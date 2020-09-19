4. Sınıf Matematik Açılar Ve Açı Çeşitleri konu anlatımı

Eğer açıların hepsini bilirsek o zaman geometri içerisindeki soruları daha kolay çözebiliriz. O yüzden hangi açıların kaç derece olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu açıları ayrı ayrı ele alacağız ve kaç derece olduklarını öğrenmeye çalışacağız.

Açılar ve Açı Çeşitleri

Öncelikle açı ne demek bunu öğrenelim ve tanımını yapalım.

Açı: Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının kesiştiği noktaya açı denir. Bu açılar için ışınların birbirlerinden ne kadar uzaklaştıklarını bağlı olarak artabilir ya da azalabilir.

Açının ölçüsünü derece denir. Yani iki ışının birleştiği noktada açı oluştuğu zaman bu açının miktarı derece ile ölçülür. Özellikle açıların ölçüsünü bulabilmek için açı ölçer ile beraber iletki kullanırız.

Bu aletleri kullanmak suretiyle iki ışının birleştiği noktada açıyı tam sayı üzerinden bulabiliriz. Daha sonra bu sayıyı derece üzerinden tanımlarız. İki ışının başlangıç noktasına ise açının köşesi denmektedir. Işınlar bir araya geldiği zaman ise açının kenarlarını oluşturmaktadır.

Herhangi bir geometrik cisim içerisinde birden fazla açı bulunabilir. Mesela üçgen içerisinde toplamda 3 tane açı vardır. Karede ise 4 tane açı bulunur. Şekilde dikdörtgen geometrik cismine baktığımız zaman onun da 4 tane açısı vardır. Ancak dairenin herhangi bir açısı yoktur. Çünkü herhangi bir köşegeni ya da iki açısı üzerinden dik bir kenarı bulunmaz.

Açı çeşitleri nelerdir?

Birçok değişik açı çeşidi vardır. Bu açı çeşitlerinin dereceleri farklıdır. Şimdi bunların neler olduğunu öğreneceğiz ve teker teker inceleyeceğiz.

Dik açı: Ölçüsü 90 derece olan açılara dik açı denir. Mesela karenin tüm kenarlarındaki açılar diktir. Burada iki ışın birbirine dik olarak kesişir ve 90 dereceyi oluşturur. İki ışının birleştiği noktaya yarım kare çizilir ve 90 derece ifade edilir.

Dar açı: Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara dar açı denmektedir. Mesela 80 derece, 50 derece ya da 40 derece gibi daha birçok değişik derece, dar açı olarak bilinir. İki ışının birleştiği noktadan dar açı olabilmesi için, her zaman 90 sayısından daha küçük olması gerekmektedir.

Geniş açı: Ölçüsü 180 dereceden küçük ancak 90 dereceden büyük olan açılara geniş açı denir. Mesela 120 derece bir geniş açıdır. Çünkü 120 sayısı 90 sayısından büyüktür fakat 180 sayısından küçüktür.

Doğru açı: Ölçüsü tam olarak 180 derece olan açılara doğru açı denmektedir. Bu açılar aynı zamanda dümdüz bir açıdır. Yani bir doğru dümdüz bir yolda ilerler. Böylece bu doğrunun herhangi bir noktasındaki açı 180 derece olarak öne çıkar.

Tam açı: Ölçüsü 360 derece olan açılara tam açı denmektedir. Bu açılar tam bir çember oluşturur. Yani bir doğrunun başlangıç noktasının etrafında bir çember çizdiğimiz zaman bütün bu açı 360 derece olarak bilinmektedir.

Gördüğümüz gibi açı çeşitleri bunlardır. Her bir açı çeşidi farklı ölçülere sahiptir. Bu ölçüleri çok iyi bilmemiz gerekir. Bu sayede öğretmenimizin bize verdiği problemleri çok daha kolay bir şekilde çözeriz. O yüzden bu açıları öğrenebilmek için defterimize tekrar yazmalı ve dikkatli bir şekilde çalışmalıyız. Açıları oluştururken ayrıca açı ölçer ya da İletki kullanabiliriz. Buna diğer bir isimle pergel denebilir. Yani evimizde bir pergel kullanarak açıları belirleyebiliriz. Aynı zamanda bir cetvel kullanabilir ve buna uygun şekilde açıları çizebiliriz.