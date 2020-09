4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Güzel Ahlak konu anlatımı

Ahlak, toplum ahlakı ve birey ahlakı olarak ikiye ayrılır. Ancak bireyleri hoş görülü, iyi niyetli ve takva sahibi olan toplumlara refaha kavuşur. Allah, yüzyıllar boyunca peygamber gönderip dine ve güzel ahlaka davet etmiştir. Salih kullar olmak için kalbimizi temiz tutmalı ve hep iyi amellerde bulunmalıyız.

Güzel Ahlak

Kuran-ı Kerim'in birçok ayetinde geçen ''müttaki'', takva üzerine olan, günahtan sakınıp hayırlı işler yapmaya yönelen anlamına gelir. Güzel bir ahlaka ve terbiyeye sahip olanlar, müttaki olup başkalarının kötülüğünü istemezler. Kıskançlık ve kibir, insanların hem ahlakını bozar, hem de sürekli günah işlemelerine neden olur. Kişi hep alçak gönüllü olmalı, kendisini ve yaptıklarını övmemelidir.

Bir başka hadiste, Hz. Muhammed, insanın cennete girmesi için Allah'tan korkması ve güzel ahlaklı olması gerektiğini belirtmiştir. Allah'ın her şeyi gördüğüne iman eden kişiler, davranışlarını ve hareketlerini buna göre düzenler. Her şeyin hesabının sorulacağını bilmek, kişinin çok daha dikkatli davranmasını sağlar. Ahlakı güzel olan kişiler çevrelerindekilere de örnek olur. Biz de büyüklerimize saygılı davranarak bizden yaşça küçük olanlara örnek olmalıyız.

İsra Suresinde ''anne ya da babanızdan biri yanınızda yaşlanırsa onlara of bile demeyin' ayeti vardır. Bu ayet, yaşlı kişilere nasıl davranmamız gerektiğini bize açık bir şekilde söylemektedir. Onlara of demek bile kalplerini kırabilir. Oysa bir Müslüman, başkalarının kalbini kırmaktan çekinir. Karşısındaki insana her zaman güler yüzlü ve sevecen davranır. Biz de insanlarla iletişim kurarken nazik olmalı, karşılaştığımız kişilere selam vermeliyiz.

Salih kullar dua ederken sadece kendileri için değil çevresindeki insanlar için de eder. Sadece kendini düşünmek, bencillik demektir. Bencil insanlar ise sadece çıkarlarıyla hareket eder ve başkalarını önemsemezler. Müslümanlar ise başkalarının acılarını dindirmeye çalışır. Elinden bir şey gelmediği zamanlar insanların acısına ortak olur, onları teselli eder. Müslümanların birbirine ''din kardeşi'' demesinin sebebi budur. Bencil insanlar hep kendi menfaatlerini düşünürken, müminler başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdır.

Güzel ahlaklı olmak için dürüst olmalı, hiçbir zaman yalan söylememeliyiz. Peygamberimiz yalanı hiç sevmez ve yalancı kişilerle mesafeli davranırdı. ''Ben şaka yaparken bile doğru söylerim'' hadisi, yalanın ne kadar büyük bir günah olduğunu gösterir. Ancak dürüst olursak insanların güvenini kazanırız. Sözlerimiz hem doğruyu yansıtmalı hem de kötü kelimeler içermemeli. Kaba konuşmak, terbiye eksikliğinin işaretidir. Konuşurken argo ifadeler kullanmamalı, insanların sözlerini kesmemeliyiz. Biri bizimle konuşurken başka bir işle meşgul olmak da kabalıktır. Dikkatimizi sadece karşı tarafa vermeli, bize bir soru yöneltildiğinde cevap vermeliyiz.

Başka birinin hatasını düzeltirken, herkesin hata yapabileceğini unutmamalıyız. Bu nedenle birine bir eleştiride bulunurken her zaman yapıcı olmalıyız. İnsanları sürekli olarak yargılamak, onların davranış ve düşüncelerini kınamak, yanlış bir tutumdur. Başkalarının hatalarını değil kendi kusurlarımızı gidermeye çalışmalıyız. Bize verilen nimetler için her fırsatta Allah'a şükretmeli, daha fazlasını istemek yerine elimizde olanla yetinmeliyiz. Güzel ahlaklı biri, her zaman kendisinden daha kötü durumda olan kişileri düşünür. Bu sayede hem şükretme imkanına kavuşur hem de o insanlara yardım etmeye çalışır.

Allah, bizi sürekli gözetmektedir ve yaptığımız her şeyden haberdardır. Bunun bilincinde olmalı ve dinimizin gerekliliklerini yerine getirmeliyiz. İbadetlerimizi aksatmamalı, sık sık Allah'ı anmalıyız. Yalan ve fitne fesattan uzak durup diğer Müslümanlar gibi birbirimize sadece hakkı ve sabrı tavsiye etmeliyiz.