

3.000÷1.000= 3 9.000÷1.000= 9 7.000÷1.000= 7

13.000÷1.000=13 32.000÷1.000=32 76.000÷1.000=76

Gördüğünüz gibi doğal sayıları 1000 ile kısa yoldan bölerken direk üç sıfır atarak, sonucu bulabiliyorsunuz.

1000 ile kısa yoldan bölmeyi problemlerle gösterelim.

a)Çiftçi Kemal, 4.000 metrekare tarlasını 1.000’er metrekare şeklinde eşit bölmek istiyor. Tarla kaç parçaya ayrılır?

Bir doğal sayıyı 1.000 ile kısa yoldan bölmek için doğal sayıdan üç sıfır silineceğini hatırlayın.

4.000÷1000= 4 eşit parçaya ayrılır.

b) Bir ilaç fabrikasında 22.000 adet hap, 1000’erli olarak şişelere doldurulmak isteniyor. Bunun için kaç şişeye ihtiyaç vardır?

22.000’den üç sıfır sildiğinizde kaç şişeye ihtiyaç olduğunu bulabilirsiniz.

22.000÷1.000=22 adet şişeye ihtiyaç vardır.