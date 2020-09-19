4. Sınıf Fen Bilimleri Sağlığa Zararlı Maddeler konu anlatımı

Sağlığımıza zararlı olan maddelerden mutlaka kaçınmalıyız. Bunlar en başta sigara ve alkol olarak öne çıkıyor. Ancak aynı zamanda aşırı beslenmek ve çok fazla şekerli ve tuzlu yiyecek tüketmek de yine zararlıdır. Mümkün olduğu kadar dengeli beslenmeli ve sigara ile alkolden her zaman uzak durmalıyız.

Sağlığa Zararlı Maddeler

Sigara ve alkol özellikle ülkemizin en önemli problemlerinden biridir. Özellikle ülkemizde her sene 300 kadar insan sigara ve alkol yüzünden hayatını kaybediyor. Çünkü bu zararlı maddeler organlarımızı etkiliyor ve insanı ciddi hastalıklar ile karşı karşıya bırakıyor.

Yapılan bilimsel araştırmalar sigara ve alkolün bütün organlara zarar verdiğini kanıtlamış durumda. O yüzden hayatımız boyunca sigara ve alkolden her zaman uzak durmalıyız. Şimdi sırası ile sigara ve alkolün zararlarına bakalım ve vücudumuza ne gibi etkiler yaratıyor bunları inceleyelim.

Sigaranın İnsan Sağlığına Zararları:

Sigara birçok farklı hastalığa sebep olmakta ve insanların hayatını kaybetmesine neden olabilmektedir. Şimdi bu zararlara bakalım.

- Sigara kalp krizine neden olur.

- Eğer bir kişi günde 5 tane sigara ve fazlasını içerse o zaman damar tıkanıklığı ile karşı karşıya kalır.

- Sigara zaman içerisinde bağımlılık yapar ve insanlar bu kontrolü zaman içerisinde kaybeder.

- Sigara birçok farklı kanser türüne yol açabilir. Bunlar içerisinde akciğer kanseri, KOAH, damar tıkanıklığı ve daha birçok farklı hastalıktan bahsetmek mümkün.

- Sigara içenlerde beyin damar tıkanıklığı ve kanama normal insanlara göre iki kat daha fazla olmaktadır. Bu durum ciddi hastalıklara ve hatta hayat kaybına neden olur.

- Sigara kullanımı saçın ve cildin yapısını bozmaktadır.

- Aynı zamanda sigara kullanımı diş ve diş eti problemlerine sebep olmaktadır.

- Sigara insan sağlığına zarar verdiği gibi çevreye de zarar verir. Özellikle söndürmeden atılan sigaralar çevrede çok ciddi yangınlara neden olabilir.

- Hamilelerde bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkiler ve düşük riskini ortaya çıkarır.

Bu şekilde daha birçok tehlikeli problemi ile karşı karşıya bırakmaktadır.

Alkolün İnsan Sağlığına Zararları:

Şimdi de alkolün zararlarına bakalım ve insanda ne gibi sorunlar oluşturuyor bunları öğrenelim.

- Alkol bağımlılık yapan bir hastalık türüdür.

- Alkol özellikle karaciğere çok zarar verir.

- Alkol beyin hücrelerine zarar verir. Bu yüzden insanlar alkol aldığı zaman doğru düşünemez ve doğru hareket edemez.

- Alkol reflekslerin azalmasına sebep olur. İnsanlar alkol aldığı zaman doğru düşünemez ve karar verme yetenekleri yok olur. Bunun sonucunda trafik kazaları meydana gelir.

- Akciğer yetmezliğine sebep olur ve siroz gibi hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur.

- Alkol fiziksel zararın yanı sıra aynı zamanda aile ve toplumsal ilişkilerin de bozulmasına neden olabilmektedir.

Bütün bu sebeplerden dolayı her zaman ve hayatımız boyunca sigara ile alkolden uzak durmalıyız. Bu zararlı unsurların dışında ayrıca aşırı yemek tüketmekten de uzak durmalıyız. Aksi takdirde obezite ile karşı karşıya kalırız ve çok ciddi hastalıklara yakalanabiliriz. Asitli içecekler, dışarıdan aldığımız abur cubur yiyecekler ile çok fazla tuz ve şeker yine bize zarar verebilir.

Mutlaka sigara ve alkolden uzak dururken diğer besin kaynaklarını da dengeli şekilde tüketmeliyiz. Böylece sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebiliriz ve mutlu bir yaşam sürebiliriz.