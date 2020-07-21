4. Sınıf Fen Bilimleri Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri konu anlatımı

Sesten en iyi şekilde faydalanabilmek adına ses ve ses teknolojileri üzerine hakim olmamız gerekmektedir. Ses, titreşimdir. Sesi işitme organımız olan kulak ile algılarız. Ses dalgaları titreşim içerisinde kulağımızın içerisine girer. Burada duyu organımız tarafından elektrik sinyallerine dönüştürülür ve beynimiz tarafından algılanır. Ses teknolojisinin gelişimi sırasında bu bilgilerden faydalanılmaktadır.

Geçmişten Günümüze Ses

Teknoloji sürekli olarak gelişim içerisindedir. Teknoloji gelişimi ses alanında da sürdürmüştür. Sesin iletimi ve kayıt edilmesi çeşitli şekillerde gerçekleştirilmiş ve günümüzde gelişmiş cihazlar üretilmiştir. Ses cihazların gelişimi telefon ile başlamıştır.

Telefon

İlk üretilen telefon, günümüzde kullanmakta olduğumuz telefonlardan bayağı farklıydı. Bu telefonların tek amacı sesi iletmekti. Bu cihazlar ses iletimini teller aracılığıyla gerçekleştiriyordu. Konuştuğumuzda oluşturduğumuz ses dalgaları tellere ulaşıyor ve tel boyunca ilerleyerek karşıdaki kişinin telefonuna varıyordu. Bu sayede iletişim gerçekleştirilebiliyordu. Bu, telefonun en ilkel haliydi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte telefon da kendini diğer cihazlarla birlikte geliştirdi ve çeşitli özellikleri bir arada sunmaya başladı. İlk telefon, Graham Bell tarafından icat edildi.

Fonograf

Sesin iletiminden sonra, sesi kaydetme denemeleri başladı. Bu denemelerin başında Thomas Edison’un ortaya koyduğu çalışmalar büyük başarı gösterdi. Edison’un ürettiği alet, sesi kaydedebiliyor ve tekrar tekrar dinlemenize olanak sağlıyordu. Bu cihaz fonograf olarak adlandırıldı. Fonograf, ortaya koyduğu büyük başarıyla birlikte ciddi bir yayılma ve gelişme gösterdi. Fonografın temelinden yola çıkarak çok çeşitli aletler üretildi.

Gramofon

Bir sonraki ses cihazımız gramofondur. Gramofon, plakla birlikte kullanılan bir cihazdır. Bundan dolayı plakların gelişimi de bu cihaz için büyük önem taşımaktadır. Sesler plaklara kaydedilmekte ve gramofon aracılığıyla tekrar çalınabilmektedir. Plaklara çeşitli şarkılar kaydedilmektedir. Plaklar çoğaltılarak şarkılar dünya genelinde yayılmaktadır. Bu sayede müzik endüstrisi gelişme fırsatı yakalamıştır. Müzik endüstrisindeki gelişme ile birlikte gramofon teknolojisi ilerleyen zamanlarda çok daha ciddi şekilde geliştirilmiştir.

Pikap

Pikaplar da kaydedilen sesi dinlemek üzerine geliştirilmiş bir alettir. Plaklara kaydedilen sesleri alabilmektedirler. Pille çalışan pikapların icat edilmesi, pikap kullanımını ciddi anlamda kolaylaştırmaktadır. Bu sayede pikaplar kolaylıkla taşınabilir hale gelmiştir. Plakları farklı yerlere taşıyarak farklı yerlerde müziğin zevkini çıkarmak gerçekleştirilebilir bir hale gelmiştir.

Kasetçalar

Kasetçalar, sesin kaydedilmesinde kullanılan bir alettir. Bunları, bir nevi ses depoları olarak düşünebiliriz. Kasetçalarlar, içerisinde bulunan kasetlerde yer alan şeritlerin üzerinde sesi barındırmaktadır. Kasetçalarlar bu şeritler üzerinde bulunan müziği algılamakta ve sese çevirerek bize müziği vermektedir. Geçmiş dönemde oluşturulan ses kayıt cihazlarının gelişimi olarak görülmektedir. Ufak yapıları ve kullanım kolaylığı sayesinde insanların arasında ciddi bir yayılma göstermiştir. 90'lı yılların en popüler aletler arasında yer alıyordu.

Video Kamera

Tüm bu gelişmelerin ardından video kameralar üretilmeye başlandı. Video kameraların farklı bir özelliği daha vardı. Bu cihazlar, sesle birlikte görüntüyü de kaydedebiliyordu. Yani bu aletler, ses ve görüntü kaydını aynı anda gerçekleştirebiliyordu. Bu durum, ortaya oldukça gerçekçi kayıtların çıkmasına sebebiyet veriyordu. Video kameralarla birlikte çekilen videolar tekrar tekrar izlenebiliyordu. Üretildikleri dönemin en gelişmiş teknolojik aletleri arasında yer alıyordu.

CD DVD

Yakın zamandaki teknoloji, CD ve DVD'lerin geliştirilmesini mümkün kılmıştır. Bu aygıtların içerisine müzikler, ses kayıtları, fotoğraflar ve videolar konulabilmektedir. Bilgisayarlar veya CD/DVD sürücüleri tarafından kullanılmaktadır. Oldukça geniş bir kapasiteleri bulunmaktadır. İçerisine yüzlerce şarkı ve video atılabilir. Gramlarla ifade edilebilecek kadar hafif yapıdadırlar. Tüm bu avantajlarla birlikte kolay kullanımları, kolay şekilde yayılmalarına ve gelişmelerine sebebiyet vermiştir.