4. Sınıf Fen Bilimleri Kayaçlar Madenler Ve Fosiller konu anlatımı

Kayaçlar ve madenler ile beraber fosiller dünyanın yer kabuğunda bulunmaktadır. Yer kabuğu ise değişik katmanlardan oluşur ve bu katmanlar farklı maddeler barındırır. Özellikle yer kabuğu dünyanın değişik bölgelerinde farklı kalınlığa sahiptir. O yüzden fosiller ve madenler ile beraber kayaçlar yer kabuğunun kalınlığına bağlı olarak değişik miktarlarda bulunur.

Kayaçlar, Madenler ve Fosiller

Dünyanın yer kabuğu kayaçlar ve madenler ile fosillerden meydana gelmektedir. Şimdi bunların ne olduğuna bakacağız ve öğrenmeye çalışacağız.

Kayaçlar

Doğada çok büyük bir yer tutan ve farklı mineral yapılardan oluşan taş ve kaya parçalarına kayaç denmektedir. Özellikle kayaçlar dünyamızda birçok farklı taş ve kaya parçalarından oluşmaktadır. Özellikle etrafımızda baktığımız zaman birçok farklı kayaç görebiliriz. Çünkü çevremizde şahit olduğumuz pek çok değişik taş ve kayalar kayaç olarak bilinmektedir.

- Kömür

- Mermer

- Kum

- Kireçtaşı

- Çakıl

- Elmas

- Granit

- Kil

- Altın

Bu kayaçlardan bazıları çok değerlidir. Özellikle takı dünyasında kullanılması ile beraber aynı zamanda yakıt olarak ya da farklı alanlarda kullanılırlar. Bazılarının ise değeri azdır ancak yine de değişik kullanım alanları bulunur. Kayaçlar oluşumu esnasında bazı özellikler kazanmıştır. Bu özellikleri kazandıran yapılar ise mineral olarak bilinir. Bu yüzden doğal yollarla oluşmuş olan kayaçlar mineraller sayesinde, farklı özellikler ile değişik değerlere sahip hale gelmiştir

Madenler

Madenler insanlar adına çok önemlidir. Birçok amaç altında kullanılan ve dünyanın değişik yerlerinden çıkarılan madenler bulunmaktadır. Değerli olan taş, kayaç ve minerallere Madenler denmektedir. Yer kabuğunu oluşturan bu madenler büyük bir öneme sahiptir. Bunlar içerisinde belli başlı bazı madenler dünya çapında yoğun şekilde ve farklı alanlarda kullanılır.

- Taş kömürü

- Altın

- Gümüş

- Bor

- Elmas

- Zümrüt

- Yakıt

- Çinko

- Bakır

Bu gibi daha birçok farklı maden özellikle ülkemizin farklı yerlerinde çıkarılmaktadır. Böylece bu Madenler değişik amaçlar altında kullanılır. Hem yakıt amaçlı değerlendirilir hem de aksesuar ya da bazı maddeleri güçlendirmek amaçlı kullanılmaktadır.

Ekonomik değerlere sahip olması ile beraber madenler işlenmek suretiyle pek çok farklı alanda kullanılmaktadır. Demir madeni özellikle birçok Sanayi alanı için büyük bir öneme sahiptir. Bu konuda inşaat sektöründen mutfak dünyasına, elektrik elektronikten Otomotiv veya uçak sektörüne kadar önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Ayrıca mutfak tezgahları ve merdivenler gibi alanlarda mermerler kullanırken, alüminyum uzay ile beraber elektrik-elektronik sektörü ve tıp alanında bir öneme sahiptir.

Fosiller

Fosiller genel olarak milyonlarca yıl önce yaşamış bitki ve hayvan kalıntılarının, kayaçlar arasında taşlaşmış yapılardır. Genel olarak bitki ve hayvanların sert kısımlarının günümüze kadar, farklı doğal yollar ile değişim göstererek gelmesine denir. Fosiller özellikle eski dönemlerde yaşamış olan bitki ve hayvanlar hakkında detaylı bilgi verir. Daha çok göl ve deniz ile beraber bataklık gibi alanlarda bulunan kalıntılardır.

Canlı bir varlık yaşamını yitirdikten sonra milyarlarca yıl içerisinde fosil haline gelebilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için mutlaka uygun ortamın sağlanması gerekir. Bu ortam fosilleşme için genelde rastlantı ile gerçekleşir. Böylece günümüzde birçok değişik fosil olarak kemikler, dişler ve benzeri sert cisimler çıkarılmıştır. Hatta hala dünyanın birçok değişik yerinde çıkarılmaya devam ediyor.