4. Sınıf Matematik Kesirleri Karşılaştırma konu anlatımı

Matematik işleminde kesirlerde bazı kesirler diğerlerinden daha büyüktür ya da daha küçüktür. Bu durum pay ve paydalarının yanı sıra tam sayıları üzerinden ele alınır. Böylece öncelik sırasına göre büyükten küçüğe doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralayabiliriz. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza beraber bakalım.

Kesirleri Karşılaştırma

Kesirleri karşılaştırma işlemi gerçekleştirirken paydaları eşit olan kesirler ile beraber tam sayılı kesirler üzerinden karşılaştırma yapabiliriz. Şimdi öncelikle paydaları eşit olan kesirlerden başlayalım. Ama ilk olarak paydaları eşit olan kesirler nelerdir birkaç örnek yapalım.

4/7, 1/7, 3/7, 6/7

Gördüğünüz gibi yukarıda paydaları eşit olan ancak payları farklı olan kesirleri yazdık. Bu şekilde kesirleri hatırladığımıza göre şimdi karşılaştırma ve sıralama yapalım.

Paydaları Eşit Olan Kesirleri Karşılaştırma

Paydaları eşit olan kesirleri karşılaştırma yaparken büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralama gerçekleştirebiliriz.

Not: Paydaları eşit olan kesirlerde payı büyük olan kesir daha büyüktür. Şimdi bu konuda birkaç örnek yaparak sıralama ve karşılaştırma gerçekleştirelim.

6/5 > 4 /5 > 3/5 > 1/5

Yukarıda gördüğünüz gibi paydaları aynı olan kesirleri karşılaştırdık ve sıralamasını yaptık. Buraya dikkat edersek payları büyük olan kesirleri ilk başa yazdık. Yani orada büyükten küçüğe doğru kesirleri sıralamış olduk. Şimdi de başka bir örnek alalım ve bu defa küçükten büyüğe doğru kesirleri sıralayıp karşılaştıralım.

1/6 < 2/6 < 3/6 < 5/6 < 6/6

Bu defa gördüğümüz gibi paydaları eşit olan kesirleri payları küçük olandan büyük olana doğru sıraladık. Böylece karşılaştırma yaparak hangisini küçük ve hangisini büyük olduğunu anlamış olduk.

Paydaları Eşit Olan Tam Sayılı Kesirleri Karşılaştırma

Aynı şekilde paydaları eşit olan tam sayıları kesirleri büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralayabiliriz. Bunu yaparken bazı kurallara dikkat etmemiz yeterlidir.

- Tam sayılı kesirlerde sıralama yapmadan önce kesrin tam sayısına bakarız.

- Tam sayısı büyük olan tam sayılı kesirler her zaman büyüktür.

- Eğer tam sayılı kısımları eşit ise o zaman payı büyük olan daha büyük sayıdır.

Şimdi bunları ele almak suretiyle bazı örnekler yazalım ve tam sayılı kesirleri karşılaştırma yaparak sıralayalım.

4 3/5 > 3 4/5 > 3 2/5 > 2 2/5 > 1 1/5

Yukarıdaki tam sayılı kesirlere dikkat ettiğimiz zaman öncelikle tam sayısını karşılaştırma adına ele aldığımızı görebiliriz. Böylece hangi tam sayılı kesrin tam sayısı büyük ise o en büyük olarak yazılmıştır.

Bu defa tam sayılı kesirlerin tam sayıları aynı olanları ele alalım. Ancak burada paydaları eşit iken payları farklı olanların nasıl karşılaştırma ve sıralama yapılacaklarını öğrenelim.

4 6/7 > 4 5/7 > 4 3/7 > 4 1/7

Dikkat ettiğimiz gibi yukarıdaki kesirlerin tam sayısı birbirine eşittir. Bu doğrultuda paydaları eşit olduğuna göre payları büyük olan daha büyük biçimde sıralamaya alınmıştır.

Bu şekilde hem paydaları eşit olan kesirleri hem de tam sayılı kesirleri ele alarak karşılaştırma ve sıralama gerçekleştirdik. Siz de farklı kesirleri yukarıdaki gibi ele almak suretiyle karşılaştırma ve sıralama gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle yukarıda yazılanları ve örnekleri inceleyerek konuyu iyi şekilde anlamanız çok önemlidir. Anlamadığınız yer olursa öğretmenlerinize ve aile büyüklerine sorabilirsiniz.